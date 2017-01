Mit 2000 Mitarbeitern ist Zürich der wichtigste Standort für Google ausserhalb der USA. Doch dies ist erst der Anfang: Google baut kräftig aus. Und stellt seinen neuen Standort an der Europa-Allee vor.

Für Google arbeiten bereits 2000 Menschen aus 75 Nationen in Zürich. In Zukunft sollen es noch viel mehr werden: 5000 Arbeitsplätze sollen über verschiedene Standorte verteilt entstehen.

Nun hat Google in der ehemaligen Sihlpost die neuen Büros vorgestellt. Über drei Stockwerke verteilt sind Büros, Restaurant, Meetingräume. Ab März wird das Unternehmen zusätzlich noch weitere Räumlichkeiten an der Europaallee beziehen - und zwar in den Baufeldern G und F.

Zürich ist das grösste Entwicklungszentrum ausserhalb der USA. Hier entsteht ein Kompetenzzentrum für das Zukunftsthema maschinelles Lernen.