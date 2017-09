Tourismusförderungsgesetz: Es ist der zweite Anlauf für eine kantonale (Mit-)Finanzierung des Tourismus, vor allem des Tourismusbüros «Schaffhauserland Tourismus». Dieses soll mit 250'000 Franken pro Jahr am Leben erhalten werden. Die erste Vorlage für ein kantonales Tourismusförderungsgesetz sah noch eine Finanzierung von 450'000 Franken pro Jahr vor und wurde 2015 an der Urne abgelehnt. Seither gewährte das Kantonsparlament «Schaffhauserland Tourismus» einen «Notkredit» in der Höhe von 250'000 Franken. Bei einem Ja ist dieser Zustupf gesichert.