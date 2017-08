2014 tötete ein heute 32-jähriger Galeristensohn einen Freund im Drogenrausch. Heute verkünden die Richter das Urteil.

Die Tat

Am 30. Dezember 2014 wurde die Polizei vom Täter selbst in die elterliche Villa in Küsnacht gerufen. Sie fanden am Tatort den Leichnam eines 23-jährigen Mannes vor, der auf brutale Art getötet worden war. Später stellte sich heraus, dass der Täter mit mehreren massiven Gegenständen auf das Opfer eingeschlagen hatte, unter anderem mit einem sechs Kilogramm schweren Kerzenständer und einer fast zwei Kilogramm schweren goldenen Skulptur. Anschliessend hatte der Täter dem noch lebenden Opfer eine Kerze in den Mund gerammt und es bis zum Tod gewürgt. Der Täter wurde noch am Tatort verhaftet. Er war geständig, gab aber an, die Tat im Drogenrausch begangen zu haben.

Der Prozess

Im März 2017 fand der Prozess vor dem Bezirksgericht Meilen statt. Der Angeschuldigte verweigerte während der einwöchigen Verhandlung eine Aussage. Einzig beim Schlusswort äusserte er in zwei Sätzen seine Reue. Der Staatsanwalt fordert für die Tötung und weitere Delikte, wie die Vergewaltigung einer Ex-Freundin, 16 Jahre Gefängnis und eine ambulante Therapie.

Die Verteidigung plädierte für eine Freiheitsstrafe, die zugunsten einer stationären Massnahme aufgeschoben werden soll, und einen Freispruch betreffend der Vergewaltigung.

Das Urteil

Ausschlaggebend wird sein, wie die Richter die Schuldfähigkeit des Angeklagten beurteilen. Sie haben deswegen bei einem Psychiater ein Ergänzungsgutachten angefordert. Die Verteidigung erachtet den Angeklagten grundsätzlich als schuldunfähig, weil er die Tat im Drogenrausch begangen habe. Sie räumt aber ein, er habe diesen selbst herbeigeführt und könne deshalb trotzdem bestraft werden. Für den Staatsanwaltschaft besteht die Möglichkeit, dass der Täter die Drogen in der Absicht konsumiert hat, eine Schuldunfähigkeit herbeizuführen. Denn aufgrund früherer Erfahrungen habe er gewusst, dass er dann in einen Zustand gerate, der für andere Personen gefährlich sei.

Die Urteilseröffnung ist für 14 Uhr geplant. Update folgt...