Die Stadt wachse und koste deshalb mehr, argumentiert der Stadtrat. Er erwartet deshalb trotz höherer Steuereinnahmen ein Defizit von 41,3 Millionen Franken. Die Linke zeigt Verständnis, die Bürgerlichen üben Kritik.

Der Stadtrat rechnet mit Ausgaben in der Höhe von 8,822 Milliarden Franken. Das sind 42 Millionen Franken oder 0,4 Prozent mehr als im Budget des Vorjahres.

Die Einnahmen schätzt der Stadtrat auf 8,781 Milliarden Franken. Das sind 28 Millionen mehr als 2017.

Daraus ergibt sich ein Defizit in der Höhe von 41,3 Millionen. Im Budget 2017 resultierte nach der Beratung im Gemeinderat ein Plus von 27,3 Millionen.

Bei den Investitionen rechnet der Stadtrat im nächsten Jahr mit Ausgaben in der Höhe von rund einer Milliarde Franken.

Mehr Einwohner – mehr Personal

Bei den Beschäftigten erwartet der Stadtrat einen Anstieg um rund 100 Stellen. Sie werden vor allem in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Kinderbetreuung und bei den Verkehrsbetrieben nötig, schreibt der Stadtrat in seiner Mitteilung. Allein diese neuen Stellen kosten die Stadt rund 60 Millionen Franken zusätzlich.

Auch der Sachaufwand steigt und die Stadt muss fast 50 Millionen mehr in den kantonalen Finanzausgleich einzahlen. Es sei aber gelungen, diese steigenden Ausgaben fast vollständig zu kompensieren. So rechnet der Stadtrat zum Beispiel mit Mehreinnahmen bei den Steuern in der Höhe von rund 100 Millionen Franken. Die Finanzlage bleibe aber angespannt, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Zürcher Gemeinderat wird das Budget im Dezember diskutieren und verabschieden.