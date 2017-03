Bekannt ist der Jugendstraftäter «Carlos» wegen seines «Sondersettings». Nun soll er erneut gewalttätig geworden sein. Laut Anklage habe er einen entfernten Bekannten niedergeschlagen. «Carlos» spricht vor Gericht von Notwehr.

«Carlos» soll seinem Opfer einen Faustschlag ins Gesicht verpasst haben.

Anlass soll ein nichtiger Streit gewesen sein.

«Carlos» sitzt seit April 2016 in Untersuchungshaft.

Der Staatsanwalt fordert eine Freiheitsstrafe von 30 Monaten wegen versuchter schwerer Körperverletzung.

«Carlos» selber sagt, er habe sich bedroht gefühlt und aus Notwehr gehandelt.

Der Streit begann laut Anklage im Tram. «Carlos» habe sein Opfer, das er von früher kannte, aufgefordert, öfter in die Moschee zu gehen. Sein Gegenüber erwiderte, dass das seine Sache sei. Daraufhin habe «Carlos» den jungen Mann ins Gesicht geschlagen, heisst es in der Anklageschrift. Dieser erlitt einen Bruch im Unterkiefer, eine Quetsch-Risswunde sowie einen Zahnschaden.

Faustschlag aus heiterem Himmel...

Der Staatsanwalt sprach am Montag vor Gericht von einer «feigen Tat». Mehrere Zeugen hätten ausgesagt, der Faustschlag sei «wie aus heiterem Himmel» gekommen. Weil «Carlos» gewusst habe, welche Konsequenzen ein derartiger Faustschlag habe, fordert die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von 30 Monaten unbedingt.

...oder aus Notwehr?

«Carlos» stellte die Tat am Montag vor Gericht anders dar. Er habe sich bedroht gefühlt und aus Notwehr gehandelt, sagte er und verweigerte danach alle weiteren Aussagen. Sein Verteidiger sprach in seinem Plädoyer von einer Auseinandersetzung, die dem Faustschlag vorausging. Ausserdem habe «Carlos» nicht derart heftig zugeschlagen, wie dies in der Anklage stehe.

Die Gerichtsverhandlung wird am Nachmittag fortgesetzt.