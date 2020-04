Bundesrat Alain Berset war am Donnerstag zu Gast in Zürich und besuchte unter anderem ein Altersheim.

An einer gemeinsamen Medienkonferenz im Anschluss forderte die Zürcher Regierung, dass sich der Bund an den Ertragsausfällen der Spitäler beteiligt.

Laut Bundesrat Alain Berset besteht diesbezüglich noch Gesprächsbedarf zwischen den Kantonen und dem Bund.

Im Corona-Dossier von SRF finden Sie weitere Informationen zur aktuellen Lage.

Zürich, 30.04.2020 – Bundesrat Alain Berset zu Gast in Zürich: Der Gesundheitsminister besuchte am Donnerstag unter anderem ein Stadtzürcher Altersheim. Dort sprach er in einer Besucherbox mit einer 92-jährigen Bewohnerin. «Mir war es wichtig, zu fragen, wie es ihr geht», erklärt Alain Berset später an einer Medienkonferenz. Berset war auf eigene Initative zu Besuch in Zürich. Der Bundesrat lobte den Kanton für sein Engagement während der Corona-Krise. Auch die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli bedankte sich bei Berset für die «sehr gute Zusammenarbeit».

Rickli forderte aber auch, der Bund solle sich an den Verlusten beteiligen, welche die Spitäler aufgrund der Corona-Krise erlitten hätten. Da die Spitäler während fünf Wochen nur dringende Operationen durchführen durften, hätten sie hohe finanzielle Ausfälle zu verzeichnen. «Wir streben eine faire Lösung für alle Beteiligten an – Spitäler, Kanton, Bund und die Krankenkassen», so Rickli. Laut Bundesrat Alain Berset diskutiert der Bund zu einem späteren Zeitpunkt über diese und weitere Forderungen.

Zürich, 30.04.20 – Zürcher Schulen öffnen mit maximal 15 Schülerinnen pro Klasse und Maturitätsprüfungen fallen aus: Am Donnerstag hat der Kanton Zürich seinen Fahrplan bekannt gegeben, wie die Schulen ihren Betrieb wieder aufnehmen sollen. Gestartet wird mit kleineren Klassen. Wenn mehr als 15 Schülerinnen und Schülern anwesend sind, teilt die Lehrperson die Klasse in zwei Gruppen auf. Da die meisten Klassen dadurch doppelt geführt werden, habe die Kinder in der Regel weniger Präsenzunterricht.

Für die Zürcher Lehrerinnen und Lehrer stellt dies ein enormer Arbeitsaufwand dar: Sie müssen parallel den Fernunterricht weiterführen und den Präsenzunterricht vorbereiten. Christian Hugi, Präsident des Zürcher Lehrerverbands, stützt zwar den eingeschlagenen Weg des Regierungsrats. Er fordert gegenüber Radio SRF aber mehr Ressourcen für die Lehrpersonen. Der Regierungsrat plant, dieses Modell bis zum 8. Juni beizubehalten. Danach sollen die Schulen wieder den Normalbetrieb aufnehmen – sofern es die Entwicklung zulässt. Lager oder klassenübergreifende Veranstaltungen bleiben bis zu den Sommerferien verboten.

Die Mittel- und Berufsfachschulen starten ihren Präsenzunterricht voraussichtlich am 8. Juni. Der Bildungsrat hat zudem beschlossen, dass im Kanton Zürich keine Abschlussprüfungen durchgeführt werden. Die Maturzeugnisse würden auf der Grundlage der Erfahrungsnoten ausgestellt, heisst es in der Mitteilung.

Schaffhausen, 30.04.20 – Kanton plant regulären Schulbetrieb: Anders geht der Kanton Schaffhausen vor. Ab dem 11. Mai ist quasi der reguläre Schulbetrieb geplant. Es ist kein Halbklassen-Unterricht oder ein reduzierter Stundenplan wie in Zürich vogesehen. Gegenüber Radio SRF sagt Bildungsdirektor Christian Amsler (FDP): «Wir wollen keine halben Sachen. Wir machen entweder Präsenz- oder Fernunterricht, aber kein Wischiwaschi.» Ausserdem seien die Klassen im Kanton Schaffhausen kleiner als im Schweizer Vergleich. Im Schnitt sind es in der Primarschule 18 Schüler pro Klasse, so Amsler. Deshalb hält der Schaffhauser Bildungsdirektor nichts davon, die Klassen zu teilen.

Zürich, 30.04.20 – Keine Spiele mehr in der laufenden Meisterschaft der Zürcher Amateurfussballer: Obwohl ab dem 11. Mai in kleinen Gruppen wieder Mannschaftssport betrieben werden darf, hat der Schweizer Fussballverband heute entschieden, alle Meisterschaften von der 2. Liga abwärts abzubrechen. Diesen Entscheid habe der Zürcher Verband mitgetragen, sagt Interimspräsidentin Rita Zbinden dem «Regionaljournal Zürich Schaffhausen»: «Aus gesundheitlichen und organisatorischen Gründen wäre es unmöglich gewesen, die Rückrunde zu beenden.» In der Region Zürich hätten noch rund 12'000 Spiele stattfinden müssen.

Wie die einzelnen Vereine den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen, ist noch offen. Die Amateurclubs warten noch auf ein Schutzkonzept, welches der nationale Verband ausarbeitet.

In diesem Punkt ist der Zürcher Turnverband einen Schritt weiter. Er hat ein Schutzkonzept an die Vereine herausgegeben. Ein wichtiger Hinweis: Trainerinnen und Trainer dürfen die Athleten nicht berühren, ihnen also nicht helfen. Der Verband empfiehlt den Vereinen, zunächst mit Ausdauer- und Koordinationstraining zu beginnen.

Zürich, 30.04.20 – Zürcher Gesundheitsdirektion hebt das Besuchsverbot in Heimen auf: In den Zürcher Alters- und Pflegeheimen wird das Besuchsverbot gelockert. Unter Auflagen können die Heime sogenannte Besucherzonen einrichten. In diesen Räumen können Angehörige und Freunde die Bewohnerinnen und Bewohner treffen, sind jedoch hinter Glas oder Plexiglas von den Bewohnern abgegrenzt.

Um ältere Menschen besser zu schützen, hatte die Gesundheitsdirektion am 12. März 2020 in Alters- und Pflegeheimen ein Besuchsverbot verhängt.

Zürich, 30.04.20 – Viele unterschiedliche Vorstellungen an der ersten Sitzung des Zürcher Gemeinderats: Nach einer siebenwöchigen Zwangspause hat am Mittwochabend das Zürcher Stadtparlament zum ersten Mal wieder getagt, anders als üblich in einer Messehalle in Oerlikon. Dabei wurde SP-Gemeinderätin Helen Glaser mit einem Glanzresultat von 111 von 114 gültigen Stimmen zur neuen Ratspräsidentin gewählt.

Gleichzeitig zeigten die Parteien ihre Vorstellungen für den Weg aus der Krise auf. Und diese könnten kaum unterschiedlicher sein.

Die SP verteilte Lob und schlug vor, dass das Gewerbe weiter unterstützt wird, etwa mit einer Erhöhung des Budgets für wirtschaftliche Sofortmassnahmen. Die Grünen forderten, dass gesperrte Parks wieder geöffnet werden und dass Parkplätze in Spielplätze verwandelt werden sollen. Auf der anderen Rats- bzw. Hallenseite wurde vor drohenden Defiziten gewarnt.

Die FDP sagte, dass sich die Politik nun bei allen Ausgaben fragen müsse, ob diese beim Wiederaufbau helfen würden. Sie hat einen 25-Punkte-Plan gemacht und fordert etwa längere Ladenöffnungszeiten. Die SVP will ebenfalls das Gewerbe unterstützen, man müsse wieder überall arbeiten können. Allerdings gelte das nicht für das Stadtparlament: Dieses solle nur so viele Sitzungen abhalten wie nötig. Die GLP schliesslich will, dass der Gemeinderat in Zukunft keine Bewilligung mehr braucht, um zusammenzukommen. Entsprechende Vorstösse seien in der Pipeline.

Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) zeigte sich erfreut darüber, dass das Parlament wieder tagt. Sie nehme die Vorschläge zur Kenntnis, der Stadtrat werde sie einfliessen lassen in seine Überlegungen zur Bewältigung der Krise. Allerdings sei der Spielraum für einzelne Städte und Gemeinden beschränkt, der Bund gebe in der Krise den Takt an.

Zürich, 29.04.20 – Grosse Freude bei Zürcher Gastronomen: Die frühere Öffnung von Restaurants macht Gastrobetreiber Michel Péclard überglücklich. Dass der Bundesrat bereits ab dem 11. Mai den Restaurantbetrieb erlaube, sei eine grosse Erleichterung. Auch wenn man mit der Einhaltung der Abstands- und weiteren Sicherheitsvorschriften nur rund 50 Prozent des sonstigen Umsatzes machen könne, sagt ein euphorischer Péclard im Interview mit dem «Regionaljournal Zürich Schaffhausen». Hauptsache sei, dass man wieder arbeiten, wieder etwas machen könne. Dass der Bundesrat wegen der Umsatzeinbussen weiterhin Kurzarbeit erlaube, auch bei offenem Betrieb, sei grossartig, «wie ein Sechser im Lotto».

Schaffhausen, 29.04.20 – Maturanden müssen an Prüfung: Der Kanton Schaffhausen hält trotz Corona an der Maturaprüfung fest. Die Kantonsschule werde wie geplant die schriftlichen und mündlichen Prüfungen durchführen, teilte der Erziehungsrat mit. Dies, nachdem der Bundesrat am Mittwoch entschieden hat, dass die Kantone ausnahmsweise auf eine Maturaprüfung verzichten können. Die gebotenen Schutzvorgaben würden bei den Prüfungen eingehalten, so das Erziehungsdepartement. Der Entscheid des Kantons Schaffhausens gilt auch für die Abschlussprüfungen der Fachmittelschulen.

Winterthur, 29.04.20 – Musikfestwochen abgesagt: «Sehr schweren Herzens» müsse man auf die diesjährige Ausgabe der Winterthurer Musikfestwochen verzichten, teilen die Verantwortlichen mit. Dies, nachdem der Bundesrat am Nachmittag bekannt gegeben hat, dass Grossveranstaltungen mit 1000 und mehr Personen bis Ende August verboten bleiben. Man verstehe und akzeptiere den Entscheid, auch wenn man bis zuletzt auf eine Durchführung der 45. Ausgabe in diesem Sommer gehofft habe. Diese Ausgabe der Musikfestwochen in der Winterthurer Altstadt soll nun vom 11. bis 22. August 2021 stattfinden.

Zürich/Schaffhausen, 29.04.20 – Wiederaufnahme des Contact Tracing bei Neuinfektionen: Dank der weiter sinkenden Zahl von neuen Covid-Erkrankungen nimmt der Kanton Zürich die Rückverfolgung von Personen, die mit dem Neuinfizierten Kontakt hatten, ab Montag wieder auf. Das sagt Kantonsärztin Christiane Meier auf Anfrage des «Regionaljournal Zürich Schaffhausen». Deshalb werden Personen geschult, welche das Umfeld des Patienten kontaktieren und den Betroffenen mitteilen, wie sie sich nun zu verhalten haben.

Eine Schwierigkeit beim Contact Tracing war bisher, überhaupt einen ersten Kontakt zur neu infizierten Person herzustellen, sagt Meier weiter. Ein bestätigtes Labor-Resultat treffe nämlich ohne persönliche Angaben ein. Trotz allem Aufwand lohne sich die Rückverfolgung, ist die Zürcher Kantonsärztin überzeugt, gerade jetzt, wo die Massnahmen des Bundes schrittweise wieder gelockert werden.

Dieser Ansicht ist auch die Schaffhauser Kantonsärztin Maha Züger. Sie hätten die Rückverfolgung von Neuinfektionen im Kanton Schaffhausen nie ganz eingestellt. Nun werde man die Fälle aber wieder konsequenter nachverfolgen und genauer nachfragen, mit welchen Personen die Neuinfizierten in den vergangenen zwei Wochen Kontakt hatte und wie intensiv dieser war. Für das Umfeld der Neuinfizierten bedeutet dies, dass sie sich vorsorglich selbst isolieren müssen, um eine weitere Verbreitung des neuartigen Coronavirus zu verhindern.

Zürich, 29.04.20 – Mit Antikörpern dem Coronavirus entgegentreten: Im Kampf gegen das Coronavirus könnte ein Prinzip aus dem 19. Jahrhundert eine Chance darstellen. Das Universitätsspital Zürich testet aktuell an 30 Patientinnen und Patienten die sogenannte Passiv-Immunisierung. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, bei dem einem kranken Patienten das Blutplasma eines genesenen Patienten infundiert wird. Das Blutplasma des genesenen Spenders enthält Antikörper, die der Körper zur Abwehr einer Infektionserkrankung gebildet hat. Nun soll dieses Verfahren auch bei Corona-Erkrankten angewendet werden.

«Wir haben in Zürich damit begonnen, dieses Verfahren zu testen», sagt Prof. Markus Manz. Er ist Direktor der Klinik für medizinische Onkologie und Hämatologie und leitet die dafür zuständige Forschergruppe. Für erste Erkenntnisse sei es aktuell noch zu früh. «Aber wir hoffen, dass wir durch den frühzeitigen Einsatz des Verfahrens erreichen können, dass halb so viele Menschen auf die Intensivstation kommen und dass die Menschen schneller wieder gesund werden.» Das Verfahren ist weitestgehend risikofrei. Es könne in seltenen Fällen zu allergischen Reaktionen kommen. Aber grundsätzlich sei anzunehmen, dass das Prinzip der Antikörper-Übertragung auch bei der Coronaerkrankung wirksam sei.

Legende: Eine Forschergruppe um Prof. Markus Manz sieht in der Antikörper-Übertragung eine Chance im Kampf gegen Corona. ZVG Universitätsspital Zürich

Geeignet sei das Verfahren der Blutplasma-Spende aber lediglich für Länder, die über eine hoch spezialisierte Medizinversorgung verfügten. «Es ist wichtiger, dass es bald eine Impfung oder eine Tablette gegen das Coronavirus gibt», betont Markus Manz. «Diese Methoden sind weltweit verfügbar. Tabletten könnten verschickt oder aus der Luft abgeworfen werden und so den Menschen helfen.» Deshalb liege der Fokus beim Versuch am Universitätsspital auch darauf, neue Erkenntnisse über das Coronavirus zu sammeln.

Winterthur, 29.04.20 – Stadt verlängert Nothilfe für Selbständige: Der Winterthurer Stadtrat wird die finanzielle Nothilfe für Selbständigerwerbende länger gewöähren als ursprünglich geplant. Diese können nun bis Ende Mai Unterstützung beantragen. Bisher seien 168 Gesuche bei der Stadt Winterthur eingegangen, 98 Betriebe hätten bereits Nothilfe in der Höhe von insgesamt rund 600'000 Franken erhalten, teilt das zuständige Departement mit.

Zürich, 28.04.20 – Zahl der Anmeldungen für Sozialhilfe massiv angestiegen: Nach dem landesweiten Lockdown von Mitte März meldeten sich in der Stadt Zürich auf einen Schlag dreimal mehr Menschen beim Sozialamt neu an als sonst. Laut Mirjam Schlup, Leiterin Soziale Dienste, waren es vor allem alleinerziehende Mütter, Selbständigerwerbende oder Taxifahrer, die verunsichert waren und um ihre Existenz bangten.

Mittlerweile sei die Zahl der Neuanmeldungen zurückgegangen, liege aber immer noch ein Fünftel über der Norm. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozialamts haben also viel zu tun – und arbeiten dabei praktisch ausschliesslich im Homeoffice. «Wir sind technisch von der Stadt so gut ausgerüstet, dass es funktioniert», sagt Schlup. Eine Personalaufstockung sei zurzeit nicht nötig, werde bei Bedarf aber geprüft.

Schaffhausen, 28.04.20 – Jazzfestival findet trotz Corona statt, allerdings digital: Da es seit 30 Jahren als Werkschau des Schweizer Jazz gelte, lasse sich das Schaffhauser Jazzfestival nicht einfach absagen, findet Gründer und Organisator Urs Röllin auf Anfrage des SRF Regionaljournals. «Wir wollen unsere Verantwortung wahrnehmen, für die Künstler und auch für die Fans.» Die Musikerinnen und Musiker spielen nun wie geplant in Schaffhausen, allerdings ohne Publikum. Die Live-Mitschnitte werden jedoch online verfügbar gemacht und auch von Radio und Fernsehen ausgestrahlt.

Das Programm bleibt unverändert, ausser wenn sich Musiker in Quarantäne befinden oder nicht einreisen können. Dafür springen dann andere ein, zum Beispiel der Zürcher Posaunist Nils Wogram. Er freut sich: «Musiker wie ich haben in dieser Zeit keine Arbeit. Bei mir ist alles abgesagt.» Die auftretenden Jazzerinnen und Jazzer erhalten die normale Gage: Da die langjährigen Gönner und Sponsoren des Festivals trotz Corona nicht abgesprungen sind, sind genug finanziellen Mittel vorhanden.

Zürich, 28.04.20 – Zürcher Datenschutzbeauftragter fordert staatliche Corona-Tracing-App: Nach 25 Jahren als Datenschützer des Kantons Zürich hat sich Bruno Baeriswyl in seinem letzten Bericht vor seiner Pensionierung mit der umstrittenen Corona-Tracing-App beschäftigt. Die App dürfe nicht von einem privaten Anbieter kommen, die Datensicherung müsse zwingend durch den Staat erfolgen, und zur Anwendung der Applikation sei eine gesetzliche Grundlage nötig.

Die Frage der Freiwilligkeit ist für Baeriswyl kein Thema. Erachte der Staat den Einsatz der App als notwendig und verhältnismässig, dürfe die App durchaus zur Pflicht für Alle werden. Baeriswyl vergleicht die Tracing-Daten mit Steuerdaten: Auch diese müsse jeder und jede dem Staat zur Verfügung stellen – aber im Wissen, dass sie beim Staat sicher aufgehoben seien.

Zürich, 27.04.20 – Zürcher Jugendliche erhalten mehr Zeit bei der Lehrstellensuche: Der Kanton Zürich verlängert wegen der Corona-Pandemie die Fristen, um Lehrverträge abzuschliessen. Dies teilt das Mittelschul- und Berufsbildungsamt auf Anfrage von SRF mit. «Während Wochen haben keine Lehrstellenvergaben mehr stattgefunden», begründet Amtsleiter Niklaus Schatzmann den Entscheid. Geschätzt seien in den letzten Wochen zwischen 300 und 500 Lehrverträge weniger abgeschlossen worden als zum gleichen Zeitpunkt in früheren Jahren.

Dank der verlängerten Frist können Jugendliche auch nach dem 17. August einen Lehrvertrag unterschreiben. Dies war bisher nur in Einzelfällen möglich, dieses Jahr gilt die Regelung für alle Jugendlichen im Kanton Zürich. Dabei gilt: Wer die Lehre erst später beginnt, muss den Schulstoff nachholen. Derzeit arbeitet der Kanton Zürich gemeinsam mit den Berufsfachschulen an einem Konzept, wie dies möglich ist. Jugendliche, die auf ihren Lehrantritt warten, sollen beispielsweise vorübergehend in Vorlehren integriert werden.

Schaffhausen, 27.04.20 – Die Schaffhauser Regierung ist gegen gestaffelte Lockerung: Sollen Kantone mit wenigen Corona-Fällen die Schutzmassnahmen schneller lockern und Restaurants früher wieder öffnen dürfen? Dies hat die zuständige Kommission des Ständerates dem Bundesrat vorgeschlagen. Auch der Kanton Schaffhausen wäre davon betroffen. Er hat gemessen an seiner Bevölkerungsdichte schweizweit am wenigsten Corona-Fälle.

Doch der Schaffhauser Regierungspräsident Martin Kessler ist skeptisch: «Wenn wir bei uns am Rhein alle Restaurants öffnen, während sie in Zürich geschlossen bleiben, wären wir zwar erfreut über die vielen Besucher», sagt Kessler auf Anfrage von SRF. «Doch die Gefahr wäre gross, dass Schaffhausen zu einem neuen Hotspot wird.» Der Bundesrat entscheidet voraussichtlich diese Woche über den Vorschlag.

Zürich, 27.04.20 – Zürcherinnen und Zürcher stehen Schlange für Blumen: Sechs Wochen nach der Schliessung herrscht in Zürcher Gartencentern Grossandrang. In Zürich-Schwamendingen warteten beispielsweise bereits um 8 Uhr morgens rund 200 Personen vor dem Gartencenter Hauenstein. «Einen solchen Ansturm hätte ich nicht erwartet», sagt Gartencenter-Leiter Joachim Lichtenhahn. Der Betrieb hatte extra eine Stunde früher geöffnet, um die Menschenmenge bewältigen zu können.

«Dennoch war der Parkplatz schon kurz nach 8 Uhr gefüllt, überall wurde gehupt – es war eine Riesensache», so Lichtenhahn. Das Gartencenter hatte sich intensiv auf die Wiedereröffnung vorbereitet: Verkehrskadetten und Sicherheitsleute wurden engagiert. Letzere kontrollieren den Einlass und desinfizieren vor Ort Einkaufswagen. Zur Sicherheit wird jeder Einkaufswagen digital registriert.

Zürich, 27.04.20 – Zahlreiche Meldungen wegen Verstössen gegen die Social-Distancing-Regeln: Bei der Kantonspolizei Zürich gingen übers Wochenende rund 140 Hinweise ein, dass Personen angeblich die Abstandsregeln missachtet hätten oder sich in grösseren Gruppen treffen würden. Wie die Polizei am Montag schreibt, sind dies ungefähr gleich viele Meldungen wie am Wochenende zuvor. Meistens hatten sich die Gruppierungen jedoch bereits wieder aufgelöst, bevor die Polizei vor Ort eingetroffen ist. In einigen Fällen mussten einzelne Personen oder Gruppen weggewiesen werden.

Zürich, 26.04.20 – Die Zürcher Bauern können ihre Produkte besser verkaufen: Für Ferdi Hodel, Geschäftsführer des Zürcher Bauernverbandes hat die Corona-Krise auch etwas Positives. Die Bevölkerung komme vermehrt direkt in die Hofläden und kaufe vor Ort regionale Produkte. «Das zeigt, wie wichtig die Eigenproduktion der Schweiz während einer Krise ist», sagte Ferdi Hodel als «Regionaljournal Wochengast». Es sei immer ein Ziel des Zürcher Bauernverbandes gewesen, die Bauern und ihre Kundschaft besser zu vernetzen.

Der Bauernverband nutzt deshalb die Gunst der Stunde und lanciert eine App mit dem Namen «Hoflädeli». Sie informiert die Kundschaft, welcher Bauer welche regionale Produkte anbietet. Hodel ist überzeugt, dass auch nach der Krise die regionalen landwirtschaftlichen Produkte gefragt bleiben. Das habe auch eine Umfrage der Hochschule Luzern bestätigt. Weiter zeige das Verhalten der Kundschaft eine neue Wertschätzung gegenüber den Produkten aus der Region, so Hodel. Umgekehrt habe die Landwirtschaft aufzeigen können, dass die Selbstversorgung in der Krise funktioniere und enorm wichtig sei.

Zürich, 25.04.20 – Zürcher Jungunternehmen verhilft Gemeinden zu Krediten: Die Corona-Krise ist auch eine Liquiditätskrise: Gemeinden, Städte und Kantone brauchen im Moment mehr Geld. Weil sie einerseits die staatlichen Notprogramme finanzieren müssen. Und weil sie andererseits weniger Steuern und Gebühren einnehmen, weil die Wirtschaft fast stillsteht. Ihnen bietet das Zürcher Start-Up Loanboox Unterstützung, mit einer digitalen Plattform, die Kredite vermittelt.

Auf Loanboox sind rund 400 Kapitalgeber aufgeschalten, darunter viele Banken, Versicherungen und Pensionskassen. Kreditnehmer sind Gemeinden sowie Institutionen vor allem aus dem öffentlich-rechtlichen Sektor. Unter ihnen sind gegen hundert Zürcher Gemeinden, wie Regensdorf, Bonstetten oder Winterthur.