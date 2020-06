Nach dem Sechseläuten und der Street Parade fällt ein weiterer Zürcher Traditionsanlass aus: Das Knabenschiessen Mitte September ist abgesagt.

Die Abstandsregeln einzuhalten, sei bei rund 4000 Schützinnen und Schützen und 800'000 Festbesuchern nicht möglich, so die Veranstalter.

Die amtierende Schützenkönigin behält ihren Titel für ein weiteres Jahr.

Zürich, 09.06.2020 - Knabenschiessen 2020 fällt aus: Das Zürcher Herbstfest von Mitte September ist abgesagt. «Schweren Herzens», wie es in einer Medienmitteilung heisst. Wegen den vielen Besuchern, die das Knabenschiessen normalerweise anzieht, sei es nicht möglich, die Abstands- und Hygienevorschriften einzuhalten, teilt die Schützengesellschaft der Stadt Zürich mit. Und auch die Infektionskette zurückzuverfolgen, liege nicht drin bei rund 4000 Schützinnen und Schützen und 400'000 Besuchern. «Die Sicherheit geht vor», begründen die Veranstalter den Entscheid. Die aktuelle Schützenkönigin aus Zollikon, Neva Menzi, bleibt ein weiteres Jahr im Amt. Mitte September 2021 soll das Knabenschiessen dann wie gewohnt stattfinden.

Zürich, 08.06.2020 – Stadt Zürich will keine eigenen Essensausgaben betreiben: Am vergangenen Wochenende standen im Zürcher Langstrassenquartier mehr als tausend Kinder, Jugendliche und Erwachsene an, um vom Verein Incontro gratis Lebensmittel zu erhalten. Sie verharrten teils stundenlang in der Schlange. «Die Not wächst», stellt die Vereinsgründerin, die Zürcher Nonne und Gassenarbeiterin Ariane fest. «Es braucht dringend Hilfe». Andere Hilfsorganisationen, die Essenspakete verteilen, können den Ansturm ebenfalls kaum noch bewältigen.

Bei der Stadt Zürich spricht Sozialvorsteher Raphael Golta (SP) von «Bildern, die wir uns in der Stadt Zürich und in der Schweiz nicht gewohnt sind». Die Stadt unterstütze die privaten Organisationen finanziell und stelle ihnen beispielsweise Räume zur Verfügung. Eine eigene Gassenküche zu betreiben, sei aber derzeit kein Thema: «Ich bin nicht sicher, ob es sinnvoll ist, wenn die Stadt selbst als staatlicher Akteur in Erscheinung tritt», so Golta. Es stünden Menschen in der Schlange, die lieber nichts mit der Stadt oder dem Sozialdepartement zu tun hätten. Deshalb sei es besser, die privaten Organisationen verteilten das Essen in den Quartieren.

Zürich, 08.06.2020 – Zürcher Gymnasien und Berufsschulen fahren ihren Kurs weiter: Just am Tag, als im Kanton Zürich der Präsenzunterricht auf für die nachobligatorischen Schulen wieder losgegangen ist, hat der Bund die Schutzmassnahmen gelockert. Wie der Tages Anzeiger berichtet, sei die Zwei-Meter-Regel nicht mehr konsequent einzuhalten, sondern nur noch wann immer möglich. Für die Zürcher Schulen ändere sich damit aber nichts, sagt Niklaus Schatzmann, Leiter des kantonalen Mittelschul- und Berufsbildungsamtes auf Anfrage des Regionaljournals: «Es ist nach wie vor so, dass die Schüler zwei Meter Abstand halten sollten. Und das geht nur im Halbklassenunterricht».

Auch im Kanton Schaffhausen ändert sich vorerst nichts. Die Verantwortlichen wollen aber noch diskutieren, ob die geltenden Konzepte vor den Sommerferien noch einmal angepasst werden. Für eine Abschwächung des Schutzkonzeptes hatte sich unter anderem die Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner eingesetzt.

Zürich, 06.06.2020 – schwierige Situation in den Heimen: Je länger die strengen Regeln in den Heimen gegolten hätten, desto schwieriger sei es geworden, diese durchzusetzen, sagt der Präsident des Zürcher Heimverbands Curaviva, André Müller. Das Verständnis bei den Angehörigen habe immer mehr abgenommen. Müller sieht in dieser Situation auch die Zürcher Gesundheitsdirektion in der Verantwortung, die Lockerungen verfügt habe, ohne den Heimen die benötigte Zeit dafür zu geben.

Das habe zu ganz schwierigen Situationen in den Heimen geführt. Inzwischen haben sich Heimverband und Gesundheitsdirektion gefunden, die neuesten Lockerungen haben sie gemeinsam erarbeitet. Und obwohl Müller die Lockerungen und mehr individuelle Freiheiten für die Heimbewohnerinnen und -bewohner begrüsst, hat er auch Bedenken. Er hofft, dass die Fallzahlen tief bleiben. Denn sonst sei klar: «Wenn die Fälle steigen, nicht mehr im ein- oder zweistelligen Bereich bleiben, sind wir gezwungen, auf Besuche zu verzichten.»

Zürich, 06.06.2020 – rund 3500 Leute im Zürizoo: Vor dem Zoo Zürich haben sich am Samstagvormittag lange Schlangen gebildet. Der Traditionszoo hält die Besucher zu zwei Metern Abstand an und beschränkt die Besucherzahl auf 5800.

Wie Direktor Alex Rübel auf Anfrage von SRF News mitteilt, seien bisher geschätzt etwa 3500 Menschen im Zoo erschienen. Mit Einbahnen in den grossen Tierhäusern und Zählsystemen liessen sich die Abstandsregeln gut einhalten.

«Die Stimmung ist wunderbar», betont Rübel. Und dies auch unter den Tieren: «Die Menschenaffen schauen wieder heraus und haben Freude an den Besuchern.»

Zürich, 06.06.2020 – Flanieren ums Zürcher Seebecken wieder möglich: Mit den neuen Lockerungen wird auch der Spaziergang am Zürcher Seebecken entlang wieder möglich. Am Samstagmorgen sind die Absperrungen rund ums Ufer abgebaut worden.

Zürich, 05.06.2020 – Kanton Zürich stellt 305 Millionen Franken für die Spitäler bereit: Dank der finanziellen Unterstützung sollen die Krankenhäuser die Auswirkungen der Corona-Krise bewältigen können. Die Spitäler durften ab Mitte März auf Anordnung des Bundes nur noch dringende Operationen durchführen. Der Kanton schätzt deshalb die Mindereinnahmen der Spitäler auf 380 Millionen Franken.

«Wir haben Verständnis, dass seitens der Spitäler Forderungen kommen», sagt Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli gegenüber SRF. Die Spitäler hätten hohe Kosten für Corona-Patienten und gleichzeitig Ertragsausfälle zu verzeichnen.

Es ist unklar, ob die Spitäler bis ins nächste Jahr finanziell über die Runden kommen.

Das Massnahmenpaket umfasst einerseits Beiträge in der Höhe von 135 Millionen Franken, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Im Umfang von 170 Millionen Franken können die Spitäler Darlehen beantragen. Beim Verband der Zürcher Krankenhäuser (VZK) stösst das Massnahmenpaket auf Kritik.

Wir sind von der allgemeinen Vorlage sehr enttäuscht.

Besonders stossend sei, dass der grösste Teil des Geldes zurückbezahlt werden müsse, was für die Spitäler eine grosse Last sei. «Wir hätten erwartet, dass der Kanton Zürich für das Operationsverbot geradesteht», so Geschäftsleiter Ronald Alder. «Der Regierungsrat lässt uns im Regen stehen.» Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli nimmt derweil den Bund in die Verantwortung: Dieser habe das Operationsverbot verfügt und solle deshalb die Spitäler gemeinsam mit den Krankenkassen unterstützen.

Zürich, 05.06.2020 – so unterstützt das Kantonsspital Winterthur Familien in der schwierigen Zeit: Die Corona-Pandemie stellt für Schülerinnen, Lehrer und Eltern eine Belastungsprobe dar. Für sie hat das Sozialpädiatrische Zentrum des Kantonsspitals Winterthur deshalb Merkblätter mit Tipps ausgearbeitet: Wie bringen Eltern Arbeit und Kinderbetreuung zu Hause unter einen Hut? Wie sollen beispielsweise Lehrer reagieren, wenn ein Schüler im Fernunterricht nicht mehr erreichbar ist? Solche Fragen werden in den Merkblättern beantwortet.

Laut Kurt Albermann, Chefarzt des Sozialpädiatrischen Zentrums, wurde diese Unterstützung bei Betroffenen geschätzt: «Einige haben sich davon angesprochen gefühlt». Dennoch haben sich bisher nicht mehr Personen für eine Beratung angemeldet. Dies begründet Albermann damit, dass sich Belastungsstörungen oftmals erst verzögert zeigen. «Ich hoffe, dass in Schulen dann darüber geredet wird und wir auch mit Eltern und Familien über eine mögliche Belastung sprechen können», so der Kinderarzt.

Zürich, 04.06.2020 – Anstieg von Betreibungen bleibt in der Stadt Zürich (vorerst) aus: «Die befürchtete Lawine ist bisher ausgeblieben.» So fasst Yves de Mestral die aktuelle Lage zusammen. De Mestral ist als Präsident der Stadtammänner sozusagen der oberste Betreibungsbeamte der Stadt Zürich.

Aktuell steige zwar die Zahl der Betreibungen wieder an, sie habe jedoch noch nicht einmal den Stand von vor der Corona-Krise erreicht. Yves de Mestral erklärt sich das so: «Die Steuerämter und auch die Krankenkassen gehen sehr zurückhalten vor.» Die Leute kriegen also etwas länger Zeit, um ihre ausstehenden Rechnungen zu begleichen.

Der Anstieg an Betreibungen, den Experten vermutet hatten, könnte also noch folgen. Wie viele Menschen aufgrund der Corona-Krise tatsächlich Schulden angehäuft haben, zeigt sich erst in der zweiten Jahreshälfte.