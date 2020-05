Gestern Abend teilte die Stadt Zürich mit, Kundgebungen seien unter Bedingungen wieder möglich.

Dazu brauche es aber eine Ausnahmebewilligungen des Kantons und der Stadt, hiess es in einer Mitteilung.

Kurz darauf reagierte der Kanton und stellte klar, Demonstrationen würden nicht bewilligt.

Zürich, 15.5.20 – Stadt und Kanton sind sich uneinig über Kundgebungen: Die Stadtzürcher Regierung hält Demonstrationen unter gewissen Bedingungen wieder für möglich. Dabei bezieht sie sich auf ein Bulletin der kantonalen Führungsorganisation: «Darin stand, dass man eine Ausnahmebewilligung beim Kanton einholen kann», so Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart gegenüber SRF. Es müsse ein «öffentliches Interesse vorliegen» und Veranstalter hätten ein Schutzkonzept vorzuweisen. Bewillige der Kanton eine Demonstration, wolle auch die Stadt rasch eine Bewilligung ausstellen.

Kurz nach der Mitteilung der Stadt veröffentlichte der Kanton eine Richtigstellung. In einem Schreiben hielt die kantonale Führungsorganisation fest, die Interpretation der Stadt sei falsch: Demonstrationen seien nicht bewilligungsfähig, da Menschenansammlungen von mehr fünf Personen im öffentlichen Raum absolut verboten seien.

Zürich, 14.5.20 – Stadt Zürich reduziert oder schenkt Mieten auch im Mai: Nachdem Mieterinnen und Mieter von Gewerbeliegenschaften oder Restaurants der Stadt Zürich bereits im April keine oder weniger Miete bezahlen mussten, gilt dies nun auch für den Mai. Zwar seien Geschäfte und Restaurants wieder offen, trotzdem hätten diese unter rechten Einschränkungen zu leiden, begründet die städtische Liegenschaftenverwaltung die Entscheidung: «Die Restaurants können weniger Gäste bewirten, es dürfen weniger Leute gleichzeitig in den Laden», erklärt Sprecher Kuno Gurtner. Im April bewilligte die Stadt 340 Gesuche im Umfang von 1,63 Millionen Franken.

Zürich, 14.5.20 – Zürcher Regierungsrat beantragt mehr Geld für Tourismus und Kultur: Der Tourismus im Kanton Zürich sei fast komplett eingebrochen, begründet der Regierungsrat den Nachtragskredit von 2, 5 Millionen Franken. Mit dem Geld soll Zürich Tourismus eine Marketing-Kampagne starten. 13,5 Millionen Franken beantragt der Regierungsrat für die Unterstützung kommerzieller Kulturunternehmen, wie zum Beispiel das Kosmos in Zürich oder das Salzhaus in Winterthur. Diese haben wegen abgesagter Veranstaltungen hohe Ertragsausfälle, können aber nicht vom Lotteriefonds profitieren, weil damit nur gemeinnützige Vorhaben unterstützt werden dürfen.

Zürich, 14.05.20 – Stadt Zürich unterstützt Jugendtreff: Die Veranstaltungsräume des Provitreffs am Zürcher Sihlquai werden seit Anfang der 1980er Jahre günstig vermietet, etwa an junge Bands. Damit das so bleibt, verzichtet die Stadt Zürich bis 2023 auf einen grossen Teil der Miete: rund 63'000 Franken pro Jahr. Das Zürcher Stadtparlament ist mit 98 Ja zu 15 Nein Stimmen dem Antrag des Stadtrates gefolgt. Für einen kleineren Betrag hatte sich die SVP vergeblich eingesetzt. Sie kritisierte, dass der Verein Provitreff seinen Gewinn ans 1.-Mai-Kommitee oder an ein Computer-Ausbildungszentrum in Kamerun spendet und nicht an die Stadt. Das sei jetzt in der Krise besonders wichtig.

Schaffhausen, 13.05.20 – Die Landesgrenze wird durchlässiger: Ab dem 15. Juni soll die Grenze zu Deutschland wieder offen sein. Man wolle rasch wieder zur Normalität zurückkehren, wenn es die Entwicklung der Fallzahlen zulasse, erklärte Bundesrätin Karin Keller-Sutter an einer Medienkonferenz. Deutschland will bereits ab dem 16. Mai die Kontrollen an der Schweizer Grenze reduzieren. Die Schweiz werde ihr Grenzregime jedoch bis am 16. Juni aufrechterhalten.

Möglich sei, dass die Grenze für bestimmte Personengruppen schon in den nächsten Tagen geöffnet wird. So sollen Besuche unter Verwandten oder Liebespaaren wieder möglich sein. Über die Details werde aber noch verhandelt, sagte Keller-Sutter. Klar sei: Einkauftourismus bleibe vorläufig verboten.

Winterthur, 13.05.20 – Der Gemeinderat tagt wieder: Das Stadtparlament von Winterthur will am 25. Mai erstmals wieder zusammenkommen. Tagungsort wird die Eulachhalle sein, teilt die Stadt mit. So kann die nach wie vor geltende Distanzregel während der Sitzung eingehalten werden. Zuoberst auf der Traktandenliste steht die Wahl eines neuen Präsidiums.

Zürich, 13.05.20 – Die Mobilität nimmt wieder zu: Schon vor der Verschärfung der Coronamassnahmen am 16. März hatte die Mobilität in der Schweiz und im Kanton Zürich abgenommen. Ab Mitte März sank die mittlere zurückgelegte Strecke pro Tag dann markant. Lag dieser Wert im Kanton Zürich im Februar noch bei bis zu 29 Kilometer pro Tag, sank er in der zweiten Märzhälfte auf weniger als 7 Kilometer pro Tag.

Seit Anfang April nimmt die Mobilität wieder stetig zu. Und diese Entwicklung hat sich seit den ersten Lockerungsschritten am 27. April beschleunigt. Auf der Strasse sei man wieder bei 85 Prozent der früheren Frequenzen, stellt Peter Moser, Leiter der Analyseabteilung des Statistischen Amtes des Kantons Zürich fest. Im öffentlichen Verkehr sieht es noch anders aus. Dort – wo sich die Menschen zwangsläufig näher kommen – liegen die zurückgelegten Distanzen noch immer bei weniger als 50 Prozent der Zahlen der Vor-Corona-Zeit.

Zürich, 12.05.20 – Weiterhin Kurzarbeit in der Gastronomie: Auch wenn Restaurants ihren Betrieb wieder öffnen, können sie Kurzarbeit geltend machen. Damit übernimmt die Arbeitslosenkasse den Grossteil der Lohnkosten. «Gastrobetriebe haben Anrecht auf Kurzarbeit, wenn sie ihren Betrieb gar nicht aufmachen oder nur teilweise öffnen können», sagt Irene Tschopp, Mediensprecherin vom Zürcher Amt für Wirtschaft und Arbeit. «Dabei müssen sie ein Verlustgeschäft aufgrund der behördlichen Massnahmen darlegen.» Wegen der Schutzmassnahmen haben derzeit praktisch alle Restaurants solche Umsatzeinbussen.

Zürich, 12.05.20 – Nur wenige Besucher auf Zürcher Wochenmärkten: Wer am Dienstagmorgen auf dem Bürkliplatz Gemüse einkaufen wollte, traf vor den Ständen auf Absperrbänder, Markierungen und Einbahn-Systeme. Am Tag der Wiedereröffnung gab es allerdings nur wenige Besucher. Laut den Marktfahrerinnen und -fahrer könnte dies einerseits an der Kälte liegen. Auf der anderen Seite sei die Wiedereröffnung der Märkte noch zu wenig bekannt, so die Vermutung. Für die Standbetreiber hatte der geringe Besucherandrang auch etwas Positives: So konnten sie die Schutzsysteme in Ruhe testen.

Zürich, 12.05.20 – Ansturm bleibt aus: Zürcher Restaurants bewirteten am Montag hauptsächlich Stammgäste. Im Café des Amis, einem Quartierlokal im Kreis 6, das normalerweise mittags ausgebucht ist, blieben auch einige Plätze leer. «Es lohnt sich nicht aufzumachen, aber wir machen es trotzdem», sagte Geschäftsführer Miguel Castro, etwas Normalität tue dem Team gut. Diejenigen Gäste, die da waren, zeigten sich erfreut über die Wiedereröffnung. «Es ist etwas ungewohnt mit dem Desinfektionsmittel am Eingang und den Trennwänden, aber ich denke, wir gewöhnen uns daran», so eine junge Frau.

25 Essen schickte das Küchenteam des Café des Amis über die Theke – nicht einmal die Hälfte der Menge eines normalen Tages. Ein ähnliches Bild zeigte sich in den Restaurants Volkshaus und Italia im Langstrassenquartier, je um die 25 Gäste hatten abends zum Essen reserviert – dabei hätten die Restaurants mehr Platz, auch mit reduzierter Tischzahl. Volkshaus-Mitbetreiber Koni Frei: «Wenn wir nur einen Drittel des Umsatzes machen, deckt das unsere Fixkosten nicht». Er hoffe, dass es bald vorbei gehe und die Restaurants richtig öffnen könnten. Ähnlich äusserte sich Italia-Küchenchef Mischa Käser: «Es lohnt sich nicht – aber zu haben lohnt sich noch weniger.»

Zürich/Schaffhausen 11.05.20 – Zurück in der Schule – aber anders: Und plötzlich füllen sie sich wieder: Die Klassenzimmer landauf, landab. «Ich habe mich wahnsinnig gefreut», sagt Lena Tosconi, 6.-Klasse-Lehrerin im Schulhaus Kügeliloo in Zürich. Ähnlich tönt es bei ihren Schülerinnen und Schülern. Vor allem, dass sie endlich einmal ihre Freundinnen und Freunde wieder treffen, konnten viele kaum erwarten. Allerdings ist vieles anders. In den Klassenzimmern im Kanton Zürich ist jeweils nur die Hälfte der Klasse anwesend. Dafür sind die Tische weiter auseinander. Und während der Pause haben die Schüler Mühe, die zwei Meter Abstand einzuhalten. Das neue Normal ist nicht das gleiche wie das alte.

Wallisellen, 11.05.20 – Wieder einmal offline shoppen: Nun dürfen alle Läden wieder öffnen. Im Glattzentrum in Wallisellen, dem umsatzstärksten Einkaufszentrum der Schweiz, wurde schon wieder fleissig eingekauft. «Endlich mal wieder in den Läden schneuggen», freute sich ein älterer Mann. Und eine Verkäuferin konnte es am Morgen kaum erwarten, bis es losging: «Ich bin so aufgeregt wie am ersten Tag der Lehre. Endlich dürfen wir wieder die Kunden bedienen.» Auch Geschäftsführer Rageth Clavadetscher ist zufrieden. Die Kundenzahl sei zwar noch nicht so hoch wie vor der Coronakrise. Das sei aber auch nicht das Ziel. «Sicherheit geht vor. Wir wollen unbedingt vermeiden, dass es im November oder Dezember zu einer zweiten Welle kommt.»

Zürich, 11.05.20 – (Fast) nur das Cobratram trägt Maske: Seit Montagmorgen fährt der ÖV wieder mit normalem Fahrplan. Die Busse seien wieder gefüllter als in den letzten Wochen, sagt Joe Schmid von den Verkehrsbetrieben Zürichsee und Oberland. Nur die wenigsten Passagiere tragen jedoch eine Schutzmaske. Ähnlich sieht es in den Trams in Zürich aus. Trotz «dringender Empfehlung» würden nicht viele eine Maske tragen, erklärt VBZ-Sprecher Tobias Wälti. Dies, obwohl die Abstandsregeln in den Trams nicht eingehalten werden könnten, «auch dann nicht, wenn sie nur halbvoll sind». Die Kampagne mit den aufgezeichneten Masken auf den Cobratrams hat also bisher kaum Wirkung.

Schaffhausen, 11.05.20 – Schaffhauser Hilfspaket unter Dach und Fach: Insgesamt 50 Mio. Franken sollen im Kanton Schaffhausen fliessen, um die Wirtschaft wegen der Corona-Krise zu stützen. Nun ist dieses Paket unter Dach und Fach. Der Kantonsrat hat es an seiner ersten Sitzung nach der zwei Monate langen Zwangspause genehmigt, mit 48 zu 3 Stimmen. Erstmals tagte der Rat in der Dreifachturnhalle Breite in Schaffhausen. Diese wurde extra für das Parlament hergerichtet, weil im alten Rathaussaal die Mindestabstände unter den Parlamentariern nicht eingehalten werden könnten.

Zürich, 10.05.20 – Der Digitalisierungsschub an den Schulen bringt neue Möglichkeiten: Die Lernkurve bei den Lehrerinnen und Lehrer war durch den aufgezwungenen Fernunterricht steil. Im Laufe der Schulschliessungen konnte sich vielerorts ein virtueller Unterricht etablieren. «Die Schulen haben punkto Umgang mit digitalen Medien einen Sprung gemacht, der ohne Krise niemals in diesem Ausmass möglich gewesen wäre», ist der Gründer der Gesamtschule Unterstrass und Zürcher Schulpionier, Dieter Rüttimann, überzeugt.

Dies könnten die Schulen nun nutzen, sagt Rüttimann als «Regionaljournal Wochengast». So könnten bereits ab Montag, wenn die Schulen im Kanton zumindest teilweise wieder öffnen, Kinder, die zuhause bleiben müssen, weiter aus der Ferne am Unterricht teilhaben. An seiner Schule werde das bei einem Kind so praktiziert. Möglichkeiten sieht Rüttimann auch auf der Oberstufe, wo es denkbar wäre, dass die Schülerinnen und Schüler einen halben Tag pro Woche virtuellen Unterricht erhalten und sich die Zeit teilweise selbst einteilen könnten.

Schaffhausen, 10.05.20 – Kantonsrat tagt erstmals nach über acht Wochen Pause: Für Kantonsratspräsident Lorenz Laich (FDP) ist es ein besonderer Moment, wenn am Montagmorgen die 60 Mitglieder des Parlaments erstmals wieder zusammenkommen. An der ganztätigen Sitzung wird unter anderem das Massnahmenpaket des Schaffhauser Regierungsrats zur Bewältigung der Corona-Pandemie in Höhe von 50 Millionen Franken beraten

Um die Sicherheit der Ratsmitglieder einhalten zu können, wurde in den vergangenen Tagen die Dreifachturnhalle Breite in der Stadt Schaffhausen zum Ratssaal umfunktioniert. Bei der Besichtigung der Aufbauarbeiten ist der höchste Schaffhauser Lorenz Laich beeindruckt: «Ich freue mich zu sehen, wie gut gearbeitet wurde. Ich konnte mich selbst davon überzeugen, wie auch die digitalen Einrichtungen alle gut funktionieren – das beschauliche Schaffhausen steht hier kein bisschen zum grossen Zürcher Kantonsrat zurück.»

Das Parlament im Exil ist eine Besonderheit. Das gab es zuletzt vor hundert Jahren, als der damalige Grosse Rat wegen der Spanischen Grippe ausserhalb des Rathauses tagen musste. Laich spricht deshalb auch von einem «historischen Moment», auf den er sich freue.

Zürich, 09.05.2020 – Zürcher Wirte rüsten sich für die Gäste: Ernst Bachmann, Präsident des Zürcher Wirteverbandes Gastro Zürich ist guten Mutes: «Wir sind parat und freuen uns auf die Gäste». Ein Wermutstropfen seien die strengen Auflagen. Dass zum Beispiel die Tische zwei Meter Abstand haben müssten, bringe für manche Betriebe eine Verminderung des Umsatzes mit sich. Bachmann ist aber überzeugt, dass die Gäste wieder kommen werden. «Vielleicht braucht es eine kleine Angewöhungszeit», mutmasst er. Zum Beispiel, wenn der Kellner das Filet mit Maske serviert und das Lächeln höchstens zu erahnen ist.

Zürich, 08.05.2020 – Fallverfolgung im Kanton Zürich wird intensiviert: Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli sieht den Kanton Zürich gut vorbereitet. Die Fachleute des Kantonsärztlichen Dienstes werden von der Kantonspolizei und weiteren Angestellten des Kantons unterstützt. «Wir arbeiten im Zweischicht-Betrieb, damit auch am Abend oder am Wochenende Fälle verfolgt werden können», erklärt Rickli im Interview mit dem «Regionaljournal».

Pro gemeldetem neuen Fall müssen jeweils etwa zehn weitere Personen kontaktiert und in Quarantäne geschickt werden. Zwanzig neue Fälle pro Tag sollte die Behörde gut bewältigen können, ist Rickli überzeugt. Die Gesundheitsdirektorin rechnet damit, dass die Gespräche diesmal einfacher werden, als am Anfang der Epidemie. Denn heute wissen die Menschen bereits, wie wichtig die Einhaltung der Hygiene- und Abstands-Regeln sind.

Seit dem 30. April liegt die Zahl der gemeldeten Neuansteckungen im Kanton Zürich deutlich unter 20. Mit der schrittweisen Öffnung dürften die Zahlen aber wieder ansteigen. Doch auch darauf bereite man sich vor, so Rickli weiter: «Mit der Verfolgung der Einzelfälle gewinnen alle anderen ein Stück Freiheit zurück. Nur mit dieser Strategie können wir öffnen.»