Die Bauern im Kanton Zürich haben sich trotz fehlender Erntehelfer arrangieren können, dank freiwilligen Helfern.

Laut Ferdi Hodel, Geschäftsführer des Zürcher Bauernverbandes, zeigt die Corona-Krise, wie wichtig regionale Produkte sind.

Der Zürcher Bauernverband will die Gunst der Stunde nutzen und lanciert eine neue App für regionales Gemüse.

Im Corona-Dossier von SRF finden Sie weitere Informationen zur aktuellen Lage. Aktuelle Fallzahlen gibt es hier: Gesundheitsdirektion Kanton Zürich , Link öffnet in einem neuen Fenster und hier: Gesundheitsamt Kanton Schaffhausen , Link öffnet in einem neuen Fenster .

Zürich, 26.04.20 – Die Zürcher Bauern können ihre Produkte besser verkaufen: Für Ferdi Hodel, Geschäftsführer des Zürcher Bauernverbandes hat die Corona-Krise auch etwas Positives. Die Bevölkerung komme vermehrt direkt in die Hofläden und kaufe vor Ort regionale Produkte. «Das zeigt, wie wichtig die Eigenproduktion der Schweiz während einer Krise ist», sagte Ferdi Hodel als «Regionaljournal Wochengast». Es sei immer ein Ziel des Zürcher Bauernverbandes gewesen, die Bauern und ihre Kundschaft besser zu vernetzen. Der Bauernverband nutzt deshalb die Gunst der Stunde und lanciert eine App. Die App mit dem Namen «Hoflädeli» informiert die Kundschaft, welches regionale Produkt, wo, welcher Bauer anbietet. Ferdi Hodel ist überzeugt, dass auch nach der Krise die regionalen landwirtschaftlichen Produkte gefragt bleiben. Das habe auch eine Umfrage der Hochschule Luzern bestätigt. Für Ferdi Hodel zeigt das Verhalten der Kundschaft eine neue Wertschätzung gegenüber den Produkten aus der Region. Umgekehrt habe die Landwirtschaft aufzeigen können, dass die Selbstversorgung in der Krise funktioniere und enorm wichtig sei, so Ferdi Hodel.

Zürich, 25.04.20 – Zürcher Jungunternehmen verhilft Gemeinden zu Krediten: Die Corona-Krise ist auch eine Liquiditätskrise: Gemeinden, Städte und Kantone brauchen im Moment mehr Geld. Weil sie einerseits die staatlichen Notprogramme finanzieren müssen. Und weil sie andererseits weniger Steuern und Gebühren einnehmen, weil die Wirtschaft fast stillsteht. Ihnen bietet das Zürcher Start-Up Loanboox Unterstützung, mit einer digitalen Plattform, die Kredite vermittelt. Auf Loanboox sind rund 400 Kapitalgeber aufgeschalten, darunter viele Banken, Versicherungen und Pensionskassen. Kreditnehmer sind Gemeinden sowie Institutionen vor allem aus dem öffentlich-rechtlichen Sektor. Unter ihnen sind gegen hundert Zürcher Gemeinden, wie Regensdorf, Bonstetten oder Winterthur.

Zürich, 24.04.20 – Sieben abgewiesene Asylbewerber aus Auschaffungshaft entlassen: Weil derzeit die Grenzen geschlossen sind und der Flugverkehr eingeschränkt ist, sind Ausschaffungen kaum möglich. Die abgewiesenen Asylbesucherinnen und -besucher sind derweil im Flughafengefängnis Zürich inhaftiert. Nun hat das Zürcher Migrationsamt sieben Personen aus der Ausschaffungshaft entlassen. Es handelt sich um Menschen, die bereits in einem anderen Land ein Asylgesuch gestellt haben.

Wie der «Zürcher Unterländer» schreibt, befinden sich aktuell 47 Personen in der Administrativhaft des Flughafengefängnisses. Asylorganisationen fordern, sie alle zu entlassen. «Im Moment können Ausschaffungen nicht durchgeführt werden», sagt Lea Hungerbüehler, Präsidentin des Vereins Asylex. «Deshalb ist es nicht zulässig, Menschen zu inhaftieren, die auf ihre Ausschaffung warten.» Laut dem Zürcher Migrationsamt werden derzeit sämtliche Fälle abgewiesener Asylbewerber geprüft.

Zürich, 24.04.20 – Die Universität Zürich unterstützt Studierende mit Soforthilfe: Damit will die Universität jenen Studierenden helfen, die wegen der Pandemie ihre Neben- oder Gelegenheitsjobs nicht mehr ausüben können oder wenig Ersparnisse haben. «Wir haben zunehmend Anfragen von Studierenden erhalten», sagt Brigitte Ortega, Leiterin der Beratungsstelle Studienfinanzierung.

Insgesamt stehen 300'000 Franken zur Verfügung. Pro Person sind zwischen 1000 und 6000 Franken vorgesehen. Soforthilfe unter 3000 Franken müssen die Studierenden nicht zurückzahlen, grössere Beträge gibt es als zinsloses Darlehen. Um Missbrauch zu vermeiden, müssen die Studierenden einen Kontoauszug und einen Lohnausweis vorweisen.

Zürich, 23.04.20 – Wieder alle Eingriffe in Zürcher Spitälern: Nach fünf Wochen Zwangspause fahren die Spitäler am Montag den Betrieb wieder hoch. Wegen der Corona-Pandemie durften nur noch die nötigsten Operationen durchgeführt werden. 1500 Patientinnen und Patienten sind nun im Stadtspital Waid und Triemli auf der Warteliste, um eine verpasste Operation nachzuholen. Das Spital wolle den Betrieb langsam wieder hochfahren, sagt der medizinische Direktor Andreas Zollinger. Er rechnet damit, dass es bis Ende Jahr dauert, bis das Spital alle Operationen nachgeholt hat.

Auch andere Spitäler im Kanton Zürich wie das Spital Bülach oder das Spital Uster kehren nur schrittweise in den Normalbetrieb zurück. Eine der grossen Herausforderungen sei es, dass das Virus nicht unbemerkt ins Spital eingeschleppt werde, sagt Rolf Gilgen, Direktor des Spitals Bülach: «Wir müssen besonders vorsichtig sein». Das Spital ruft beispielsweise bereits angemeldete Patienten vor dem Termin nochmals an, um herauszufinden, ob sie Corona-Symtome haben. Rund 900 Eingriffe hat das Spital verschoben, der Ertragsausfall beträgt 1.1 Millionen Franken pro Woche.

Zürich, 23.04.20 – Kitas sollen Corona-Entschädigung erhalten: Die Plätze in den Zürcher Kitas sind nur noch schwach belegt. Viele Eltern folgen den Empfehlungen der Behörden und betreuen ihre Kinder selbst. Der Bundesrat hat die Kantone aber gleichzeitig verpflichtet, die Betreuungsangebote aufrechtzuerhalten.

Nun schlägt der Zürcher Regierungsrat vor, dass Kanton und Gemeinden rund 80 Prozent des Schadens übernehmen, den Kitas wegen der Corona-Krise haben. Für den Kanton belaufen sich die Kosten dafür auf höchstens 13 Millionen Franken pro Monat. Der Zürcher Kantonsrat muss die Vorlage noch bewilligen.

Estelle Thomet vom Krippenverband zeigt sich zufrieden über den Vorschlag des Kantons: «Wir sind erleichtert und vor allem auch froh, dass die Eltern substanziell entschädigt werden.»

Zürich, 22.04.20 – Kanton will am 1. Mai als Feiertag festhalten: Unternehmen dürsten danach, ihre Geschäfte wiederzueröffnen. Ungelegen kommt da vier Tage nach der ersten Lockerungsstufe der 1. Mai, an dem die Betriebe normalerweise geschlossen sind. Der KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich (KGV) ruft die Zürcher Regierung darum auf, sich dem Kanton Thurgau anzuschliessen und pauschale Ausnahmebewilligung für verschiedene Läden zu erteilen, um am «Tag der Arbeit» arbeiten zu dürfen.

«Das ist Mumpitz», findet Markus Bischoff, Präsident des Zürcher Gewerkschaftsverbunds. «Am 1. Mai wird für die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer demonstriert.» Diesen Feiertag könne man nicht einfach per Notrecht abschaffen. Das bestätigt der Kanton Zürich, der 1. Mai sei per Gesetz als kantonaler Feiertag festgesetzt, nicht bloss als «Ruhetag» wie im Thurgau, und es könne darum keine Ausnahme gemacht werden. Vielleicht aber gibt es ein paar zusätzliche Sonntagsverkäufe, darüber wird der Bund noch entscheiden.

Zürich, 22.04.20 – Fallen in Zürich die Maturprüfungen aus? Die Zürcher Bildungsdirektion bestätigt auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA, dass die Maturprüfungen ausfallen sollen, falls der Bundesrat diesen Vorschlag der Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) bewilligt. Die Maturnoten machten nur etwa 20 Prozent der Schluss-Benotung aus, darum sei das vertretbar, findet die Zürcher Bildungsdirektion.

Zürich, 22.04.20 - Mitte Mai soll das Zürcher Seebecken wieder geöffnet werden: Die Stadt Zürich will bis Mitte Mai möglichst viele Schalter der Verwaltung öffnen. Auch das Seebecken und verschiedene Pärke sollen dann wieder zugänglich sein. Wichtig sei, dass die Abstandsregeln eingehalten werden, heisst es bei der Stadt. Ob Sportplätze oder Badis geöffnet werden, ob das Besuchsverbot in Alters- und Pflegeheimen gelockert wird oder wie genau der Schulunterricht in Zürich abgewickelt wird, ist noch nicht klar, weil kantonale und nationale Entscheide noch ausstehen.

Zürich, 22.04.20 – Achtjährige landet kleinen Hit auf Youtube: Um den Corona-Blues zu vertreiben, hat eine junge Zürcher Familie im Homestudio einen Song produziert. Im Mittelpunkt von «Ayayay Corona»: Tochter Luna. Die Achtjährige hat mitgetextet, zum Beispiel die Zeile «Mir händ e Wuet uf Corona». Sie singt die Hauptstimme des eingängigen Liedes und führt durch das farbenfrohe Video, in dem die ganze Familie und Freunde tanzen. «Wir haben das Lied gemacht, damit es uns nicht langweilig wird», erzählt Vater Tino Marthaler im Gespräch mit Radio SRF. Das viele Musikmachen und Tanzen hätten ihnen gut getan. Inzwischen wurde «Ayayay Corona», Link öffnet in einem neuen Fenster rund 6000 mal angeklickt.

Zürich, 22.04.20 – Zürcher Verkehrsverbund fährt Angebot wieder hoch: Ab Montag sollen die Trams und Busse in der Region Zürich wieder häufiger fahren. Geplant sei, dass bis am 11. Mai wieder alles beim Alten sei, teilt der ZVV mit. Nur das Nachnetz und einige touristische Linien bleiben eingestellt. Die Änderungen sind im ZVV-Online-Fahrplan aufgeführt. An einem Schutzkonzept wird derzeit gearbeitet. Es soll nächste Woche vorgestellt werden.

Das Hochfahren gehe nur Schritt für Schritt, sagt ZVV-Mediensprecher Thomas Kellenberger zu Radio SRF: «Die Fahrzeuge, die einige Wochen nicht gewartet wurden, müssen erst wieder aus dem Depot geholt werden.» Und auch die Personalplanung müsse neu gemacht werden. Alles in allem sei das Hochfahren des Angebots anspruchsvoller als das Reduzieren.

Schaffhausen, 21.04.20 – Gesamterneuerungswahlen finden statt: Der Schaffhauser Regierungsrat hat an seiner heutigen Sitzung entschieden, dass die Gesamterneuerungswahlen 2020 an den ursprünglich angesetzten Terminen durchgeführt werden, heisst es in einer Mitteilung. Die Regierung gehe davon aus, dass das Veranstaltungs- und Versammlungsverbot des Bundesrats bis im Sommer gelockert werde, sodass Wahlen durchgeführt werden könnten.

Im Vordergrund der Diskussion sei eine Verschiebung der Wahltermine um je einen Monat gestanden. Eine kurze Vernehmlassung bei Gemeinden und Parteien habe aber gezeigt, dass sich eine Mehrheit gegen eine Verschiebung der Wahltermine ausgesprochen habe, heisst es in der Mitteilung der Schaffhauser Regierung weiter. Somit finden die Regierungsratswahlen am 30. August 2020 und die Kantonsratswahlen am 27. September 2020 statt.

FDP und SP reagieren positiv auf den Entscheid, obwohl sich die SP einen einzigen Termin für beide Wahlen gewünscht hätte – ganz unabhängig von Corona. Die SVP hätte die Wahlen lieber um ein bis zwei Monate verschoben. SVP-Präsident Walter Hotz: «Es ist nicht unbedingt demokratisch, wenn man Kandidaten nicht befragen kann und sie nicht Red und Antwort stehen müssen.» Auch die Grünen hätten lieber zugewartet; Nomination und Wahlkampf via Internet, das sei nicht basisdemokratisch und falsch.

Zürich, 21.04.20 – Rücksichtlose Fussgänger und verärgerte Bauern: Einige Zürcher Bauern beschweren sich über rücksichtslose Fussgängerinnen und Fussgänger, die Weiden und Wiesen zertrampeln oder ihren Abfall einfach liegen lassen. In den letzten Tagen seien mehrere solche Meldungen eingegangen, heisst es beim Zürcher Bauernverband. «Einige Leute wollen sich nicht sagen lassen, dass sie ihr Picknick nicht auf einer Weide veranstalten sollen», sagt Geschäftsführer Ferdi Hodel. Das führe dann zu Konfliktsituationen. Der Verband wolle daher an den Respekt der Bevölkerung appellieren. Ab nächster Woche wolle man den Bauern ausserdem ein Plakat zur Verfügung stellen, das die Leute zur Rücksicht auffordert, so Hodel weiter.

Zürich, 21.04.20 – Nationalcircus Knie hat bereits einen neuen Termin für Zürich: Die Coronakrise trifft auch den Schweizer Nationalcircus Knie hart. Nachdem bereits der Tourneestart im März nicht stattfinden konnte, wurde nun auch das längste Gastspiel im Frühsommer auf dem Zürcher Sechseläutenplatz abgesagt. Wie das Familienunternehmen mitteilt, sind bis Anfang Juli alle Vorstellungen ausgesetzt. Betroffen seien die Gastspiele in 15 Schweizer Städten: dazu gehört nebst Rapperswil, Schaffhausen und Winterthur nun auch Zürich. Bereits gekaufte Tickets würden zurückerstattet, heisst es weiter.

Doch die Tournee ganz abzusagen kommt für die Familie Knie nicht in Frage. Momentan hoffe man, eine verkürzte Tournee anbieten zu können. Dabei soll auch Zürich berücksichtigt werden, sagt Fredy Knie junior gegenüber dem SRF Regionaljournal. «Wir haben da bereits einen Termin im Herbst.» Die genauen Daten wolle man aber erst zu gegebener Zeit kommunizieren. «Das verkürzte Gastspiel wird irgendwann zwischen dem Filmfestival und dem Weihnachtsmarkt stattfinden und wird circa 20 Tage dauern», verrät Knie bereits.

Schaffhausen, 21.04.20 – Bald wieder Normalfahrplan: Bereits ab nächstem Montag fahren die Busse im Kanton Schaffhausen wieder im Normalbetrieb, heisst es in einer Mitteilung. Damit kehren die Schaffhauser Verkehrsbetriebe früher zur Normalität zurück, als es der Bund versieht. Dieser hatte entschieden, dass der öffentliche Verkehr bis spätestens am 11. Mai wieder nach normalem Fahrplan funktionieren müsse. «Wir stellen bereits diese Woche einen Zuwachs der Fahrgastzahlen fest», sagt VBSH Sprecherin Sabrina Oberholzer. Man wolle nun mehr Platz schaffen für jene, die nächste Woche wieder arbeiten gingen. Was bleibt, sind jedoch die Corona-Schutzmassnahme: Die Türen gehen automatisch auf, damit die Passagiere nicht auf den Knopf drücken müssen. Die vorderste Türe bleibt zudem geschlossen, zum Schutz des Chauffeurs oder der Chauffeurin.

Zürich, 20.04.20 – Kinderkrippen fordern vom Kanton Klarheit und Hilfe: Die Zürcher Kinderkrippen sind in der Zwickmühle. Der Bund verlangt ihre durchgehende Öffnung, der Kanton empfiehlt Eltern jedoch, ihre Kinder zuhause zu behalten – ausser diese können aus beruflichen Gründen nicht betreut werden. Dennoch müssen alle Eltern für ihren Krippenplatz weiterhin zahlen. Die Fole davon: Viele Eltern künden den Platz, und die Kitas geraten mehr und mehr in Geldnot.

Estelle Thomet vom Krippenverband fordert nun vom Kanton klare Signale. «Der Kanton hat diese Situation geschaffen, also muss er jetzt auch sofort sagen, wie es mit der Finanzierung aussieht», sagt Thomet. Auch sei völlig unklar, bis wann Kinder die Kitas nicht besuchen dürften. Bei der Bildungsdirektion hiess es auf Anfrage des «SRF Regionaljournals» nur, die Frage der Kita-Kosten liege beim Regierungsrat auf dem Tisch, und er werde demnächst darüber entscheiden.

Zürich, 20.04.20 – Parteien wollen zur politischen Agenda zurück: Die Krise habe gezeigt, dass die Kantonalzürcher Parteien in der Not zusammenstehen und am selben Strick ziehen könnten, sagt SP-Copräsident Andreas Dauru. «Aber das ist jetzt vorbei, und man darf zum nächsten Schritt übergehen.» Man sei tatsächlich auf die Regierung fokussiert gewesen, ergänzt GLP-Fraktionschef Michael Zeugin, «doch das ändert sich jetzt langsam. Es ist der Moment, um aus der Krise zu lernen. Und dafür ist das Parlament zuständig.»

Die wichtigste Lehre gemäss Zeugin: Es brauche eine internationale Politik für Klima und Gesundheit. Und für FDP-Fraktionschefin Beatrix Frey ist klar: Die Schweiz muss sich künftig mit fertigen Szenarien auf Pandemien vorbereiten. SVP-Präsident Benjamin Fischer wiederum sagt: «Der Handel muss global bleiben, aber politisch muss die Schweiz eigenständig sein, und dazu gehört die Versorgung mit Gesundheitsgütern, Nahrungsmitteln und auch Energie.»

Zürich, 20.04.20 – Kantonsrat segnet Notverordnung der Regierung ab: Das Zürcher Kantonsparlament hat einer ersten Corona-Notverordnung zugestimmt. Die Verordnung legalisiert Notstandsmassnahmen, die der Zürcher Regierungsrat bereits am 18. März angeordnet hatte. Gemäss der Verordnung können Gemeindevorstände ohne Zustimmung der Legislative Corona-Notkredite sprechen, und Gemeindeparlamente und -versammlungen benötigen eine Bewilligung der Regierung, um tagen zu dürfen.

Alle Fraktionen im Kantonsrat mit Ausnahme der SVP waren sich einig, dass die Verordnung politisch und juristisch zwar heikel, aber notwendig und pragmatisch sei. Die SVP ihrerseits argumentierte, der Souverän werde durch die Verordnung umgangen. «Wenn die Exekutive bestimmen kann, ob eine Legislative tagen soll oder nicht, wird die Gewaltenteilung auf Gemeindestufe mit Füssen getreten», sagte etwa SVP-Kantonsrat Martin Hübscher. Der Rat stimmte der Verordnung dennoch mit 121 zu 44 Stimmen deutlich zu.

Zürich, 19.04.20 – Sommer ohne Konzerte: André Béchir ist Konzertveranstalter und seit mehr als 50 Jahren im Geschäft. So etwas habe er noch nie erlebt, sagte er als «Regionaljournal Wochengast». Von einem Tag auf den anderen sei der ganzen Branche der Stecker gezogen worden. Béchir geht davon aus, dass nicht alle Konzertveranstalter die Corona-Krise überleben werden. Er befürchtet nämlich, dass erst 2021 wieder Konzerte in Zürich stattfinden können.

«Social distancing»-konforme Konzerte kann sich André Béchir nicht vorstellen: «Es ist allen klar, dass sich Viren freisetzen, wenn gesungen und getanzt wird.» Und dass Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher vor den Toiletten und den Wurstständen zwei Meter Abstand halten würden, hält er für sehr unrealistisch. Béchir hofft nun auf einen raschen Entscheid des Bundesrats. Seine Devise: «Lieber jetzt einen harten Entscheid als monatelange Planungsunsicherheit.»

Zürich, 18.04.20 – Polizei stoppt Autodemo: Linke Aktivisten wollten mit einer Autodemo im Zürcher Kreis 5 auf das Schicksal von Flüchtlingen aufmerksam machen. Schon im Vorfeld hatte der Zürcher Sicherheitsdirektor Mario Fehr gesagt, dass die Autodemo illegal sei, weil sie zu einer Versammlung mit mehr als fünf Personen aufrufe.

Bevor sich der Autokorso aus rund 20 Autos mit etwa 100 Demonstranten darin in Bewegung setzen konnte, stoppte die Polizei den unbewilligten Demonstrationszug. Die Demonstranten zogen daraufhin wieder ab, teilt die Agentur SDA mit.