Zürich, 08.05.2020 – Fallverfolgung im Kanton Zürich wird intensiviert: Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli sieht den Kanton Zürich gut vorbereitet. Die Fachleute des Kantonsärztlichen Dienstes werden von der Kantonspolizei und weiteren Angestellten des Kantons unterstützt. «Wir arbeiten im Zweischicht-Betrieb, damit auch am Abend oder am Wochenende Fälle verfolgt werden können», erklärt Rickli im Interview mit dem «Regionaljournal».

Pro gemeldetem neuen Fall müssen jeweils etwa zehn weitere Personen kontaktiert und in Quarantäne geschickt werden. Zwanzig neue Fälle pro Tag sollte die Behörde gut bewältigen können, ist Rickli überzeugt. Die Gesundheitsdirektorin rechnet damit, dass die Gespräche diesmal einfacher werden, als am Anfang der Epidemie. Denn heute wissen die Menschen bereits, wie wichtig die Einhaltung der Hygiene- und Abstands-Regeln sind.

Seit dem 30. April liegt die Zahl der gemeldeten Neuansteckungen im Kanton Zürich deutlich unter 20. Mit der schrittweisen Öffnung dürften die Zahlen aber wieder ansteigen. Doch auch darauf bereite man sich vor, so Rickli weiter: «Mit der Verfolgung der Einzelfälle gewinnen alle anderen ein Stück Freiheit zurück. Nur mit dieser Strategie können wir öffnen.»

Zürich, 08.05.2020 – Zürcher Betriebe halten Corona-Vorschriften meist ein: Bis jetzt musste im Kanton Zürich noch kein Betrieb wegen Missachtung der Covid-19-Schutzmassnahmen geschlossen werden, teilt das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit mit. Es gebe zwar manchmal offene Fragen seitens der Unternehmen. Zum Be ispiel zur Platzierung von Trennscheiben oder dem Umgang mit Schutzmasken. Diese könnten jedeoch meistens vor Ort geklärt werden.

Das Zürcher Arbeitsinspektorat hat seit Beginn der Corona-Krise rund 240 Betriebe auf die Einhaltung der Corona-Vorschriften kontrolliert. Bis Ende Mai soll sich die Zahl auf 450 erhöhen.

Zürich, 08.05.2020 – Ansturm auf die Finanzhilfe Kultur: Bei der Fachstelle Kultur des Kantons Zürich sind bereits 544 Gesuche für Soforthilfe oder eine Ausfallentschädigung eingegangen. Die Gesuche machen Schäden in der Höhe von 42 Millionen Franken geltend. Der Kanton geht davon aus, dass die Zahlen noch steigen. Die Frist für die Einreichung der Gesuche läuft noch bis am 20. Mai.

Die Corona-Krise trifft das Kulturschaffen mitten ins Herz.

Es ist absehbar, dass das bis jetzt bereitgestellte Geld für die Unterstützung nicht reichen wird. Der Regierungsrat will den Topf deshalb um 13.25 Millionen Franken aufstocken. Das Geld muss vom Kantonsparlament bewilligt werden.

Insgesamt würden für den Kulturbereich dann 53 Millionen Franken für Ausfallentschädigungen zur Verfügung stehen. «Die Coronakrise trifft das Kulturschaffen mitten ins Herz», wird Kulturministerin Jacqueline Fehr in der Mitteilung des Kantons zitiert. «Wir werden alles dafür tun, um den Schaden für alle so klein wie möglich zu halten.»

Zürich, 07.05.2020 – Mega-Finanzloch beim Zürcher Verkehrsverbund: Seit Ausbruch der Coronapandemie meiden die Zürcherinnen und Zürcher den Öffentlichen Verkehr und arbeiten häufig im Homeoffice. Die Folgen sind einschneidend: Der Zürcher Verkehrsverbunds ZVV verzeichnet seit Ausbruch der Coronakrise 80 Prozent weniger Passagier und 75 Prozent weniger Einnahmen.

Laut ersten Berechnungen des ZVV dürfte das Finanzloch deshalb rund 100 Millionen Franken grösser ausfallen als budgetiert – statt 340 nun 440 Millionen Franken. Ob es bei diesen 100 Millionen bleibt, ist noch offen, heisst es seitens der Zürcher Volkswirtschaftsdirektion. Es sei nicht klar, wie schnell die Zürcherinnen und Zürcher den ÖV wieder nutzen würden. Weiter seien auch Rückschläge möglich, wie etwa der Ausbruch einer zweiten Coronawelle.

Fest steht, dass das Defizit durch den Steuerzahler gedeckt werden muss. Auf eine Preiserhöhung will der Zürcher Verkehrsverbund verzichten, sagte Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh. Es gehe darum, dass die Leute den ÖV wieder nutzen würden. Und da seien höhrere Ticketpreise nicht hilfreich.

Die öffentlichen Verkehrsmittel im Kanton Zürich sind ab dem 11. Mai wieder grösstenteils normal unterwegs. Da der ZVV mit einem höheren Passagieraufkommen rechnet, empfiehlt er Passagieren:

Tragen Sie eine Schutzmaske, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

Meiden Sie die Stosszeiten.

Kaufen Sie ihre Tickets im Internet.

Halten Sie die Distanz- und Hygieneregeln auch bei Ticketkontrollen ein, die ab dem 11. Mai wieder eingeführt werden.

Auch die Verkehrsbetriebe Zürich VBZ gehen davon aus, dass am kommenden Montag die Passagierzahlen wieder deutlich ansteigen. Um die Abstands- und Hygieneregeln in Erinnerung zu rufen, haben die VBZ acht Cobra-Trams einen Masken-Look verpasst. Den Fahrzeugen ist an der Schnauze deutlich erkennbar eine Schutzmaske aufgemalt worden.

Legende: Um an die Schutzregeln zu erinnern: Acht Zürcher Cobra-Trams tragen nun Maske. Verkehrsbetriebe Zürich VBZ

Zürich, 07.05.2020 – Deutlich mehr Arbeitslose im April: Im Kanton Zürich ist die Arbeitslosenquote im letzten Monat um 0.3 auf 3.1 Prozent gestiegen. Als arbeitslos gemeldet waren 26'559 Personen, wie das Amt für Wirtschaft und Arbeit in einer Mitteilung schreibt – 2627 mehr als noch im März. Betroffen von der Zunahme der Arbeitslosigkeit waren nahezu alle Branchen. Insbesondere im Gastgewerbe habe sich die Situation weiter verschärft.

Weiter haben ab Mitte März über 30'000 Unternehmen im Kanton Zürich Voranmeldungen für Kurzarbeit eingereicht. Ab Mitte April sei die Zahl der Gesuche jedoch abgeflacht, schreibt das Amt für Wirtschaft und Arbeit weiter. Aktuell sind rund 35 Prozent aller Zürcher Beschäftigten von Kurzarbeit betroffen.

Im Kanton Schaffhausen liegt die Arbeitslosenquote momentan bei 3,6 Prozent – das ist leicht über dem gesamtschweizerischen Schnitt. Gemäss Schaffhauser Arbeitsamt sind 1550 Menschen arbeitslos, im Vergleich zum Vormonat sind das 50 Personen mehr.

Zürich, 07.05.2020 – «Polizeieinsätze wirkten übertrieben und krass», sagt die Polizeivorsteherin: Am 1. Mai ging die Polizei in Zürich kompromisslos vor gegen kleinere Gruppierungen, die sich nicht ans Versammlungsverbot hielten. Dafür gab es am Mittwoch im Gemeinderat Lob von SVP und FDP. SP, Grüne und AL kritisierten den Einsatz jedoch scharf. Die Grüne Polizeivorsteherin Karin Rykart sagte, sie könne die Kritik verstehen. Einzelne Aktionen «wirkten übertrieben und krass». Dennoch hielt sie daran fest, dass der Einsatz korrekt abgelaufen sei.

Zürich/Schaffhausen, 06.05.2020 – Badis wollen im Juni öffnen: Die Stadt Zürich fährt sukzessive ihre Badeanlagen wieder hoch: Bereits ab Montag können Schwimmclubs und andere Sportvereine die Hallenbäder wieder benutzen. Bis spätestens 8. Juni sollen die Badeanlagen dann auch für die breite Bevölkerung zugänglich sein. Doch unter welchen Umständen das Baden dann wieder möglich ist, sei derzeit noch offen, sagt Urs Schmidig, der Direktor des Stadtzürcher Sportamts.

Ein Schutzkonzept steht noch aus. Dazu fehlen noch verbindliche Vorgaben des Bundesrats. Doch man gehe davon aus, dass deutlich weniger Menschen aufs Mal eine Badeanstalt besuchen dürften. «Die Badesaison wird unter besonderen Umständen stattfinden», drückt es Schmidig aus.

In Schaffhausen bereitet sich der Freizeitpark KSS ebenfalls auf die Eröffnung Anfang Juni vor. Doch Geschäftsführer Ueli Jäger bleibt noch vorsichtig: «Wenn wir weniger als 500 Personen reinlassen dürfen, wird es wirtschaftlich schwierig.» Dann müsste man die Betriebsöffnung nochmals überprüfen.

Stadt Zürich, 06.05.2020 – Restaurants dürfen mehr Platz im Freien beanspruchen: Der Zürcher Stadtrat kommt den Wirtinnen und Wirten entgegen. Weil sie nach der Eröffnung ihrer Betriebe ab dem 11. Mai viel weniger Tische anbieten können, um die Abstandsregeln einzuhalten, erlaubt ihnen der Stadtrat, mehr Fläche im Freien zu beanspruchen. Diese temporäre Ausweitung der Aussenbereiche gelte bis höchstens Ende Oktober, heisst es in einer Mitteilung des Stadtrats.

Die aussergewöhnliche Massnahme begründet die zuständige Stadträtin Karin Rykart (Grüne) in der Mitteilung als Entgegenkommen für eine Branche, die von den Corona-Massnahmen besonders hart getroffen worden sei. Um von der zusätzlichen Aussenfläche profitieren zu können, müssen die Restaurants bereits über eine Gartenwirtschaft verfügen und es muss genügend Platz für den Durchgang von Passanten und Putzautos haben.

Stadt Zürich, 06.05.2020 – Bereits zusätzliche Ausgaben von 37 Millionen Franken wegen Corona Pandemie: Der Zürcher Stadtrat beantragt in einer ersten Tranche von Nachtragskrediten für das laufende Jahr alleine 37 Millionen Franken mehr infolge der Corona-Massnahmen. 6,2 Millionen davon betragen die zusätzlichen Ausgaben für Schutzmaterial wie Masken, Handschuhe, Schutzbrillen und Schutzanzüge.

Den grössten der Teil der Coronabedingten Nachtragskredite machen Finanzierungshilfen für Kitas und andere Betreuungseinrichtungen sowie die Nothilfe für Selbständigerwerbende aus. Das Zürcher Stadtparlament muss die Nachtragskredite noch bewilligen.

Zürich/Schaffhausen, 06.05.20 – Tourismusorganisationen rechnen nicht mit vielen einheimischen Gästen: Die Sommersaison mit Schweizer Gästen retten? Ein Konzept, das vielleicht für Bergregionen wie Graubünden funktioniert, sagt der Direktor von Zürich Tourismus, Martin Sturzenegger, gegenüber dem «Regionaljournal Zürich Schaffhausen». Hier aber kaum: «Es ist wenig wahrscheinlich, dass Schweizer Gäste Lust haben, ein oder zwei Wochen Sommerferien in Basel, Genf oder Zürich zu machen.»

Zürich lebt nämlich hauptsächlich von ausländischen Gästen: Sie machen rund 70 Prozent aus. Bis sich der Tourismus erholt, dürfte es deshalb noch länger dauern, Sturzenegger rechnet mit einer Durststrecke bis ins Jahr 2023.

Ein ähnliches Bild zeichnet Schaffhauserland Tourismus: 1,5 Millionen Touristen besuchen normalerweise jedes Jahr den Rheinfall. Normalerweise. Selbst wenn die Besucher nach den langsamen Lockerungen wieder kommen sollten, rechnet die Tourismusorganisation mit grossen Ausfällen.

Auch die Schweizer Touristen, die dieses Jahr wohl vermehrt im eigenen Land Ferien machen würden, könnten diese Ausfälle nicht kompensieren. Der Geschäftsführer der Schaffhauser Tourismusorganisation rechnet mit einer Marketingschlacht. In dieser hätte die kleine Grenzregion schlechte Chancen. Er fordert darum mehr Geld vom Kanton – einen einmaligen «Wiederbelebungsbeitrag».

Stadt Zürich, 05.05.20 – Zürcher Alters- und Pflegezentren nehmen wieder Senioren auf: Aus Sicherheitsgründen haben Zürcher Alters- und Pflegezentren während Wochen keine neuen Bewohnerinnen und Bewohner aufgenommen. Dieser Aufnahmestopp wird nun per sofort gelockert, wie der Zürcher Stadtrat mitteilt.

Wer neu in ein Zürcher Alterszentrum eintritt, muss zuerst zwei Wochen in Quarantäne. Auch in den Pflegezentren gilt ein Schutzkonzept beim Eintritt. «Die meisten Patienten, welche neu in Pflegezentrum eintreten, kommen direkt aus dem Spital», so der Zürcher Gesundheitsvorsteher Andreas Hauri. «Wir müssen schauen, dass die Sicherheitsmassnahmen top sind und keine Ausbreitung des Virus stattfindet.»

Stadt Zürich, 05.05.20 – Rechtes Seebecken bleibt abgesperrt, Parkanlagen gehen wieder auf: Die Stadt Zürich will verschiedene Parkanlagen am Montag, 11. Mai wieder öffnen. Dies war von verschiedenen Parteien gefordert worden. Geöffnet werden laut Sicherheitsdirektion folgende Parks:

Arboretum

Bäckeranlage

Fritschiwiese

Wiese Zürichhorn (zwischen Hornbach und Zugang Lake Side)

Gesperrt bleiben das rechte Seeufer inklusive Utoquai, die Blatterwiese und der obere Letten – bis wann, ist nicht klar. Auch die Badis Mythenquai, Tiefenbrunnen und Katzensee bleiben zu. Die Polizei werde diese Orte regelmässig kontrollieren. Des weiteren teilte die für die Polizei zuständige Stadträtin Karin Rykart (Grüne) heute vor den Medien mit, dass Einsätze wegen häuslicher Gewalt nicht zugenommen hätten.

Zürich/Schaffhausen 05.05.20 – Hebammen in der Region erhalten schnell und gratis Schutzmaterial: Schutzmasken, Handschuhe oder Desinfektionsmittel sind wichtig für Hebammen, die Hausbesuche bei Frauen im Wochenbett machen und dabei die Abstandsregeln nicht einhalten können. Vor einigen Wochen machten verzweifelte Hebammen Schlagzeilen, weil sie auf den sozialen Medien um Schutzmaterial-Spenden baten. Besonders freiberufliche Hebammen waren vom Mangel betroffen. Inzwischen sind die Zürcher und Schaffhauser Hebammen versorgt, sagt Fabienne Eberhard, Präsidentin Hebammenverband Zürich-Schaffhausen. «Der Zürcher Hebammen-Verein Family Start für einen Zugang zur Kantonsapotheke gekämpft», sagt sie, «so konnten wir schnell und gratis Schutzmaterial bestellen.» Mit dem Beispiel aus Zürich habe der Verband dann auch den Kanton Schaffhausen überzeugen können, die Hebammen so zu versorgen. In anderen Regionen der Schweiz ging es nicht so schnell.

Schaffhausen, 04.05.2020 – Der Regierungsrat zeigt sich unbeeindruckt von den Bedenken der Lehrerinnen und Lehrer: In einer Online-Umfrage hatten drei Viertel der Lehrkräfte im Kanton Schaffhausen Bedenken geäussert, dass der Schulbetrieb – anders als etwa im Kanton Zürich – nicht schrittweise wieder hochgefahren wird, sondern gleich ab dem 11. Mai wieder alle Schülerinnen und Schüler im gleichen Klassenzimmer präsent sind und es keine Einschränkungen im Stundenplan gibt.

Diese Kritik bewirkt beim zuständigen Regierungsrat Christian Amsler (FDP) jedoch kein Umdenken: «Ich nehme die Bedenken mit Stirnrunzeln zur Kenntnis. Wir werden aber keinen Rückzieher machen.» Man könne in der Coronakrise nicht alles genau planen, es brauche nun kreative Lösungen, so der Schaffhauser Bildungsdirektor. Die Lehrerinnen und Lehrer hätten bewiesen, dass sie dazu in der Lage sind. Dasselbe erwartet Amsler jetzt auch bei der Rückkehr zum Präsenzunterricht.

Es bleibt also dabei: In Schaffhausen soll der Schulbetrieb ab kommendem Montag wieder im selben Umfang wie vor der Coronakrise stattfinden. Ohne geteilte Klassen wie in Zürich, dafür mit Turn- und Schwimmunterricht.

Zürich, 04.05.2020 – «Angebot verzehnfachen»: Zürcher Stadtrat will Eltern, die wieder ausser Haus arbeiten, entlasten: Wer ab dem 11. Mai im Zuge der Lockerungen wieder am Arbeitsplatz selber und nicht mehr zuhause arbeitet, dessen Kinder sollen betreut werden. Zu diesem Zweck will die Stadt Zürich die sogenannte Notfallbetreuung massiv ausbauen.

Der zuständige Stadtrat Filippo Leutenegger (FDP) führt gegenüber Radio SRF aus: «Bisher betreuen wir von der Stadt Zürich rund 400 Kinder pro Tag. Diese Zahl wollen wir ab nächster Woche verzehnfachen.» Damit könne die grösste Not der Eltern bezüglich Betreuungssituation in der Stadt Zürich abgefedert werden, so Leutenegger.

Bei dieser Notfallbetreuung sind die Kinder auf Kindergarten- und Primarstufe von 8 bis 16 Uhr betreut.

Zürich, 04.05.2020 – Zürcher Kantonsapotheke hat Millionen Schutzmasken abgegeben: Die Kantonsapotheke hat dem Zürcher Gesundheitswesen bisher Schutzmaterial im Wert von 1,5 Millionen Franken kostenlos abgegeben. Wie in einer Mitteilung des Kantons steht, habe die Apotheke bisher rund 8600 Einrichtungen und Akteure des Zürcher Gesundheitswesens mit Schutzmaterial versorgt: So seien beispielsweise mehr als 4,4 Millionen OP-Masken oder über 100'000 Schutzkittel ausgeliefert worden.

Händedesinfektionsmittel stellte die Kantonsapotheke selber her. Bisher wurden rund 26'000 Liter Desinfektionsmittel produziert. Zusätzlich legte sie einen Pandemievorrat an. Auf Mitte Mai werde die Herstellung von Desinfektionsmittel eingestellt, ist der Mitteilung zu entnehmen.ng>

In der akuten Phase der vergangenen Wochen wurde Schutzmaterial kostenlos an das Zürcher Gesundheitswesen abgegeben. Seit dem 3. Mai wird das Schutzmaterial über den Webshop zu Selbstkostenpreisen verrechnet.

Zürich, 03.05.2020 – FCZ-Präsident Ancillo Canepa will Staatshilfe für Profifussball: Falls die Meisterschaft zu Ende gespielt werden kann, dann nur mit Geisterspielen. FCZ-Präsident Ancillo Canepa will deshalb Staatshilfe, wie er als Regionaljournal-Wochengast erklärte. Die Geisterspiele verursachten Kosten, brächten aber keine Einnahmen. Wenn das nicht finanziert werde, bedeute das «Ende Feuer». Canepa findet es gerechtfertigt, dass der Staat den Profifussball mit Darlehen unterstütze. «Profifussball ist auch ein Wirtschaftszweig. Wie der Staat andere Branchen unterstützt, ist es auch gerechtfertigt, dass er uns hilft.» Neuste Zeichen aus Bern stimmten ihn optimistisch, dass der Bund kooperiere.

Schaffhausen, 03.05.2020 – Lehrer kritisieren Schulöffnung: Der Kanton Schaffhausen plant, seine Schulen am 11. Mai gleich voll hochzufahren. Dieser «radikale Weg» missfällt den Lehrkräften. In einer Umfrage des Schaffhauser Lehrerinnen- und Lehrerverbands erklären drei Viertel, dass sie dem Zürcher Modell den Vorzug gegeben hätten. In Zürich ist während den ersten vier Wochen jeweils nur die Hälfte der Schülerinnen und Schüler im Unterricht. Verbandspräsident Patrick Stump hofft, dass die Schaffhauser Behörden «mindestens in Detailfragen» den Bedenken der Lehrerschaft noch Rechnung tragen.

