Zürcherinnen und Zürcher steigen in der Krise häufiger aufs Mietvelo.

Die Velos der Miet-Velo-Anbieter Bond und Publibike sind gefragt, besonders am Wochenende. Man habe dank Corona viele Neukunden gewonnen.

Die Anbieter erklären sich den Boom mit dem schönen Wetter, aber hauptsächlich damit, dass die Menschen den öffentlichen Verkehr meiden wollten.

Zürich, 26.05.20 – Zürcher Mietvelos sind gefragt dank Corona: Bereits vor dem offiziellen Lockdown Mitte März stiegen die Zürcherinnen und Zürcher aufs Velo um. Das beobachtete Raoul Stöckle, Chef des E-Bike-Unternehmens Bond (früher: Smide). «Wir hatten 40 bis 50 Prozent mehr Fahrten im Februar als im Jahr davor», sagt er zum «SRF Regionaljournal». Das schöne Wetter habe sicher dazu beigetragen, aber hauptsächlich seien die Leute aufs Velo gestiegen, um den öffentlichen Verkehr zu vermeiden.

Der Velo-Vermieter Publibike beobachtete denselben Trend. Allerdings gingen die Vermietungen an Wochentagen zurück, weil die Pendler im Homeoffice arbeiteten. Dafür boomte der Service am Wochenende. Bisheriger Rekord: Samstag, 16. Mai mit mehreren tausend Fahrten. Man habe viele neue Kunden gefunden, sagt eine Publibike-Sprecherin, man hoffe, dass sie auch nach Corona ein Velo mieteten.

Zürich, 26.5.20 – Gibt es für Senioren bald individuelle Besuchslösungen? Fast kein Kontakt zu den Angehörigen, Besucher hinter Glasscheiben, Ausgang höchstens an den Wochenenden: Die Corona-Krise ist für viele Bewohnerinnen und Bewohner eines Altersheims wie das Leben in einem Gefängnis. Das sagte der ehemalige Chef des Zürcher Justizvollzugs, Thomas Manhart, im «Tages-Anzeiger». Marcel Odermatt, Sprecher der Zürcher Gesundheitsdirektion, will die aktuelle Situation in den rund 350 Altersheimen im Kanton nicht beschönigen. Er sagt: «Es ist eine sehr schwierige Situation für Bewohnerinnen, Betreuer und das ganze Umfeld.»

Und trotzdem: Der Kanton Zürich verteidigt seine teilweise rigorosen Massnahmen in den Pflegeheimen und stützt sich dabei einerseits auf die Vorgaben des Bundes, andererseits aber auch auf die Statistik. Diese besagt nämlich, dass besonders ältere Leute mit Vorerkrankungen gefährdet sind. Bis am 25. Mai sind im Kanton Zürich 128 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, über 60 Prozent von ihnen waren Bewohner eines Altersheims. «Es ist daher richtig, wichtig und sinnvoll, dass wir diese Menschen besonders schützen», sagt Odermatt weiter.

Pro Senectute Zürich hat Verständnis für die Massnahmen des Kantons. Und trotzdem: Weil die ältere Bevölkerung zusehends unter dem fehlenden Austausch mit den Angehörigen leidet, fordert die Organisation für das Alter Heimleitungen und den Kanton auf, Lösungen zu suchen, um die soziale Isolation der Altersheim-Bewohner zu beenden. Diese Forderung stösst in der Gesundheitsdirektion auf offene Ohren. Sprecher Marcel Odermatt sagt: «Die Zahl der Neuansteckungen ist tief, Lockerungen könnten diskutiert werden.»

Zürich, 26.5.20 – Das Auto-Kino in Dietlikon hat die Erlaubnis des Kantons: Das Auto-Kino in Dietlikon kann seinen Betrieb wieder aufnehmen. Der Kanton Zürich hat die Bewilligung erteilt. Der Anlass fand bereits Mitte Mai zehn Tage lang statt. Die Gemeinde Dietlikon gab unerlaubterweise dafür eine Bewilligung. Diese hätte aber beim Kanton Zürich beantragt werden müssen. Der Betreiber des Auto-Kinos auf dem Parkplatz des Jumbo-Markts sagte nun gegenüber «20 Minuten», er habe vom Kanton Zürich eine Ausnahmebewilligung erhalten.

Legende: In den nächsten Tagen werden im Auto-Kino in Dietlikon wieder Filmeklassiker gezeigt. Keystone

Der Kanton Zürich begründet die Bewilligung für das Auto-Kino damit, dass die Gefahr einer Ansteckung sich weiter verringert habe. Deshalb hat auch die Drive-in-Bühne in Dietikon eine zweite Chance erhalten. Die Justizdirektion hatte den Anlass ursprünglich nicht gestattet – wegen des Versammlungsverbots. Nun, da sich die Vorgaben des Bundes mittlerweile geändert haben,kann auch die Drive-in-Bühne stattfinden. Die Bewilligung dafür wurde vom Kanton erteilt.

Zürich, 25.5.20 – Schwimmer können in der Stadt Zürich wieder trainineren: Seit Montag haben folgende dreizehn Stadtzürcher Badeanstalten wieder geöffnet:

Hallenbäder City, Leimbach, Bungertwies, Bläsi und Käferberg

Freibäder Letzigraben, Seebach, Heuried und Auhof

Seebäder Utoquai, Wollishofen, Enge und Frauenbad Stadthausquai

Im Freibad Letzigraben blieb der grosse Andrang allerdings aus, wie ein Augenschein vor Ort zeigt. Einzig zur Mittagszeit gab eine kleine Schlange vor der Badi, wie eine Bademeisterin registrierte. Ohnehin dürfen sich nur 30 Personen gleichzeitig im Bad aufhalten. Für alle geöffneten Bäder gilt, dass sie nur fürs Schwimmtraining genutzt werden dürfen. Liegeflächen, Spielplätze oder Nichtschwimmerbecken bleiben geschlossen. Die Aufenthaltsdauer ist in den Bädern auf 90 Minuten beschränkt. Die Bahnen sind breiter als gewöhnlich, geschwommen wird im Kreisverkehr.

Bild 1 / 2 Legende: Die kühlen Temperaturen zogen nur wenige Gäste ins Freibad Letzigraben. SRF / Dominik Steiner Bild 2 / 2 Legende: Absperrband und Plakate: Die Badi hat ein strenges Sicherheitskonzept. SRF / Dominik Steiner

Zürich, 25.5.20 – FCZ ist gegen Fussballspiele ohne Stehplätze: Der FCZ-Präsident Ancillo Canepa begrüsst zwar grundsätzlich die Ankündigung von Daniel Koch. Der Delegierte des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) im Bereich Coronavirus sagte am Sonntag gegenüber SRF, bereits im Juli könnten Sportveranstaltungen vor Zuschauern wieder möglich sein. Dazu bräuchte es beispielsweise Schutzkonzepte bei Kontrollen und ein effizientes Tracking. Ein mögliches Szenario wäre es, nur Sitzplätze anzubieten und auf Stehplätze zu verzichten.

Bei einem Spiel nur die Zuschauer auf den Sitzplätzen ins Stadium zu lassen, ist für Canepa allerdings undenkbar. «Es wäre für mich nicht machbar, wenn die Zuschauer auf den Stehplätzen in der Südkurve nicht ins Stadio dürften. Sie unterstützen uns bei jedem Wetter – jahrein, jahraus», so Canepa. Weiter seien solche Schutzkonzepte organisatorisch schwierig zu bewältigen. «Wir haben nicht zweihundert Personen in den Geschäftsstellen und Sicherheitsleute, die all dies kontrollieren könnten.» Die Liga müsse allfällige Lockerungen mit dem BAG nun genau diskutieren.

Schaffhausen, 25.5.20 – Mehr Raser und «Poser» auf Schaffhauser Strassen erwischt: Die Schaffhauser Polizei hat während der Corona-Pandemie vermehrt Autofahrer angezeigt. Wie sie in einer Mitteilung schreibt, kam es von Anfang März bis Ende April zu 17 Strafanzeigen, weil Autofahrer ihre Motoren aufheulen liessen. Gleich viele Anzeigen registrierte die Polizei wegen zu hohem Tempo. In zehn Fällen wurden Autofahrer mit getunten Autos angezeigt. Die Raser und «Poser» müssen sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten.

Zürich, 24.5.20 – Universität bereitet verschiedene Szenarien für Wiedereröffnung vor: Die Universität spürt die Folgen der Corona-Krise auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Während eine erste Öffnung der Gebäude auf den 8. Juni geplant ist, ist für die rund 26'000 Studierenden noch völlig unklar, wann sie in die Hörsäle zurückkehren können. Interims-Rektorin Gabriele Siegert sagt als «Regionaljournal»-Wochengast: «Wenn die Vorlesungen im Herbstsemester starten, wird es anders sein als sonst.» Hörsäle gefüllt mit 700 Studierenden, das sei undenkbar. Zurzeit entwickle die Universität deshalb verschiedene Szenarien.

Gabriele Siegert Interims-Rektorin Universität Zürich Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Gabriele Siegert wurde 1963 in Augsburg in Deutschland geboren. Nach dem Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und ihrer Dissertation an der Universität Augsburg war sie unter anderem an den Universitäten Salzburg und Jena sowie an der Hochschule für Musik und Theater Hannover tätig. Im Jahr 2001 habilitierte Siegert an der Universität Salzburg und wurde Ordentliche Professorin für Publizistikwissenschaften an der Universität Zürich. Von 2009 bis 2013 war Gabriele Siegert Direktorin des Instituts für Publizistikwissenschaften und Medienforschung IPMZ der UZH und von 2008 bis 2012 zudem Prodekanin für Forschung der Philosophischen Fakultät. Sie legte den Fokus ihrer Forschungs- und Lehrtätigkeiten auf Medienökonomie, Medienmarken sowie Werbung. Von 2013 bis 2017 war Gabriele Siegert für den Bundesrat tätig. Sie beriet ihn als Mietglied der Eidgenössischen Medienkommission bezüglich Medien und Enzwicklung der gesellschaftlichen Kommunikation. Weiter präsidierte sie die Stiftung für wissenschaftliche Forschung an der Universität Zürich. Weil Universitäts-Rektor Michael Hengartner eine neue Aufgabe an der ETH Zürich antrat, amtet Siegert nun seit Februar 2020 als Rektorin ad Interim. (Informationen: Universität Zürich / Bild: Frank Brüderli)

Gleichzeitig zieht Siegert Bilanz zur finanziellen Nothilfe, mit der die Universität Studierende unterstützt: Bisher habe die Universität 55'000 Franken an Stipendien und 12'000 Franken in Form von Darlehen ausgezahlt. Doch das Bedürfnis ist noch viel grösser: Es gäbe weitere Anträge in der Höhe von 440'000 Franken für Stipendien und 100'000 Franken für Darlehen.

Was die Universität ebenfalls spürt, ist ein grosser Andrang aufs Studium. Weil viele Maturanden in diesen Zeiten auf ein Zwischenjahr mit Reisen verzichten oder verzichten müssen und weil sich viele Bachelor-Absolventen schlechte Chancen ausrechnen eine Stelle zu finden, haben die Anmeldungen an der Universität markant zugenommen, wie Gabriela Siegert bestätigt: «Es gibt eine Zunahme von 25 Prozent auf Master- und 15 Prozent auf Bachelor-Stufe. Das wird eine Herausforderung für uns.» Die grösste Universität der Schweiz wächst auf das neue Semester also weiter – und aufgrund der Corona-Pandemie noch stärker als sonst.

Zürich, 22.5.20 – Zürcher Regionalspitäler gehen gestärkt aus der Corona-Krise: Der Zeitplan ist eng gesteckt: Bereits Anfang 2023 will der Kanton Zürich die neue Spitalstrategie umsetzen. Die Gesundheitsdirektion prüft deshalb aktuell, welche Spitäler es in Zukunft noch braucht und welche Aufgaben sie allenfalls übernehmen sollen. Dies führt dazu, dass sich viele kleine Spitäler auf dem Land um ihre Zukunft sorgen.

Legende: Während der Coronakrise erhielten Angstellte des Spitals Bülach Dankesschreiben und Geschenke als Zeichen der Anerkennung. Spital Bülach

Gerade die Corona-Krise habe nun aber gezeigt, dass die Bevölkerung ihre Spitäler auf dem Land sehr schätzen, sagt Rolf Gilgen, Direktor des Spitals Bülach. «Wir haben zahlreiche Dankesschreiben erhalten, die Leute haben uns Geschenke vorbeigebracht. Man hat gemerkt, dass das Spital in der Nähe zur Festung in der Brandung geworden ist.» Das Wohlwollen in der Bevölkerung sei deutlich spürbar gewesen.

Diese Anerkennung aus der Bevölkerung soll sich nun auch in der Politik niederschlagen. Die Regionalspitäler hätten bewiesen, dass sie ein wichtiger Faktor in der Zürcher Gesundheitsversorgung seien, betont Stefan Gyseler, Interims-Geschäftsführer des Spitals Affoltern. Die Gesundheitsdirektion sei deshalb gut beraten, die Leistungsvergaben bei der Spitalplanung nach der Coronakrise auf den Prüfstand zu stellen.

Legende: Vor einem Jahr sprach sich das Volk für den Fortbestand des Spitals Affoltern aus. Nun plant es seine Zukunft, um in der Spitalstrategie 2023 berücksichtigt zu werden. Keystone

Das auch die Regionalspitäler wirtschaftlich arbeiten müssten, dies müsse weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Spitalstrategie bleiben, betont Roland Alder vom Verband der Zürcher Krankenhäuser VZK. Er ist überzeugt, dass es jedes Spital im Kanton braucht, dass es keinen Abbau geben dürfe, und dass die Aufgabenverteilung neu beurteilt werden müsse. «Zentrumsspitäler sollen hoch spezialisierte Eingriffe durchführen und Regionalspitäler die etwas einfacheren Operationen. So würden die Kosten für die Eingriffe weniger stark ins Gewicht fallen.»

Der Verband will sich für die Anliegen der Regionalspitäler bei der Gesundheitsdirektion einsetzen. Ob dies erfolgreich sein wird, bleibt allerdings fraglich. In einem Interview mit der NZZ sprach sich Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli für eine Fokussierung der Spitäler aus. Dies könne aber, sagte sie, durchaus auch zur Schliessung einzelner Institutionen führen.

Zürich, 22.5.20 – Hunderte Lärmklagen und vorübergehende Parksperrungen in Zürich: Das warme Wetter am Auffahrtstag führte zu einem intensiven Arbeitstag für die Stadtpolizei Zürich. Zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen kam es zu rund 40 Polizeieinsätzen, zudem gab es über 100 Lärmklagen. Gemäss Mitteilung mussten die Beamten am Auffahrtstag zudem diverse Parkanlagen räumen und vorübergehend sperren, da sich zu viele Menschen versammelten. Betroffen waren:

die Saffa-Insel

die Landiwiese

das Arboretum

die Grünflächen bei den Gemeinschaftszentren Wollishofen und Wipkingen

die Anlagen auf der Werdinsel und beim Tiefenbrunnen

Um die Menschenversammlungen aufzulösen, griff die Polizei zu Lautsprecherdurchsagen und animierte die Bevölkerung im persönlichen Gespräch dazu, die Distanzregeln einzuhalten. Weiter musste die Stadtpolizei Zürich auch zwei illegale Partys auflösen, ein Veranstalter wurde verzeigt. Über den Auffahrtstag wurden weiter mehrere Personen gebüsst, weil sie sich nicht an die geltenden Coronaregeln gehalten haben.

Zürich, 22.5.20 – Winterthurer Gartenbeizen dürfen sich ausbreiten: Restaurant, Cafés und Bars sind zwar wieder offen, rentabel ist das Geschäft für sie jedoch nicht. Wegen der Abstandsregeln können sie weniger Gäste bewirten und haben dementsprechend auch weniger Einnahmen. Der Winterthurer Stadtrat will den Gastrobetrieben nun entgegenkommen und erlaubt ihnen, im Freien mehr Fläche zu beanspruchen. So könnten mehr Gäste bewirtet und mehr Einnahmen generiert werden.

Legende: Restaurants und Cafés in Winterthur dürfen im Freien mehr Platz für Tische und Stühle brauchen. Damit soll ihr Geschäft angekurbelt werden. Keystone

Wie der Winterthurer Stadtrat mitteilt, will er die Regelung möglichst unbürokratisch umsetzen. Eine Gebühr für die Sonderbewilligung gibt es nicht. Und die Bewilligung gilt solange, wie der Bund die Abstandsregeln aufrechterhält. Wichtig sei bei der Umsetzung, dass Passantendurchgänge, Rettungs- und Fluchtwege weiterhin frei blieben. Zudem gebe es eine maximal zulässige Zahl an Sitzplätzen, um die Nachtruhe zu gewährleisten.

Zürich, 22.05.20 – Gemeindeversammlungen mit Masken? Seit Mitte März finden in der ganzen Schweiz auch keine Gemeindeversammlungen mehr statt – wegen dem Versammlungsverbot, das der Bundesrat erlassen hat. Zahlreiche Zürcher Gemeinden mussten ihre Versammlung deshalb verschieben. Nun soll diese Form der direkten Demokratie bald wieder möglich sein. «Wir haben beim Bundesrat starken Druck gemacht, damit er am nächsten Mittwoch die Situation für Gemeindeversammlungen klärt», sagt die zuständige Zürcher Regierungsrätin Jacqueline Fehr.

Allerdings dürfte es auch für Gemeindeversammlungen künftig ein Schutzkonzept brauchen. So müssen zum Beispiel die Abstandsregeln eingehalten werden. Sollte dies nicht möglich sein, wird es für Gemeindeversammlungen künftig Schutzmasken brauchen.

Zürich, 20.05.20 – Tiefere Renten wegen Corona? Für Thomas Schönbächler, den Chef der grössten Schweizer Pensionskasse, ist dieses Szenario durchaus denkbar. Die Aktienmärkte spielen verrückt und die Zinsen sind wegen der Corona-Pandemie noch tiefer. Alles ein Problem für die Zürcher BVK und ihre 125'000 Versicherten.

Die BVK-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beantworten auch in Corona-Zeiten jeden Tag 1000 Telefonanfragen von Versicherten – aus dem Home Office. Die häufigste Frage, gerade in den ersten Zeiten der Corona-Pandemie, sei eindeutig gewesen: Was geschieht mit meinem Geld, wenn ich sterbe? Thomas Schönbächler schliesst daraus, dass die Zürcherinnen und Zürcher das Virus sehr ernst nähmen.

