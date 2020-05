Die Zürcher Regionalspitäler fordern, dass die Politik ihre Arbeit während der Coronakrise mehr anerkennt.

Es sei deshalb sinnvoll, die Kriterien der Spitalstrategie 2023 nach Corona auf den Prüfstand zu stellen und auf Schliessungen zu verzichten.

Die Regionalspitäler hätten angesichts der Krise ihre Wichtigkeit für das Zürcher Gesundheitswesen unter Beweis gestellt.

Zürich, 22.5.20 – Zürcher Regionalspitäler gehen gestärkt aus der Corona-Krise: Der Zeitplan ist eng gesteckt: Bereits Anfang 2023 will der Kanton Zürich die neue Spitalstrategie umsetzen. Die Gesundheitsdirektion prüft deshalb aktuell, welche Spitäler es in Zukunft noch braucht und welche Aufgaben sie allenfalls übernehmen sollen. Dies führt dazu, dass sich viele kleine Spitäler auf dem Land um ihre Zukunft sorgen.

Legende: Während der Coronakrise erhielten Angstellte des Spitals Bülach Dankesschreiben und Geschenke als Zeichen der Anerkennung. Spital Bülach

Gerade die Corona-Krise habe nun aber gezeigt, dass die Bevölkerung ihre Spitäler auf dem Land sehr schätzen, sagt Rolf Gilgen, Direktor des Spitals Bülach. «Wir haben zahlreiche Dankesschreiben erhalten, die Leute haben uns Geschenke vorbeigebracht. Man hat gemerkt, dass das Spital in der Nähe zur Festung in der Brandung geworden ist.» Das Wohlwollen in der Bevölkerung sei deutlich spürbar gewesen.

Diese Anerkennung aus der Bevölkerung soll sich nun auch in der Politik niederschlagen. Die Regionalspitäler hätten bewiesen, dass sie ein wichtiger Faktor in der Zürcher Gesundheitsversorgung seien, betont Stefan Gyseler, Interims-Geschäftsführer des Spitals Affoltern. Die Gesundheitsdirektion sei deshalb gut beraten, die Leistungsvergaben bei der Spitalplanung nach der Coronakrise auf den Prüfstand zu stellen.

Legende: Vor einem Jahr sprach sich das Volk für den Fortbestand des Spitals Affoltern aus. Nun plant es seine Zukunft, um in der Spitalstrategie 2023 berücksichtigt zu werden. Keystone

Das auch die Regionalspitäler wirtschaftlich arbeiten müssten, dies müsse weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Spitalstrategie bleiben, betont Roland Alder vom Verband der Zürcher Krankenhäuser VZK. Er ist überzeugt, dass es jedes Spital im Kanton braucht, dass es keinen Abbau geben dürfe, und dass die Aufgabenverteilung neu beurteilt werden müsse. «Zentrumsspitäler sollen hoch spezialisierte Eingriffe durchführen und Regionalspitäler die etwas einfacheren Operationen. So würden die Kosten für die Eingriffe weniger stark ins Gewicht fallen.»

Der Verband will sich für die Anliegen der Regionalspitäler bei der Gesundheitsdirektion einsetzen. Ob dies erfolgreich sein wird, bleibt allerdings fraglich. In einem Interview mit der NZZ sprach sich Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli für eine Fokussierung der Spitäler aus. Dies könne aber, sagte sie, durchaus auch zur Schliessung einzelner Institutionen führen.

Zürich, 22.5.20 – Hunderte Lärmklagen und vorübergehende Parksperrungen in Zürich: Das warme Wetter am Auffahrtstag führte zu einem intensiven Arbeitstag für die Stadtpolizei Zürich. Zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen kam es zu rund 40 Polizeieinsätzen, zudem gab es über 100 Lärmklagen. Gemäss Mitteilung mussten die Beamten am Auffahrtstag zudem diverse Parkanlagen räumen und vorübergehend sperren, da sich zu viele Menschen versammelten. Betroffen waren:

die Saffa-Insel

die Landiwiese

das Arboretum

die Grünflächen bei den Gemeinschaftszentren Wollishofen und Wipkingen

die Anlagen auf der Werdinsel und beim Tiefenbrunnen

Um die Menschenversammlungen aufzulösen, griff die Polizei zu Lautsprecherdurchsagen und animierte die Bevölkerung im persönlichen Gespräch dazu, die Distanzregeln einzuhalten. Weiter musste die Stadtpolizei Zürich auch zwei illegale Partys auflösen, ein Veranstalter wurde verzeigt. Über den Auffahrtstag wurden weiter mehrere Personen gebüsst, weil sie sich nicht an die geltenden Coronaregeln gehalten haben.

Zürich, 22.5.20 – Winterthurer Gartenbeizen dürfen sich ausbreiten: Restaurant, Cafés und Bars sind zwar wieder offen, rentabel ist das Geschäft für sie jedoch nicht. Wegen der Abstandsregeln können sie weniger Gäste bewirten und haben dementsprechend auch weniger Einnahmen. Der Winterthurer Stadtrat will den Gastrobetrieben nun entgegenkommen und erlaubt ihnen, im Freien mehr Fläche zu beanspruchen. So könnten mehr Gäste bewirtet und mehr Einnahmen generiert werden.

Legende: Restaurants und Cafés in Winterthur dürfen im Freien mehr Platz für Tische und Stühle brauchen. Damit soll ihr Geschäft angekurbelt werden. Keystone

Wie der Winterthurer Stadtrat mitteilt, will er die Regelung möglichst unbürokratisch umsetzen. Eine Gebühr für die Sonderbewilligung gibt es nicht. Und die Bewilligung gilt solange, wie der Bund die Abstandsregeln aufrechterhält. Wichtig sei bei der Umsetzung, dass Passantendurchgänge, Rettungs- und Fluchtwege weiterhin frei blieben. Zudem gebe es eine maximal zulässige Zahl an Sitzplätzen, um die Nachtruhe zu gewährleisten.

Zürich, 22.05.20 – Gemeindeversammlungen mit Masken? Seit Mitte März finden in der ganzen Schweiz auch keine Gemeindeversammlungen mehr statt – wegen dem Versammlungsverbot, das der Bundesrat erlassen hat. Zahlreiche Zürcher Gemeinden mussten ihre Versammlung deshalb verschieben. Nun soll diese Form der direkten Demokratie bald wieder möglich sein. «Wir haben beim Bundesrat starken Druck gemacht, damit er am nächsten Mittwoch die Situation für Gemeindeversammlungen klärt», sagt die zuständige Zürcher Regierungsrätin Jacqueline Fehr.

Allerdings dürfte es auch für Gemeindeversammlungen künftig ein Schutzkonzept brauchen. So müssen zum Beispiel die Abstandsregeln eingehalten werden. Sollte dies nicht möglich sein, wird es für Gemeindeversammlungen künftig Schutzmasken brauchen.

Zürich, 20.05.20 – Tiefere Renten wegen Corona? Für Thomas Schönbächler, den Chef der grössten Schweizer Pensionskasse, ist dieses Szenario durchaus denkbar. Die Aktienmärkte spielen verrückt und die Zinsen sind wegen der Corona-Pandemie noch tiefer. Alles ein Problem für die Zürcher BVK und ihre 125'000 Versicherten.

Die BVK-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beantworten auch in Corona-Zeiten jeden Tag 1000 Telefonanfragen von Versicherten – aus dem Home Office. Die häufigste Frage, gerade in den ersten Zeiten der Corona-Pandemie, sei eindeutig gewesen: Was geschieht mit meinem Geld, wenn ich sterbe? Thomas Schönbächler schliesst daraus, dass die Zürcherinnen und Zürcher das Virus sehr ernst nähmen.

Zürich, 20.05.20 – Die Stadtzürcher Badis öffnen wieder: Diese 13 Hallen- und Freibäder sind ab dem 15. Mai wieder offen:

Hallenbäder City, Leimbach, Bungertwies, Bläsi und Käferberg

Freibäder Letzigraben, Seebach, Heuried, Utoquai, Wollishofen, Enge, Auhof und Frauenbad Stadthausquai

Die Bäder dürfen allerdings nur für den Sport genutzt werden, also zum Längenschwimmen. Die Liegewiesen, aber auch die Kinderbecken bleiben noch gesperrt und die Saunen in den Hallenbädern geschlossen. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, gilt für jedes Bad eine Maximalzahl an Personen, die sich gleichzeitig darin aufhalten dürfen. Dazu gilt eine maximale Aufenthaltsdauer von 90 Minuten. Die Kapazitäten der einzelnen Bäder sind hier ersichtlich, Link öffnet in einem neuen Fenster.

Für den 8. Juni ist die Öffnung weiterer Freibäder geplant.

Zürich, 19.05.20 – Grosse Maskenverteil-Aktion der Verkehrsbetriebe Zürich: Noch tragen viele Menschen im Zug, im Tram oder im Bus keine Schutzmaske. Die Verkehrsbetriebe Zürich VBZ wollen die Bevölkerung nun zum Tragen einer Maske motivieren und haben deswegen am Dienstagmorgen tausende Masken an die Bevölkerung abgegeben. In den nächsten Wochen soll es weitere, ähnliche Verteilaktionen geben.

Bild 1 / 5 Legende: Im Öffentlichen Verkehr sind momentan noch nicht viele Leute mit Schutzmaske unterwegs. Keystone Bild 2 / 5 Legende: Die Verkehrsbetriebe Zürich VBZ wollen nun auf das Thema aufmerksam machen. Keystone Bild 3 / 5 Legende: Deshalb haben die VBZ am Dienstagmorgen am Bellevue in der Zürcher Innenstadt 50'000 Schutzmasken verteilt. Keystone Bild 4 / 5 Legende: Mit dieser Massnahme wollen die VBZ erreichen, dass sich die Fahrgäste im Öffentlichen Verkehr schützen, auch wenn die Schweiz momentan keine Maskenpflicht kennt. Keystone Bild 5 / 5 Legende: Auch VBZ-Direktor Guido Schoch beteiligte sich an der Aktion. Keystone

Insgesamt 50'000 Masken verteilten die VBZ am Dienstagmorgen an der Tram-Haltestelle Bellevue in Zürich, um die Fahrgäste auf das Thema aufmerksam zu machen. In der Schweiz herrscht derzeit keine Tragepflicht von Schutz- oder Hygienemasken, aber Stadtrat Michael Baumer will, dass dies zum Standard wird: «Vor allem im Stossverkehr soll das Tragen der Maske in den Zürcher Trams und Bussen zum normalen Bild werden.»

Schaffhausen, 19.05.20 – Schaffhauser Sportvereine kämpfen mit den Coronaregeln: Seit gut einer Woche finden wieder Trainings in Sportvereinen statt. Dies gestaltet sich allerdings nicht immer ganz einfach. Das Regionaljournal hat zwei Vereine besucht und einen Einblick erhalten in derzeit aussergewöhnliche Trainingssituationen.

Tischtennis – TTC Neuhausen:

Legende: Pavel Rehorek, Cheftrainer des TTC Neuhausen, präsentiert die desinfizierten Tischtennisbälle, nummeriert und mit unterschiedlichen Farben. SRF

Der Tischtennis-Club TTC Neuhausen trainiert seit vergangener Woche wieder in der heimischen Rhyfallhalle – dies aber unter strengen Sicherheits-Vorkehrungen. Der Abstand zwischen den Spielern ist mit 2.8 Metern Tischplatte gegeben. Aber, sagt Chef-Trainer Pavel Rehorek, dies sei bei Weitem nicht alles: «Jeder hat seine eigenen, nummerierten Bälle. Jeder fasst nur seine eigenen Bälle an, die Bälle des Partners werden mit dem Fuss zu ihm gekickt.» Zudem müssen Tischplatte, Schläger und Bälle nach dem Training desinfiziert werden. Vereinspräsidentin Karin Rabara erachtet diese Regeln als Notwendigkeit: «Wir beziehen Gelder für unsere Dienste und wollen deshalb keine Fehler machen. Wir wollen seriöse Arbeit leisten.»

Fussball – Spielvereinigung Schaffhausen:

Legende: Raphael Kräuchi, Präsident der Spielvereinigung Schaffhausen, beobachtet das Training der D-Junioren. SRF

Von Normalbetrieb ist sie noch weit entfernt: Die Spielvereinigung Schaffhausen ist zwar einer der wenigen Breitensportvereine, die den Spielbetrieb wieder aufgenommen hat, dies ist aber nur unter strengen Auflagen möglich. Peter Gamper ist Trainer der D-Junioren-Mannschaft und sagt, dass er und sein Team strenge Hygiene- und Abstandsregeln einhalten müssten: «Und nach dem Training muss sämtliches Material gereinigt werden.» Partien gegeneinander austragen, Zweikämpfe trainieren, das ist derzeit nicht möglich. Aber Club-Präsident Raphael Kräuchi ist sich sicher: «Man kann auch viel Technik und Koordination machen. Die Freude daran, nach der Pause wieder auf dem Fussballplatz trainieren zu können, ist sicher grösser als die Enttäuschung, nicht gegeneinander spielen zu können.»

Zürich, 19.05.20 – Die Corona-Pandemie hinterlässt bei Sonova erste Spuren: Sonova-CEO Arnd Kaldowski findet in der Medienmitteilung klare Worte: «In den letzten Wochen hat die weltweite Gesundheits- und Wirtschaftskrise im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie den Hörgerätemarkt und damit auch Sonova als Marktführer stark in Mitleidenschaft gezogen.» Schon Ende Geschäftsjahr im März waren erste Auswirkungen zu spüren, zu Beginn des aktuellen Geschäftsjahres im April traf es Sonova allerdings härter. Zahlreiche Geschäfte konnten nicht öffnen.

Trotzdem: Sonova konnte im Geschäftsjahr 2019/20 sowohl Umsatz als auch Gewinn steigern. Dies vor allem dank guten Geschäften in den USA. Dort konnte der Umsatz nach Lokalwährung um 18 Prozent gesteigert werden – dies unter anderem dank eines lukrativen Auftrags für US-Kriegsveteranen.

Sonova in Zahlen

Geschäftsjahr 18/19

Geschäftsjahr 19/20

Veränderung +/-

Umsatz 2.76 Milliarden Franken

2.91 Milliarden Franken

+ 5.6 Prozent

Reingewinn 460.2 Millionen Franken

489.5 Millionen Franken

+ 6.3 Prozent

EBITA 594 Millionen Franken

620.8 Millionen Franken

+ 4.5 Prozent

EBIT 536.2 Millionen Franken

510 Millionen Franken

- 4.9 Prozent

Cashflow aus Geschäftstätigkeit 533.2 Millionen Franken

843.3 Millionen Franken

+ 58.2 Prozent



Prognosen für das aktuelle Geschäftsjahr liessen sich noch keine machen. Nur: «Ich bin überzeugt, dass wir die richtigen Massnahmen ergriffen haben, um den aktuellen Herausforderungen zu begegnen, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und sicherzustellen, dass wir für die Erholung des Marktes bereit sind», so Kaldowski.

Zürich, 19.05.20 – Kata-Stab der Region Meilen zieht positive Bilanz: An ihrem letzten Rapport stellte die gemeinsame Krisenorganisation der Seegemeinden Meilen, Herrliberg, Uetikon und Männedorf erstmals seit Mitte März eine Normalisierung der Lage fest. Bei den wöchentlichen Sitzungen rapportieren und beraten Vertreterinnen und Vertreter von Verwaltung und Institutionen über ihre Arbeit und ihre Situation. Das System bewähre sich, sagt Christoph Hiller, Gemeindepräsident von Meilen und oberster Chef des Krisenverbunds: «Ob Einkauf von Schutzmaterial, ob Koordination des Schulbetriebs, es hat sich gezeigt, dass es gut ist, all dies für vier Gemeinden mit 40'000 Einwohnern gemeinsam zu machen.» So profitiere man von Synergien, und die Gemeinden blieben gewissermassen im Gleichschritt.

Zürich, 18.05.20 – Lehrstellenmarkt trotzt der Krise: Die Befürchtungen waren gross, dass wegen der Coronakrise viele Jugendliche keine Lehrstelle finden. Mindestens im Kanton Zürich scheint sich das nicht zu bewahrheiten: «Währen den letzten zehn Arbeitstagen haben wir mehr als 500 Arbeitsverträge unterzeichnet», sagt Hans Jörg Höhener vom Zürcher Mittelschul- und Berufsbildungsamt. Das seien gleich viele wie im letzten Jahr in dieser Zeit. Bisher hätten auch nur gerade zwei Lehrlinge ihre Stelle wegen eines Corona-bedingten Konkurses verloren. Im Kanton Schaffhausen gibt es aktuell sogar leicht mehr offene Lehrstellen als vor einem Jahr um die gleiche Zeit.

17.05.20 – Zürichs Interims-Kantonsärztin warnt vor einem zu lockeren Umgang mit Corona: Seit einer Woche sind die grossen Lockerungen des Bundes in Kraft. Läden, Restaurants oder Museen haben wieder geöffnet, Kinder und Jugendliche gehen wieder zur Schule. Das öffentliche Leben findet also wieder statt und gerade jetzt sei es wichtig, den Respekt vor dem Coronavirus nicht zu verlieren. «Man nimmt Corona im Moment auf die leichte Schulter», sagt Christiane Meier, die Zürcher Interims-Kantonsärztin als Regionaljournal-Wochengast. Dabei sei es wichtig, weiterhin konsequent die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten, um eine zweite Ansteckungswelle zu verhindern.

Christiane Meier ist überzeugt, dass die Zahl der Neu-Infektionen aufgrund der Lockerungen ansteigen wird. Der Kanton Zürich sei aber gut aufgestellt. Potenzial sieht Meier darin, künftig Verbote gezielter auszusprechen. «Wir hatten den Lockdown, alle Läden waren zu, weil wir nicht gewusst haben, wo die Ansteckungsherde sind.» Durch das Wissen über das Virus könne man in Zukunft gezielter Veranstaltungen verbieten oder Läden schliessen.

Legende: Weil die Zahl der Neuansteckungen noch tief ist, sind im Kanton Zürich noch nicht alle 30 Contact Tracer im Einsatz. Keystone

Eine weitere Massnahme, um das Virus einzudämmen, ist das sogenannte Contact Tracing. Detektive spüren dabei Freunde von Corona-Erkrankten auf, die sich ebenfalls angesteckt haben könnten. Diese werden dann zehn Tage isoliert. Der Kanton Zürich betreibt dieses Contact Tracing nun wieder seit einer Woche. «Die Arbeit ist anspruchsvoller geworden», sagt Meier. Einerseits gehe der Respekt vor der Krankheit verloren. Und andererseits «kommt jetzt auch der Sommer. Und da verstehen viele nicht, dass sie nochmals auf Feld 1 zurückmüssen.» Der Kanton Zürich will mit 30 Detektiven arbeiten, weil die Zahl der Neuansteckungen aktuell noch tief ist, sind noch nicht alle von ihnen im Einsatz.

Zürich, 17.05.20 - 53 Wegweisungen nach Corona-Demos in Zürich: In der Stadt Zürich haben sich am Samstag mehrere Kundgebungen gegen die Corona-Massnahmen des Bundes abgespielt. Auf dem Sechseläutenplatz versammelten sich rund 200 Personen, wie die Stadtpolizei Zürich meldet. Und auch in der Zürcher Bahnhofstrasse sei es zu mehreren, kleinen Kundgebungen mit Plakaten und Transparenten gekommen.

Legende: Die Polizei musste bei Demonstrationen in Zürich gegen die Corona-Massnahmen 53 Personen wegweisen. Keystone

Um das Veranstaltungsverbot durchzusetzen, setzte die Stadtpolizei Zürich auf Lautsprecherdurchsagen. Zudem suchte ein Dialog-Team das Gespräch mit den Demonstrierenden. Die meisten Leute entfernten sich in der Folge vom Ort der Kundgebung, 53 Personen aber weigerten sich und mussten weggewiesen werden. 37 von ihnen wurden angezeigt, gegen die restlichen 16 laufen gemäss Polizeimitteilung noch Abklärungen.

Zürich, 15.05.20 – Stadt und Kanton sind sich uneinig über Kundgebungen: Die Stadtzürcher Regierung hält Demonstrationen unter gewissen Bedingungen wieder für möglich. Dabei bezieht sie sich auf ein Bulletin der kantonalen Führungsorganisation: «Darin stand, dass man eine Ausnahmebewilligung beim Kanton einholen kann», so Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart gegenüber SRF. Es müsse ein «öffentliches Interesse vorliegen» und Veranstalter hätten ein Schutzkonzept vorzuweisen. Bewillige der Kanton eine Demonstration, wolle auch die Stadt rasch eine Bewilligung ausstellen.

Kurz nach der Mitteilung der Stadt veröffentlichte der Kanton eine Richtigstellung. In einem Schreiben hielt die kantonale Führungsorganisation fest, die Interpretation der Stadt sei falsch: Demonstrationen seien nicht bewilligungsfähig, da Menschenansammlungen von mehr fünf Personen im öffentlichen Raum gemäss Corona-Verordnung absolut verboten seien.

«Die einzige Ausnahme sind Ansammlung von Schulkindern auf den Pausenplätzen», so Werner Schaub, Medienchef der Kantonspolizei. Die Stadt wiederum nimmt dies mit Bedauern zur Kenntnis. «Wir würden es begrüssen, wenn kleinere Aktionen wieder möglich wären», so Karin Rykart. Zürich halte sich aber an die Weisungen des Kantons.