Laut André Müller, Präsident des Zürcher Heimverbandes machten vielen Angehörige Druck wegen der strengen Besuchs- und Ausgangsregeln in Zürcher Alters- und Pflegeheimen.

Trotzdem verteidigt er die strengen Regeln. In einer Kollektivgesellschaft ende die persönliche Freiheit dort, wo es den Nachbarn betreffe, sagt Müller als «Regionaljournal Wochengast». André Müller Präsident Curaviva Kanton Zürich Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der gebürtige Luzerner André Müller steht seit 2014 dem Zürcher Heimverband Curaviva vor. Zudem leitet der 55-Jährige das Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit (KZU) mit mehreren Standorten im Zürcher Unterland. Müller ist Verwaltungsrat der Axsana, welche elektronische Patientendossiers verwaltet.

Zürich, 06.06.2020 – Schwierige Situation in den Heimen: Je länger die strengen Regeln in den Heimen gegolten hätten, desto schwieriger sei es geworden, diese durchzusetzen. Das Verständnis bei den Angehörigen habe immer mehr abgenommen. Müller sieht in dieser Situation auch die Zürcher Gesundheitsdirektion in der Verantwortung, die Lockerungen verfügt habe, ohne den Heimen die benötigte Zeit dafür zu geben.

Wir hatten eine Phase, da war die Zusammenarbeit nicht gut abgestimmt.

Das habe zu ganz schwierigen Situationen in den Heimen geführt. Inzwischen haben sich Heimverband und Gesundheitsdirektion gefunden, die neuesten Lockerungen haben sie gemeinsam erarbeitet. Und obwohl Müller die Lockerungen und mehr individuelle Freiheiten für die Heimbewohnerinnen und -bewohner begrüsst, hat er auch Bedenken. Er hofft, dass die Fallzahlen tief bleiben. Denn sonst sei klar: «Wenn die Fälle steigen, nicht mehr im ein- oder zweistelligen Bereich bleiben, sind wir gezwungen auf Besuche zu verzichten.»

Zürich, 06.06.2020 – Rund 3500 Leute im Zürizoo: Vor dem Zoo Zürich haben sich am Samstagvormittag lange Schlangen gebildet. Der Traditionszoo hält die Besucher zu zwei Metern Abstand an und beschränkt die Besucherzahl auf 5800.

Wie Direktor Alex Rübel auf Anfrage von SRF News mitteilt, seien bisher geschätzt etwa 3500 Menschen im Zoo erschienen. Mit Einbahnen in den grossen Tierhäusern und Zählsystemen liessen sich die Abstandsregeln gut einhalten.

«Die Stimmung ist wunderbar», betont Rübel. Und dies auch unter den Tieren: «Die Menschenaffen schauen wieder heraus und haben Freude an den Besuchern.»

Zürich, 06.06.2020 – Flanieren ums Zürcher Seebecken wieder möglich: Mit den neuen Lockerungen wird auch der Spaziergang am Zürcher Seebecken entlang wieder möglich. Am Samstagmorgen sind die Absperrungen rund ums Ufer abgebaut worden.

Zürich, 05.06.2020 – Kanton Zürich stellt 305 Millionen Franken für die Spitäler bereit: Dank der finanziellen Unterstützung sollen die Krankenhäuser die Auswirkungen der Corona-Krise bewältigen können. Die Spitäler durften ab Mitte März auf Anordnung des Bundes nur noch dringende Operationen durchführen. Der Kanton schätzt deshalb die Mindereinnahmen der Spitäler auf 380 Millionen Franken.

«Wir haben Verständnis, dass seitens der Spitäler Forderungen kommen», sagt Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli gegenüber SRF. Die Spitäler hätten hohe Kosten für Corona-Patienten und gleichzeitig Ertragsausfälle zu verzeichnen.

Es ist unklar, ob die Spitäler bis ins nächste Jahr finanziell über die Runden kommen.

Das Massnahmenpaket umfasst einerseits Beiträge in der Höhe von 135 Millionen Franken, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Im Umfang von 170 Millionen Franken können die Spitäler Darlehen beantragen. Beim Verband der Zürcher Krankenhäuser (VZK) stösst das Massnahmenpaket auf Kritik.

Wir sind von der allgemeinen Vorlage sehr enttäuscht.

Besonders stossend sei, dass der grösste Teil des Geldes zurückbezahlt werden müsse, was für die Spitäler eine grosse Last sei. «Wir hätten erwartet, dass der Kanton Zürich für das Operationsverbot geradesteht», so Geschäftsleiter Ronald Alder. «Der Regierungsrat lässt uns im Regen stehen.» Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli nimmt derweil den Bund in die Verantwortung: Dieser habe das Operationsverbot verfügt und solle deshalb die Spitäler gemeinsam mit den Krankenkassen unterstützen.

Zürich, 05.06.2020 – So unterstützt das Kantonsspital Winterthur Familien in der schwierigen Zeit: Die Corona-Pandemie stellt für Schülerinnen, Lehrer und Eltern eine Belastungsprobe dar. Für sie hat das Sozialpädiatrische Zentrum des Kantonsspitals Winterthur deshalb Merkblätter mit Tipps ausgearbeitet: Wie bringen Eltern Arbeit und Kinderbetreuung zu Hause unter einen Hut? Wie sollen beispielsweise Lehrer reagieren, wenn ein Schüler im Fernunterricht nicht mehr erreichbar ist? Solche Fragen werden in den Merkblättern beantwortet.

Laut Kurt Albermann, Chefarzt des Sozialpädiatrischen Zentrums, wurde diese Unterstützung bei Betroffenen geschätzt: «Einige haben sich davon angesprochen gefühlt». Dennoch haben sich bisher nicht mehr Personen für eine Beratung angemeldet. Dies begründet Albermann damit, dass sich Belastungsstörungen oftmals erst verzögert zeigen. «Ich hoffe, dass in Schulen dann darüber geredet wird und wir auch mit Eltern und Familien über eine mögliche Belastung sprechen können», so der Kinderarzt.

Zürich, 04.06.2020 – Anstieg von Betreibungen bleibt in der Stadt Zürich (vorerst) aus: «Die befürchtete Lawine ist bisher ausgeblieben.» So fasst Yves de Mestral die aktuelle Lage zusammen. De Mestral ist als Präsident der Stadtammänner sozusagen der oberste Betreibungsbeamte der Stadt Zürich.

Aktuell steige zwar die Zahl der Betreibungen wieder an, sie habe jedoch noch nicht einmal den Stand von vor der Corona-Krise erreicht. Yves de Mestral erklärt sich das so: «Die Steuerämter und auch die Krankenkassen gehen sehr zurückhalten vor.» Die Leute kriegen also etwas länger Zeit um ihre ausstehenden Rechnungen zu begleichen.

Der Anstieg an Betreibungen, den Experten vermutet hatten, könnte also noch folgen. Wie viele Menschen aufgrund der Corona-Krise tatsächlich Schulden angehäuft haben, zeigt sich erst in der zweiten Jahreshälfte.

Zürich, 03.06.2020 – Zürcher Sicherheitsvorsteherin wehrt sich gegen Demoverbot: In einer grossen Stadt wie Zürich sei es nicht möglich, Versammlungen von mehr als 300 Menschen zu verhindern. Das sagte die Zürcher Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart (Grüne) am Mittwochabend im Zürcher Stadtparlament. Sie nahm dort erstmals Stellung, nachdem sie von bürgerlicher Seite Kritik einstecken musste wegen eines Protestmarsches am Pfingstmontag. Über 1000 Menschen hatten daran teilgenommen und die Polizei hatte nicht eingegriffen.

Das sei verhältnismässig gewesen, sagt Rykart. Das Problem sei die genaue Zahlenvorgabe des Bundesrates. Wenn die Polizei Demonstrierende durchzählen und sie dann allenfalls einkesseln müsse, dann wäre das «das Gegenteil von dem, was gesundheitspolitisch richtig ist», so Rykart. Sie will sich nun mit anderen Sicherheitsvorstehern grosser Schweizer Städte beim Bundesrat dafür einsetzen, dass an einer Demonstration mehr als 300 Menschen teilnehmen können.

Zürich, 03.06.2020 – Rund 1500 «Corona-Bussen» im ganzen Kantonsgebiet: Die Polizeikorps der Städte Zürich und Winterthur sowie der Zürcher Kantonspolizei haben bis zum vergangenen Wochenende insgesamt rund 1500 Ordnungsbussen wegen Missachtung der Corona-Regeln verhängt. Bis zum letzten Samstag galt ein Versammlungsverbot für mehr als fünf Personen, ebenso konnten Personen gebüsst werden, die die 2-Meter-Abstandsregel nicht eingehalten hatten.

Wie Marc Surber von der Stadtpolizei Zürich auf Anfrage sagt, wurden seit dem 20. März rund 650 solche Bussen ausgesprochen. In Winterthur waren es rund 380 Bussen, wie die Zeitung «Landbote» berichtete. Bei der Kantonspolizei Zürich fielen rund 490 «Corona-Bussen» an. Man habe die Bussen nur sehr zurückhaltend verteilt und vor allem das Gespräch gesucht, sagt Mediensprecher Marc Besson dazu. Nur wer uneinsichtig gewesen sei – meist bei grösseren Gruppen – habe eine Busse erhalten, so Besson.

Ein Verstoss gegen das Versammlungsverbot wird mit hundert Franken gebüsst. Die Einnahmen der Zürcher Polizeikorps betragen demnach rund 150'000 Franken.

Schaffhausen, 03.06.2020 – Reservekasse zur Deckung von Corona-Folgekosten: Das Schaffhauser Stadtparlament hat sich am Dienstagabend einstimmig für die Öffnung eines «Reserve-Kässelis» ausgesprochen. Die Reserven sollen Ausfälle bei den Steuereinnahmen ausgleichen, mit denen der Stadtrat als Folge der Corona-Pandemie rechnet. Konkret geht er davon aus, dass wegen Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit bei den natürlichen Personen weniger Steuererträge anfallen als budgetiert.

Die Resereven werden aus einem Teil des Überschusses der vergangenen Rechnungsperiode gebildet. Ursprünglich wollte der Stadtrat die Reserven für Ausfälle aus der Unternehmenssteuerreform einsetzen. Nun hätten sich die Prioritäten aber verschoben, teilte Finanzvorsteher Daniel Preisig (SVP) mit.

Zürich, 02.06.20 – Weitere Lockerungen in Alters- und Pflegeheimen: Ab kommenden Montag können Cafeterias, Coiffeurgeschäfte und weitere Dienstleister in Zürcher Alters- und Pflegeheimen wieder öffnen. Das hat die Zürcher Gesundheitsdirektion mitgeteilt und begründet den weiteren Lockerungsschrit mit der verbesserten Lage. Auch Konzerte und andere kleinere Veranstaltungen in den Zürcher Alters- und Pflegeheimen werden wieder erlaubt.