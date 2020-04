Der Schaffhauser Regierungsrat hat entschieden, dass die Gesamterneuerungswahlen 2020 an den ursprünglich angesetzten Terminen durchgeführt werden.

Zertrampelte Wiesen und Littering: Zürcher Bauern beschweren sich über rücksichtslose Fussgängerinnen und Fussgänger.

Der Circus Knie will im Herbst nach Zürich auf den Sechseläutenplatz kommen. Eine entsprechende Bewilligung habe die Stadt Zürich bereits erteilt.

Im Corona-Dossier von SRF finden Sie weitere Informationen zur aktuellen Lage.

Schaffhausen, 21.4.20 – Gesamterneuerungswahlen finden statt: Der Schaffhauser Regierungsrat hat an seiner heutigen Sitzung entschieden, dass die Gesamterneuerungswahlen 2020 an den ursprünglich angesetzten Terminen durchgeführt werden, heisst es in einer Mitteilung. Die Regierung gehe davon aus, dass das Veranstaltungs- und Versammlungsverbot des Bundesrats bis im Sommer gelockert werde, sodass Wahlen durchgeführt werden könnten.

Im Vordergrund der Diskussion sei eine Verschiebung der Wahltermine um je einen Monat gestanden. Eine kurze Vernehmlassung bei Gemeinden und Parteien habe aber gezeigt, dass sich eine Mehrheit gegen eine Verschiebung der Wahltermine ausgesprochen habe, heisst es in der Mitteilung der Schaffhauser Regierung weiter. Somit finden die Regierungsratswahlen am 30. August 2020 und die Kantonsratswahlen am 27. September 2020 statt.

Zürich, 21.04.20 – Rücksichtlose Fussgänger und verärgerte Bauern: Einige Zürcher Bauern beschweren sich über rücksichtslose Fussgängerinnen und Fussgänger, die Weiden und Wiesen zertrampeln oder ihren Abfall einfach liegen lassen. In den letzten Tagen seien mehrere solche Meldungen eingegangen, heisst es beim Zürcher Bauernverband. «Einige Leute wollen sich nicht sagen lassen, dass sie ihr Picknick nicht auf einer Weide veranstalten sollen», sagt Geschäftsführer Ferdi Hodel. Das führe dann zu Konfliktsituationen. Der Verband wolle daher an den Respekt der Bevölkerung appellieren. Ab nächster Woche wolle man den Bauern ausserdem ein Plakat zur Verfügung stellen, das die Leute zur Rücksicht auffordert, so Hodel weiter.

Zürich, 21.04.20 – Nationalcircus Knie hat bereits einen neuen Termin für Zürich: Die Coronakrise trifft auch den Schweizer Nationalcircus Knie hart. Nachdem bereits der Tourneestart im März nicht stattfinden konnte, wurde nun auch das längste Gastspiel im Frühsommer auf dem Zürcher Sechseläutenplatz abgesagt. Wie das Familienunternehmen mitteilt, sind bis Anfang Juli alle Vorstellungen ausgesetzt. Betroffen seien die Gastspiele in 15 Schweizer Städten: dazu gehört nebst Rapperswil, Schaffhausen und Winterthur nun auch Zürich. Bereits gekaufte Tickets würden zurückerstattet, heisst es weiter.

Doch die Tournee ganz abzusagen kommt für die Familie Knie nicht in Frage. Momentan hoffe man, eine verkürzte Tournee anbieten zu können. Dabei soll auch Zürich berücksichtigt werden, sagt Fredy Knie junior gegenüber dem SRF Regionaljournal. «Wir haben da bereits einen Termin im Herbst.» Die genauen Daten wolle man aber erst zu gegebener Zeit kommunizieren. «Das verkürzte Gastspiel wird irgendwann zwischen dem Filmfestival und dem Weihnachtsmarkt stattfinden und wird circa 20 Tage dauern», verrät Knie bereits.

Schaffhausen, 21.04.20 – Bald wieder Normalfahrplan: Bereits ab nächstem Montag fahren die Busse im Kanton Schaffhausen wieder im Normalbetrieb, heisst es in einer Mitteilung. Damit kehren die Schaffhauser Verkehrsbetriebe früher zur Normalität zurück, als es der Bund versieht. Dieser hatte entschieden, dass der öffentliche Verkehr bis spätestens am 11. Mai wieder nach normalem Fahrplan funktionieren müsse. «Wir stellen bereits diese Woche einen Zuwachs der Fahrgastzahlen fest», sagt VBSH Sprecherin Sabrina Oberholzer. Man wolle nun mehr Platz schaffen für jene, die nächste Woche wieder arbeiten gingen. Was bleibt, sind jedoch die Corona-Schutzmassnahme: Die Türen gehen automatisch auf, damit die Passagiere nicht auf den Knopf drücken müssen. Die vorderste Türe bleibt zudem geschlossen, zum Schutz des Chauffeurs oder der Chauffeurin.

Zürich, 20.04.20 – Kinderkrippen fordern vom Kanton Klarheit und Hilfe: Die Zürcher Kinderkrippen sind in der Zwickmühle. Der Bund verlangt ihre durchgehende Öffnung, der Kanton empfiehlt Eltern jedoch, ihre Kinder zuhause zu behalten – ausser diese können aus beruflichen Gründen nicht betreut werden. Dennoch müssen alle Eltern für ihren Krippenplatz weiterhin zahlen. Die Fole davon: Viele Eltern künden den Platz, und die Kitas geraten mehr und mehr in Geldnot.

Estelle Thomet vom Krippenverband fordert nun vom Kanton klare Signale. «Der Kanton hat diese Situation geschaffen, also muss er jetzt auch sofort sagen, wie es mit der Finanzierung aussieht», sagt Thomet. Auch sei völlig unklar, bis wann Kinder die Kitas nicht besuchen dürften. Bei der Bildungsdirektion hiess es auf Anfrage des «SRF Regionaljournals» nur, die Frage der Kita-Kosten liege beim Regierungsrat auf dem Tisch, und er werde demnächst darüber entscheiden.

Zürich, 20.04.20 – Parteien wollen zur politischen Agenda zurück: Die Krise habe gezeigt, dass die Kantonalzürcher Parteien in der Not zusammenstehen und am selben Strick ziehen könnten, sagt SP-Copräsident Andreas Dauru. «Aber das ist jetzt vorbei, und man darf zum nächsten Schritt übergehen.» Man sei tatsächlich auf die Regierung fokussiert gewesen, ergänzt GLP-Fraktionschef Michael Zeugin, «doch das ändert sich jetzt langsam. Es ist der Moment, um aus der Krise zu lernen. Und dafür ist das Parlament zuständig.»

Die wichtigste Lehre gemäss Zeugin: Es brauche eine internationale Politik für Klima und Gesundheit. Und für FDP-Fraktionschefin Beatrix Frey ist klar: Die Schweiz muss sich künftig mit fertigen Szenarien auf Pandemien vorbereiten. SVP-Präsident Benjamin Fischer wiederum sagt: «Der Handel muss global bleiben, aber politisch muss die Schweiz eigenständig sein, und dazu gehört die Versorgung mit Gesundheitsgütern, Nahrungsmitteln und auch Energie.»

Zürich, 20.04.20 – Kantonsrat segnet Notverordnung der Regierung ab: Das Zürcher Kantonsparlament hat einer ersten Corona-Notverordnung zugestimmt. Die Verordnung legalisiert Notstandsmassnahmen, die der Zürcher Regierungsrat bereits am 18. März angeordnet hatte. Gemäss der Verordnung können Gemeindevorstände ohne Zustimmung der Legislative Corona-Notkredite sprechen, und Gemeindeparlamente und -versammlungen benötigen eine Bewilligung der Regierung, um tagen zu dürfen.

Alle Fraktionen im Kantonsrat mit Ausnahme der SVP waren sich einig, dass die Verordnung politisch und juristisch zwar heikel, aber notwendig und pragmatisch sei. Die SVP ihrerseits argumentierte, der Souverän werde durch die Verordnung umgangen. «Wenn die Exekutive bestimmen kann, ob eine Legislative tagen soll oder nicht, wird die Gewaltenteilung auf Gemeindestufe mit Füssen getreten», sagte etwa SVP-Kantonsrat Martin Hübscher. Der Rat stimmte der Verordnung dennoch mit 121 zu 44 Stimmen deutlich zu.

Zürich, 19.04.20 – Sommer ohne Konzerte: André Béchir ist Konzertveranstalter und seit mehr als 50 Jahren im Geschäft. So etwas habe er noch nie erlebt, sagte er als «Regionaljournal Wochengast». Von einem Tag auf den anderen sei der ganzen Branche der Stecker gezogen worden. Béchir geht davon aus, dass nicht alle Konzertveranstalter die Corona-Krise überleben werden. Er befürchtet nämlich, dass erst 2021 wieder Konzerte in Zürich stattfinden können.

«Social distancing»-konforme Konzerte kann sich André Béchir nicht vorstellen: «Es ist allen klar, dass sich Viren freisetzen, wenn gesungen und getanzt wird.» Und dass Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher vor den Toiletten und den Wurstständen zwei Meter Abstand halten würden, hält er für sehr unrealistisch. Béchir hofft nun auf einen raschen Entscheid des Bundesrats. Seine Devise: «Lieber jetzt einen harten Entscheid als monatelange Planungsunsicherheit.»

Zürich, 18.04.20 – Polizei stoppt Autodemo: Linke Aktivisten wollten mit einer Autodemo im Zürcher Kreis 5 auf das Schicksal von Flüchtlingen aufmerksam machen. Schon im Vorfeld hatte der Zürcher Sicherheitsdirektor Mario Fehr gesagt, dass die Autodemo illegal sei, weil sie zu einer Versammlung mit mehr als fünf Personen aufrufe.

Bevor sich der Autokorso aus rund 20 Autos mit etwa 100 Demonstranten darin in Bewegung setzen konnte, stoppte die Polizei den unbewilligten Demonstrationszug. Die Demonstranten zogen daraufhin wieder ab, teilt die Agentur SDA mit.

Zürich/Schaffhausen, 17.04.20 – Konzepte für Schulöffnungen gesucht: Es sei anspruchsvoll, sagt der Schaffhauser Erziehungsdirektor Christian Amsler (FDP) zur geplanten Schulöffnung in der Schweiz. So seien viele Detailfragen zu klären, etwa wie der Unterricht unter den gebotenen Schutzmassnahmen stattfinden kann. Unterricht in Halbklassen wäre dabei eine Möglichkeit, die Regierungsrat Amsler aber nicht als ideale Lösung sieht: «Nur wenig Präsenzunterricht in Kleingruppen begrüsse ich überhaupt nicht, das würde viel Unsicherheit bringen.» Möglichst einheitliche und aufeinander abgestimmte Lösungen in allen Kantonen haben für den Schaffhauser Bildungsdirektor Christian Amsler Priorität.

Für den Kanton Zürich arbeite man schon länger an verschiedenen Konzepten, sagt CVP-Regierungsrätin Silvia Steiner gegenüber dem «Regionaljournal Zürich Schaffhausen». Dabei gehe es zum Beispiel um Konzepte, wie man vulnerable Lehrpersonen oder Kinder und ihre Eltern schützen könne. Details seien aber noch nicht spruchreif, so die Zürcher Bildungsdirektorin. Zunächst gelte es die genauen Vorgaben des Bundesrats zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs abzuwarten, sagt Steiner. Diese folgen erst noch.

Zürich, 17.04.20 – Digitale Plattform für Jugendliche in Not: Unter dem Hashtag #stressdihei informieren fünf Organisationen der Stadt Zürich auf der Social Media-Plattform Instagram Jugendliche in Not. Die Fachstellen verbreiten auf der Plattform zum Beispiel Tips, wie man sich in beengten Wohnverhältnissen besser zurecht finden kann und machen auf Chat- und Beratungsangebote für Jugendliche aufmerksam, sagt Lucas Maissen, Leiter des Schlupfhuus Zürich.

Unter #stressdihei können aber auch Jugendliche selber ihre Erfahrungen posten und weitergeben. Der Vorteil des digitalen Kanals sei, dass man die Jugendlichen direkt erreichen könne, sind die fünf Organisationen überzeugt.

Zürich, 17.04.20 – Wie die Marktfahrer ohne Markt ihre Kundschaft in der Stadt Zürich erreichen: 10 Wochenmärkte gibt es in der Stadt Zürich, sie alle finden bis mindestens Mitte Mai nicht statt. Doch viele Markrfahrerinnen und Marktfahrer haben inzwischen Wege gefunden, ihr frisches Gemüse, Obst oder ihre Blumensträusse weiterhin zu verkaufen. Und das Angebot findet seine Abnehmer.

Zürich, 17.04.20 – Kanton erlässt Gewerbetreibenden den Mietzins: Der Zürcher Regierungsrat kommt Mieterinnen und Mietern von kantonalen Gewerbeliegenschaften beim Mietzins entgegen, wenn diese wegen der Corona-Massnahmen des Bundes in finanzielle Not geraten sind. Bisher hatte der Kanton den Mietern der rund 330 Liegenschaften lediglich einen Zahlungsaufschub gewährt.

Baudirektor Martin Neukom (Grüne) begründet die zusätzliche Massnahme damit, dass es im Interesse des Kantons sei, die bestehenden Mietverhältnisse aufrecht zu erhalten. Würden beispielsweise eingemietete Restaurantbetreiber Konkurs anmelden müssen, fehlten ja die Mieteinnahmen ebenfalls.

Zürich/Schaffhausen, 17.04.20 – Unterschiedliche Reaktionen aus dem Gewerbe: «Die Erleichterung ist riesig». Erwin Meier freut sich, dass er sein Gartencenter in Dürnten am 27. April wieder öffnen kann. Auch Coiffeursalsons profitieren vom ersten Exit-Schritt des Bundesrates. Nun sei es eine Herausforderung, den Betrieb mit den geltenden Massnahmen wieder aufzunehmen, sagt Esther Blättler, Präsidentin der Schaffhauser Sektion des Branchenverbandes Coiffeure Suisse. Für Milan Prenosil von der City Vereinigung Zürich ist nur teilweise zufrieden. Er hätte sich ein System wie in Österreich gewünscht, wo alle kleineren Läden wieder öffnen dürfen, unabhängig von der Branche.

Zürich, 16.04.20 – Besserer Schutz für Menschen in Alters- und Pflegezentren: Die Gesundheitsdirektion passt ihre Empfehlung für die Testung in Alters- und Pflegeheimen an. Ab sofort soll in Abteilungen oder Stationen mit einem bestätigten COVID-19-Fall alle Leute (Bewohnende und Personal) getestet werden. So sollen auch die Infizierten ohne Symptome entdeckt werden. In der Folge sollen alle positiv Getesteten isoliert und von den negativ Getesteten strikt getrennt werden. Die Gesundheitsdirektion zieht damit die Konsequenzen aus einer Untersuchung in der Stadt Zürich. Die Untersuchung hat gezeigt, dass es auch in der gefährdeten Gruppe der älteren Menschen viele Infizierte gibt, die keine Symptome zeigen.

ZÜRICH, 16.04.20 – Schlieren als Zentrum der Corona-Medikamenten- und Impfstoff-Forschung: Im Bio-Technopark in Schlieren forschen verschiedene Firmen intensiv an Impfstoffen oder Medikamenten gegen eine Infektion mit dem neuen Coronavirus. Die Firma Memo Therapeutics zum Beispiel will aus Antikörpern aus dem Blut von Covid-19-Kranken ein Medikament entwickeln. Ein paar Türen weiter setzt die Firma Neurimmun Therapeutics ihre Erfahrung aus der Alzheimerforschung für das gleiche Ziel ein. Eine dritte Firma forscht an einem Impfstoff gegen das Virus. Dass gerade Schlieren zu einem Zentrum der Corona-Forschung geworden ist, ist kein Zufall. Der Bio-Technopark entstand rund um Labore der Hochschulen, die dort im Bereich der sogenannten «Life-Science» – also an der Schnittstelle von Technik und Leben – Forschung betrieben.

ZÜRICH, 16.04.20 – Neue Erkenntnisse zur Ausbreitung des Coronavirus in Alters- und Pflegeheimen: Von den Menschen, die im Kanton Zürich an den Folgen einer Corona-Infektion starben, lebte rund die Hälfte in einem Alters- oder Pflegeheim. Eine Untersuchung in der Stadt Zürich zeigt nun, dass es auch in Alters- und Pflegezentren viele Corona-Infizierte ohne Symptome gibt.

Die Stadt Zürich hat in zwei von Corona betroffenen Pflegezentren alle Bewohnerinnen und Bewohner auf das Virus getestet. Rund die Hälfte von ihnen war infiziert. 40 Prozent der positiv Getesteten hatten keine Symptome. Das zeigt, dass sich mit der Testpraxis, wie sie der Bund empfiehlt, das Virus in den Heimen unerkannt weiter verbreiten kann.

ZÜRICH, 16.04.20 – Auf der grössten Baustelle der Schweiz kommt es zu Verzögerungen: «The Circle», das grosse neue Businesscenter des Flughafens, kann nicht wie geplant eröffnet werden. Der Flughafen rechnet mit einer Verzögerung von zwei bis drei Monaten. «Einerseits können wegen der Auflagen des Bundes auf der Baustelle viel weniger Leute arbeiten», erklärt Flughafensprecherin Raffaela Stelzer. Andererseits komme es wegen der Corona-Pandemie auch zu Lieferverzögerungen. Der Flughafen hofft, dass erste Mieter ab Oktober ihre Flächen übernehmen können. Sollte die erschwerende Situation jedoch länger dauern, könnte dies den Terminplan weiter verschieben. Das Eröffnungsfest, das für September geplant war, wird erst im nächstes Jahr stattfinden.

ZÜRICH, 15.04.20 – Der Zürcher Gewerbeverband will die Rückkehr zur Normalität: Knapp 30'000 Betriebe haben ein Kurzarbeitsgesuch gestellt, jeder dritte Arbeitnehmer im Kanton Zürich ist von Kurzarbeit betroffen, 24'000 Personen sind als arbeitslos gemeldet: Die Zahlen seien alarmierend, sagt Werner Scherrer, Präsident des KMU- und Gewerbeverbands des Kantons Zürich. «Wir sind in einer Krise angelangt und müssen das Problem lösen, ansonsten werden wir es nicht mehr los.»

Deshalb fordert Scherrer ein Ende des Stillstands, kleinere und mittlere Unternehmen sollen wieder öffnen können. Personen hätten sich an Abstand- und Hygieneregeln gehalten. Und auch die Detailhändler hätten gelernt, mit dieser Situation umzugehen. «Und das können auch die kleineren Unternehmen», so Scherrer. «Auch Mitarbeiter in diesen Geschäften können eine Gesichtsmaske an der Front einsetzen oder die Leute nur gestaffelt eintreten lassen. Solche Regeln sind nicht abhängig von einer Branche.» Sollten KMU nicht bald öffnen können, sei mit massiven Schäden für die Wirtschaft zu rechnen.

Entscheiden will der Bundesrat vermutlich am Donnerstagnachmittag, wie es in der Coronakrise weitergeht. Es ist davon auszugehen, dass er keinen generellen Öffnungsplan präsentiert, sondern Ende April erst nur einzelne Betriebe den Weg zurück in die Normalität antreten können.

ZÜRICH, 15.04.20 – Gesuche für Kurzarbeitsentschädigung endlich digital verarbeiten: Rund ein Drittel aller Angestellten im Kanton Zürich sind zurzeit auf Kurzarbeit gesetzt, etwa 30'000 Firmen haben ein Gesuch gestellt. Damit sei der Kanton Zürich schweizweit Spitzenreiter, sagte Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh an einer Online-Medienkonferenz.

Um diese Masse bewältigen und die Kurzarbeitsentschädigungen schneller an die Firmen auszahlen zu können, hat der Kanton Zürich innert weniger Wochen eine digitale Lösung erarbeitet. Bisher mussten zum Beispiel Kontonummern von Hand abgetippt werden. Das neue System soll Daten nun automatisch übermitteln und überprüfen, so dass die Entschädigung den Unternehmen innert nützlicher Frist ausbezahlt werden kann.

SCHAFFHAUSEN, 15.04.20 – Überbrückungskredite und Kurzarbeit: Über 700 Schaffhauser Betriebe haben einen Überbrückungskredit des Bundes beantragt. Total seien Gesuche für rund 70 Millionen Franken eingegangen, teilt das kantonale Volkswirtschaftsdepartement mit. Die zusätzliche Hilfe des Kantons für Härtefälle sei bisher aber kaum genutzt worden, so sei zum Beispiel noch kein Antrag eines Kinderhortes eingegangen. «Das ist doch eine Überraschung», sagt Volkswirtschaftsdirektor Ernst Landolt dazu.

Genutzt wird hingegen die Möglichkeit, Kurzarbeit zu beantragen. Beim Schaffhauser Arbeitsamt sind bisher 1600 Gesuche eingegangen, rund 14'000 Angestellte sind von Kurzarbeit betroffen. Das sind ein Drittel aller Angestellten im Kanton Schaffhausen.

ZÜRICH, 15.04.20 – Die Universität Zürich sucht Spendengelder für Pandemieforschung: Mehr als 270 Corona-Forschungsprojekte sind beim Schweizerischen Nationalfonds eingegangen. Auch die Universität Zürich ist mit 40 Projekten dabei. Doch die 5 Millionen Franken des Nationalfonds werden längst nicht ausreichen. Die Universität Zürich geht darum einen ungewöhnlichen Weg und sammelt Spenden im Internet. Via Crowdfunding wolle die Hochschule bis im Mai 3 bis 5 Millionen Franken zusammenbringen, sagt Michael Schaepman, Prorektor Forschung an der Universität Zürich. In den ersten Tagen sind rund 21'000 Franken in den Pandemiefonds , Link öffnet in einem neuen Fenstergeflossen.

Mit Hilfe dieses Fonds will die Universität Zürich zum Beispiel die Suche nach einem Impfstoff gegen Corona vorantreiben, bessere Behandlungsmethoden für schwer Erkrankte finden oder herausfinden, wie die Schweiz am besten aus der gegenwärtigen Situation mit geschlossenen Geschäften und heruntergefahrener Wirtschaft herauskommt.

ZÜRICH, 14.04.20 – Zürcher Behindertenwerk hofft wegen Coronakrise auf Spenden: Bei der Stiftung Züriwerk, eines der grössten Sozialunternehmen im Kanton Zürich, sind die Aufträge eingebrochen: Die rund 500 Mitarbeitenden des Behindertenwerks können derzeit keine Flyer für Konzerte einpacken oder Brot an den Zürcher Zoo ausliefern – alles ist geschlossen.

Die Stiftung Züriwerk erwartet deshalb, dass die Einnahmen dieses Jahr um die Hälfte zurückgehen könnten. Um die Einbussen aufzufangen, rufen die Verantwortlichen nun zum Spenden auf. «Damit wir unsere Unabhängigkeit bewahren und weiterhin Menschen mit einer Beeinträchtigung unterstützen können», erklärt Direktor Reto Fausch. Gleichzeitig hofft er, dass der Kanton dem Behindertenwerk mit einer Defizitgarantie entgegenkommt.

ZÜRICH, 14.04.20 – In der Stadt Zürich verkehrt der ÖV Richtung Spitäler wieder häufiger: Seit gut zwei Wochen fahren die Trams und Busse in der Stadt Zürich nur noch im 10-Minuten-Takt, denn die Zürcher Verkehrsbetriebe haben ihren Fahrplan ausgedünnt. Doch auf jenen Linien, welche zu den Spitälern führen, fahren derzeit wieder mehr Trams und Busse. So ist in Richtung Universitätsspital morgens ein Extra-Tram unterwegs.

«Wir haben gesehen, dass der Abstand in den Fahrzeugen zum Universitätsspital nicht genügend eingehalten werden kann», so VBZ-Sprecher Tobias Wälti. Auch in den Bussen zum Waidspital wurde es zu eng fürs Pflegepersonal. Deshalb haben die VBZ diese Buslinie nun aufgestockt. Nichts verändert hat sich bei der Buslinie 33, die zum Stadtspital Triemli führt. Dort gibt es laut Tobias Wälti derzeit keine regelmässige Überlastung. Sollte sich dies ändern, könnte der Fahrplan jederzeit angepasst werden.

ZÜRICH, 14.04.20 – Der Kanton zahlt bald erste Entschädigungen für Coiffeure, Masseure oder Wirten aus: Ein Drittel der 57'000 Zürcher Selbständigen hofft derzeit, für ihren Erwerbsausfall entschädigt zu werden. Wie die Sozialversicherungsanstalt des Kanton Zürichs nun mitgeteilt hat, sollen die ersten Entschädigungen am 20. April fliessen. Sie sind für Selbständige vorgesehen, welche ihr Geschäft schliessen mussten. Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach dem Einkommen im vergangenen Jahr, der Maximalbetrag beträgt rund 5900 Franken pro Monat.

ZÜRICH, 14.04.20 – Die ETH hilft Spitälern mit dem 3D-Drucker: Die ETH Zürich entwickelt und produziert Geräte für Gesundheitsinstitutionen. Mit dem Projekt «helpfulETH» will sie Mediziner unterstützen, denen in der aktuellen Krise Instrumente fehlen. In der eigenen Werkstatt haben Freiwillige beispielsweise einen Gesichtsschutz produziert. Dieser soll vor der Übertragung des Corona-Virus schützen. Über 200 Exemplare hat die ETH an Spitäler ausgeliefert.

Für das Zürcher Universitätsspital wiederum entwickelt die ETH ein spezielles System, um Handys steril zu halten. So können Ärzte die Mobiltelefone auch auf den Corona-Stationen nutzen, ohne mit Viren in Berührung zu kommen. Die Stadt Zürich begrüsst laut Gesundheitsvorsteher Andreas Hauri die Initiative der ETH: «Wir werden prüfen, ob wir mit der ETH zusammenarbeiten können», so Hauri.

ZÜRICH, 13.04.20 – Neue Herausforderungen für Spitex-Personal: Die Nachfrage nach Spitex-Leistungen sind mit der Corona-Krise leicht zurückgegangen, weil einige Kundinnen und Kunden Angst vor einer Ansteckung haben. Dafür ist der Aufwand bei der verbleibenden Kundschaft grösser: Das Spitex-Personal muss zusätzliche Einkäufe erledigen und sich mehr Zeit nehmen für Gespräche mit den zumeist einsamen Seniorinnen und Senioren.

Ein Problem ist die Maskentragepflicht der Mitarbeiter: Demente Menschen haben Angst vor den Masken und erkennen ihre Betreuerinnen kaum. Angst haben auch viele Spitex-Mitarbeitende vor einer Ansteckung bei ihrer Arbeit. Die Mitarbeiterbetreuung sei deshalb zentral, sagt Christina Brunschweiler, Geschäftsleiterin der Spitex Zürich Limmat: «Wir haben eine 24-Stunden-Hotline. Die Mitarbeitenden sollen sich mit ihren Ängsten melden und sie sollen sich testen lassen, wenn sie Zweifel haben. Wir nehmen das sehr ernst. Aber bis jetzt sind immer alle wieder gekommen.»

13.04.20 – Polizei zieht positive Osterbilanz: Bei der Kantonspolizei Zürich meldeten sich von Samstag bis Ostermontag 330 Personen , die einen Verstoss gegen die Corona-Regeln ausgemacht hatten. Die Polizei rückte jeweils aus und konnte diese Fälle in der Regel mit Gesprächen lösen. Nur in fünf Fälle habe sie Bussen ausgesprochen, heisst es in einer Mitteilung. Die Schaffhauser Polizei hatte im Zusammenhang mit Corona weniger Einsätze als erwartet übers Oster-Wochenende. Bussen gab es keine einzige.