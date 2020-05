Anderthalb Millionen Touristen besuchen jedes Jahr den Rheinfall. Die Saison hätte längst begonnen, doch Besucher kommen keine.

Der Corona-Schock dürfte für den Schaffhauser Tourismus heftig ausfallen. Die Werbekampagnen finanzieren sich zu einem grossen Teil direkt aus den Tourismuseinnahmen.

Die Tourismus-Organisation fordert nun einen zusätzlichen «Wiederbelebungsbeitrag» vom Kanton.

Schaffhausen, 06.05.20 – Tourismusorganisation fordert Wiederbelebungshilfe: 1,5 Millionen Touristen besuchen normalerweise jedes Jahr den Rheinfall. Normalerweise. Selbst wenn die Besucher nach den langsamen Lockerungen wieder kommen sollten, rechnet die Tourismusorganisation mit grossen Ausfällen. Auch die Schweizer Touristen, die dieses Jahr wohl vermehrt im eigenen Land Ferien machen würden, könnten diese Ausfälle nicht kompensieren. Der Geschäftsführer der Schaffhauser Tourismusorganisation rechnet mit einer Marketingschlacht. In dieser hätte die kleine Grenzregion schlechte Chancen. Er fordert darum mehr Geld vom Kanton - einen einmaligen «Wiederbelebungsbeitrag».

Zürich, 05.05.20 – Zürcher Alters- und Pflegezentren nehmen wieder Senioren auf: Aus Sicherheitsgründen haben Zürcher Alters- und Pflegezentren während Wochen keine neuen Bewohnerinnen und Bewohner aufgenommen. Dieser Aufnahmestopp wird nun per sofort gelockert, wie der Zürcher Stadtrat mitteilt.

Wer neu in ein Zürcher Alterszentrum eintritt, muss zuerst zwei Wochen in Quarantäne. Auch in den Pflegezentren gilt ein Schutzkonzept beim Eintritt. «Die meisten Patienten, welche neu in Pflegezentrum eintreten, kommen direkt aus dem Spital», so der Zürcher Gesundheitsvorsteher Andreas Hauri. «Wir müssen schauen, dass die Sicherheitsmassnahmen top sind und keine Ausbreitung des Virus stattfindet.»

Zürich, 05.05.20 – Rechtes Seebecken bleibt abgesperrt, Parkanlagen gehen wieder auf: Die Stadt Zürich will verschiedene Parkanlagen am Montag, 11. Mai wieder öffnen. Dies war von verschiedenen Parteien gefordert worden. Geöffnet werden laut Sicherheitsdirektion folgende Parks:

Arboretum

Bäckeranlage

Fritschiwiese

Wiese Zürichhorn (zwischen Hornbach und Zugang Lake Side)

Gesperrt bleiben das rechte Seeufer inklusive Utoquai, die Blatterwiese und der obere Letten – bis wann, ist nicht klar. Auch die Badis Mythenquai, Tiefenbrunnen und Katzensee bleiben zu. Die Polizei werde diese Orte regelmässig kontrollieren. Des weiteren teilte die für die Polizei zuständige Stadträtin Karin Rykart (Grüne) heute vor den Medien mit, dass Einsätze wegen häuslicher Gewalt nicht zugenommen hätten.

Zürich/Schaffhausen 05.05.20 – Hebammen in der Region erhalten schnell und gratis Schutzmaterial: Schutzmasken, Handschuhe oder Desinfektionsmittel sind wichtig für Hebammen, die Hausbesuche bei Frauen im Wochenbett machen und dabei die Abstandsregeln nicht einhalten können. Vor einigen Wochen machten verzweifelte Hebammen Schlagzeilen, weil sie auf den sozialen Medien um Schutzmaterial-Spenden baten. Besonders freiberufliche Hebammen waren vom Mangel betroffen. Inzwischen sind die Zürcher und Schaffhauser Hebammen versorgt, sagt Fabienne Eberhard, Präsidentin Hebammenverband Zürich-Schaffhausen. «Der Zürcher Hebammen-Verein Family Start für einen Zugang zur Kantonsapotheke gekämpft», sagt sie, «so konnten wir schnell und gratis Schutzmaterial bestellen.» Mit dem Beispiel aus Zürich habe der Verband dann auch den Kanton Schaffhausen überzeugen können, die Hebammen so zu versorgen. In anderen Regionen der Schweiz ging es nicht so schnell.

Schaffhausen, 04.05.2020 – Der Regierungsrat zeigt sich unbeeindruckt von den Bedenken der Lehrerinnen und Lehrer: In einer Online-Umfrage hatten drei Viertel der Lehrkräfte im Kanton Schaffhausen Bedenken geäussert, dass der Schulbetrieb – anders als etwa im Kanton Zürich – nicht schrittweise wieder hochgefahren wird, sondern gleich ab dem 11. Mai wieder alle Schülerinnen und Schüler im gleichen Klassenzimmer präsent sind und es keine Einschränkungen im Stundenplan gibt.

Diese Kritik bewirkt beim zuständigen Regierungsrat Christian Amsler (FDP) jedoch kein Umdenken: «Ich nehme die Bedenken mit Stirnrunzeln zur Kenntnis. Wir werden aber keinen Rückzieher machen.» Man könne in der Coronakrise nicht alles genau planen, es brauche nun kreative Lösungen, so der Schaffhauser Bildungsdirektor. Die Lehrerinnen und Lehrer hätten bewiesen, dass sie dazu in der Lage sind. Dasselbe erwartet Amsler jetzt auch bei der Rückkehr zum Präsenzunterricht.

Es bleibt also dabei: In Schaffhausen soll der Schulbetrieb ab kommendem Montag wieder im selben Umfang wie vor der Coronakrise stattfinden. Ohne geteilte Klassen wie in Zürich, dafür mit Turn- und Schwimmunterricht.

Zürich, 04.05.2020 – «Angebot verzehnfachen»: Zürcher Stadtrat will Eltern, die wieder ausser Haus arbeiten, entlasten: Wer ab dem 11. Mai im Zuge der Lockerungen wieder am Arbeitsplatz selber und nicht mehr zuhause arbeitet, dessen Kinder sollen betreut werden. Zu diesem Zweck will die Stadt Zürich die sogenannte Notfallbetreuung massiv ausbauen.

Der zuständige Stadtrat Filippo Leutenegger (FDP) führt gegenüber Radio SRF aus: «Bisher betreuen wir von der Stadt Zürich rund 400 Kinder pro Tag. Diese Zahl wollen wir ab nächster Woche verzehnfachen.» Damit könne die grösste Not der Eltern bezüglich Betreuungssituation in der Stadt Zürich abgefedert werden, so Leutenegger.

Bei dieser Notfallbetreuung sind die Kinder auf Kindergarten- und Primarstufe von 8 bis 16 Uhr betreut.

Zürich, 04.05.2020 – Zürcher Kantonsapotheke hat Millionen Schutzmasken abgegeben: Die Kantonsapotheke hat dem Zürcher Gesundheitswesen bisher Schutzmaterial im Wert von 1,5 Millionen Franken kostenlos abgegeben. Wie in einer Mitteilung des Kantons steht, habe die Apotheke bisher rund 8600 Einrichtungen und Akteure des Zürcher Gesundheitswesens mit Schutzmaterial versorgt: So seien beispielsweise mehr als 4,4 Millionen OP-Masken oder über 100'000 Schutzkittel ausgeliefert worden.

Händedesinfektionsmittel stellte die Kantonsapotheke selber her. Bisher wurden rund 26'000 Liter Desinfektionsmittel produziert. Zusätzlich legte sie einen Pandemievorrat an. Auf Mitte Mai werde die Herstellung von Desinfektionsmittel eingestellt, ist der Mitteilung zu entnehmen.

In der akuten Phase der vergangenen Wochen wurde Schutzmaterial kostenlos an das Zürcher Gesundheitswesen abgegeben. Seit dem 3. Mai wird das Schutzmaterial über den Webshop zu Selbstkostenpreisen verrechnet.

Zürich, 03.05.2020 – FCZ-Präsident Ancillo Canepa will Staatshilfe für Profifussball: Falls die Meisterschaft zu Ende gespielt werden kann, dann nur mit Geisterspielen. FCZ-Präsident Ancillo Canepa will deshalb Staatshilfe, wie er als Regionaljournal-Wochengast erklärte. Die Geisterspiele verursachten Kosten, brächten aber keine Einnahmen. Wenn das nicht finanziert werde, bedeute das «Ende Feuer». Canepa findet es gerechtfertigt, dass der Staat den Profifussball mit Darlehen unterstütze. «Profifussball ist auch ein Wirtschaftszweig. Wie der Staat andere Branchen unterstützt, ist es auch gerechtfertigt, dass er uns hilft.» Neuste Zeichen aus Bern stimmten ihn optimistisch, dass der Bund kooperiere.

Schaffhausen, 03.05.2020 – Lehrer kritisieren Schulöffnung: Der Kanton Schaffhausen plant, seine Schulen am 11. Mai gleich voll hochzufahren. Dieser «radikale Weg» missfällt den Lehrkräften. In einer Umfrage des Schaffhauser Lehrerinnen- und Lehrerverbands erklären drei Viertel, dass sie dem Zürcher Modell den Vorzug gegeben hätten. In Zürich ist während den ersten vier Wochen jeweils nur die Hälfte der Schülerinnen und Schüler im Unterricht. Verbandspräsident Patrick Stump hofft, dass die Schaffhauser Behörden «mindestens in Detailfragen» den Bedenken der Lehrerschaft noch Rechnung tragen.

Zürich, 02.05.2020 – Zürcher Stadtpolizei zieht Schlussbilanz: Am Tag der Arbeit hat die Stadtpolizei Zürich 24 Personen festgenommen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Drei Personen sind noch in Polizeigewahrsam, die anderen wurden wieder entlassen. Weiter kam es zu 40 Anzeigen, weil Personen gegen die Covid-Verordnung verstossen haben. Es handelt sich um Personen, die sich am Freitagnachmittag beim Bellevue zu einer Demonstration versammelt hatten.

Laut Polizeisprecher Marco Cortesi musste die Polizei an verschiedensten Orten intervenieren, um Ansammlungen zu verhindern. «Dies war eine schwierige Aufgabe, die viel Augenmass und Fingerspitzengefühl gefordert hat», so Cortesi. Im Langstrassenquartier löste die Polizei am Freitagabend eine Versammlung von 150 Personen auf.

Luca Maggi, Sprecher des 1. Mai-Komitees und grüner Gemeinderat kritisiert das Vorgehen der Polizei. Sie habe jegliche öffentliche Meinungsäusserung unterbunden, indem sie Plakate und Transparente entfernt habe. «Zudem wurden Personen weggewiesen, die ihre Meinung öffentlich kundgetan haben – obwohl sie die Hygiene und Distanzregeln eingehalten haben.» Maggi will im Gemeinderat eine schriftliche Anfrage zum Polizeieinsatz einreichen.

Zürich, 01.05.2020 – Nachdemo im kleinen Rahmen: Trotz Verbot haben sich am Freitagnachmittag Aktivisten zu mehreren Mini-Demonstrationen versammelt. Die Stadtpolizei Zürich löste die Versammlungen auf und nahm über ein Dutzend Personen fest. Es gab Sachbeschädigungen, etwa am Gebäude einer Bank. Zu grösseren Ausschreitungen kam es bis am frühen Abend nicht.

Der Helvetiaplatz im Zürcher Kreis 4 zog am Nachmittag einzelne Demonstrierende und viele Schaulustige an. Die Polizei hatte den Platz mit Kastenwagen besetzt und stoppte einzelne Aktionen sofort, etwa als ein Clown ein Absperrband entlang der Strasse aufziehen wollte. Aktivisten, die skandierend mit dem Fahrrad Runden drehten, wurden nicht aufgehalten. Und auch die Langstrasse wurde nicht gesperrt. Bis auf einzelne Böllerschüsse blieb es am Nachmittag weitgehend ruhig im Kreis 4.

Am Bellevue versammelten sich über 100 Personen um gegen die Zustände in der Türkei zu protestieren. Etwa 40 Personen weigerten sich, den Platz zu verlassen. Die Polizei kesselte sie ein und nahm ihre Personalien auf. Sie werden nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Rund um die Kontrolle beim Bellevue hätten sich mehrere Personen mit den Kontrollierten solidarisiert, teilt die Stadtpolizei Zürich mit. Eine abschliessende Bilanz könne erst am Samstagmittag gezogen werden.

Zürich, 01.05.2020 – Demonstrieren vom Fenster oder vom Balkon aus: Im links-grünen Zürcher Kreis 4 wurde am Freitagvormittag kräftig Lärm gemacht: Mit Trillerpfeifen, Blasinstrumenten oder mit Pfannen demonstrierten die Menschen bei sich Zuhause für bessere Löhne. Aufgerufen zur Aktion hatte der Gewerkschaftsbund des Kantons Zürich. Einige gingen zum Demonstrieren aber auch auf den Helvetiaplatz, wo der Zürcher 1.Mai-Umzug traditionellerweise startet. Kleine Gruppen standen mit Abstand und schwenkten rote Fahnen oder klingelten mit ihren Velo-Klingeln. Unter Beobachtung der Polizei.

Zürich, 01.05.2020 – Trotz Demo-Verbot knifflige Aufgabe für die Polizei: Kein 1.-Mai-Umzug, keine Kundgebung, kein Fest – und dennoch kann die Stadtpolizei Zürich nicht zurücklehnen. Da man nicht wisse, ob sich nicht doch Gruppierungen bildeten, müsse die Polizei präsent sein, sagt Stadtpolizei-Sprecher Marco Cortesi auf Anfrage des SRF Regionaljournals. Es sei wie mit Ärzten und Pflegerinnen im Spital: «Die rechnen auch immer mit Patienten, und wir rechnen damit, dass es möglicherweise einen Einsatz gibt.»

Und wenn, dann ist die Situation für die Polizei fast noch heikler als sonst. Denn zurzeit gilt die Corona-Verordnung des Bundes, und diese ahndet Verfehlungen strenger als das sonst geltende Demonstrationsverbot. Trotzdem wolle man nicht vorschnell handeln, sagt Cortesi: «Selbstverständlich wid man mit Augenmass und Verhältnismässigkeit reagieren. Es geht primär darum, dass sich niemand mit dem Virus ansteckt.» Der Helvetiaplatz, wo sich am Vormittag traditionellerweise die Teilnehmenden des Umzugs versammeln, blieb am frühen Freitagmorgen leer. Und auch das Kasernenareal, wo sonst das Fest stattfindet.

