Informationen:

Corona-Hotlines Zürich und Schaffhausen Textbox aufklappen Textbox zuklappen Zürcher 24h-Hotline für Veranstalter und Gemeinden: 0800 044 117.

24h-Ärztefon: 0800 33 66 55

(für medizinische Fragen rund um das Coronavirus)

(für medizinische Fragen rund um das Coronavirus) Hotline des Kantons Schaffhausen: 052 632 70 01

(Montag bis Freitag, 08.00 bis 18:00 Uhr in Betrieb)

(Montag bis Freitag, 08.00 bis 18:00 Uhr in Betrieb) 24h-Hotline des Bundesamts für Gesundheit: 058 463 00 00

ZÜRICH, 24.03.20 - Schwimmer auf dem Trockenen: Auch für Spitzenschwimmer sind die Hallenbäder geschlossen. Das stellt einen der grössten Schwimmvereine der Schweiz, die Zürcher Limmat Sharks, vor grosse Probleme. «Ein Schwimmer kann schlicht nicht an Land trainieren», sagt Chef-TrainerDirk Reinicke.

Das Training fällt flach - dazu kommt die Verunsicherung. Bei den Top-Schwimmern, weil wegen der vielen Wettkampf-Absagen nicht klar ist, welches sportliche Ziel sie eigentlich verfolgen. Und beim Verein, weil die Schwimmschule und viele Unterstützungsgelder für Trainings wegfallen.

ZÜRICH, 24.03.20 - Mit dem Wischmob Beweglichkeit trainieren: Sport und Bewegung sollen nicht zu kurz kommen für Schülerinnen und Schüler, auch wenn der Sportunterricht derzeit ausfällt. Die Stadt Zürich lanciert den Youtube-Kanal «Loop it» mit Videos für Sport in den eigenen vier Wänden. Ab sofort stünden dort 40 Videos zum Nachmachen zur Verfügung, teilt das Sportamt der Stadt Zürich mit.

Das Angebot werde laufend erweitert und richte sich an verschiedene Schulstufen. Ein Redaktionsteam des Sportamts sorgt dafür, dass die Inhalte verschiedene Aspekte wie Kondition, Koordination und Beweglichkeit in den Bereichen Sport, Spiel, Gesundheit und Ausdruck abdecken, heisst es. Publiziert werden die Videos unter dem Hashtag #loop_it. So gibt es zum Beispiel eine Beweglichkeitsübung mit dem Wischmob zum Nachturnen. Hier geht es zu den Videos: Link., Link öffnet in einem neuen Fenster

ZÜRICH, 24.03.20 – Uni Zürich bietet gratis Paarberatung an: Paare können kostenlos ein Online-Training machen, um ihre Partnerschaft zu pflegen. Ziel sei, Beziehungen in Zeiten von Stress zu stärken, teilt die Universität Zürich am Dienstag mit. Das Paarlife-Online-Training wurde von Prof. Guy Bodenmann und seinem Team entwickelt. In Kürze soll auch ein Online-Coaching angeboten werden, ebenfalls kostenlos. Wegen der Coronakrise leben viele Paare und Familien den ganzen Tag Zuhause auf engem Raum, das kann zu Spannung führen. Fachleute befürchten darum eine Zunahme häuslicher Gewalt.

Legende: Ständig auf engem Raum Zuhause: Das kann zu Spannungen in der Partnerschaft führen. Colourbox

ZÜRICH, 23.03.20 – Zürcher Bildungsdirektorin ist gegen Klassenwiederholungen sämtlicher Schüler: Silvia Steiner äussert sich im SRF Regionaljournal kritisch gegenüber einem Vorschlag der obersten Schulleiterin im Kanton, Sarah Knüsel. Diese hatte am Wochenende in der NZZ gesagt, man müsse sich überlegen, ob man nicht alle Schüler ein Jahr zurücksetzen möchte – falls der Unterrichtsstopp bis zu den Sommerferien ausgeweitet werde.

Diese Idee schliesst Bildungsdirektorin Silvia Steiner aus: «Diese Massnahme ist momentan überhaupt kein Thema und völlig ungeeignet, um dieser Problematik sinnvoll zu begegnen», so Steiner. Sie habe «durchwegs positive Rückmeldungen» erhalten. Lehrpersonen hätten gutes Unterrichtsmaterial entwickelt und seien in Kontakt mit ihren Schulkindern.

ZÜRICH, 23.03.20 – Kanton Zürich erwartet mehr häusliche Gewalt wegen Coronavirus: Wie die am Montag veröffentlichte Kriminalstatistik des Kantons Zürich zeigt, haben Gewaltdelikte in den eigenen vier Wänden letztes Jahr zugenommen. Die Zürcher Justizdirektorin Jacqueline Fehr (SP) rechnet damit, dass sich die Lage wegen des Coronavirus weiter zuspitzt. «Auf den Haushalten und den Familien lastet ein grösserer Druck, wenn alle häufiger zuhause sind», ist Fehr überzeugt.

Wenn die Ausweichmöglichkeiten kleiner werden, steigt das Risiko von häuslicher Gewalt.

Der Kanton Zürich fordert die Opferhilfe-Organisationen deshalb auf, ihr Angebot zu verstärken. Beratungsstellen sollen zusätzliches Personal wie ehemalige Mitarbeitende oder Studierende einstellen. Schutzunterkünfte sind angehalten, neue Räume für zusätzliche Opfer zu mieten. Die Kosten würden später unter anderem vom kantonalen Sozialamt übernommen.

ZÜRICH / SCHAFFHAUSEN, 23.03.20 – Demonstrationen am 1. Mai finden nicht statt: Der kantonale Gewerkschaftsbund und das Zürcher 1.-Mai-Komitee haben das traditionelle Fest und die Demonstration zum diesjährigen Tag der Arbeit abgesagt. In einer Mitteilung begründen sie diesen Schritt mit der Solidarität und dem Respekt gegenüber jenen Arbeitnehmenden, die nun unverzichtbar seien. Dazu gehörten etwa Beschäftigte im Gesundheitswesen oder in der Reinigung.

Auch in Schaffhausen wurde die 1.-Mai-Feier auf dem Fronwagplatz in Abstimmung mit dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund GBS abgesagt. Wie dieser mitteilte, sei der Entscheid allen Beteiligten sehr schwer gefallen. Doch ein Verzicht auf die Feier sei angesichts der Lage unumgänglich.

ZÜRICH, 23.03.20 – ZKB macht zahlreiche Kundenschalter zu: Wegen der Coronavirus-Pandemie sind ab dem 23. März nur noch folgende zentrale Kundenschalter der Zürcher Kantonalbank geöffnet:

Affoltern am Albis / Andelfingen / Bülach

Dielsdorf / Dietikon / Horgen

Kloten / Meilen / Oerlikon

Rüti / Uster / Wetzikon

Wiedikon / Winterthur / Zürich-City

Wie die ZKB in einer Mitteilung schreibt, hat der Schutz der Kundinnen und Kunden sowie der Mitarbeitenden höchste Priorität. Wann die geschlossenen Bankschalter wiedereröffnet werden, lässt die Bank offen. Zwischenzeitlich werden gewisse Mitarbeitenden der geschlossenen Kundeschalter in anderen Bereichen der ZKB arbeiten, um die Sofortmassnahmen des Bundes, des Kantons und der Banken umzusetzen.

Die erste Woche im Überblick:

ZÜRICH, 22.03.20 – Zürcher Gewerbeverband fordert zinslose Darlehen: Tausende KMU mussten wegen der Corona-Krise ihre Geschäfte schliessen oder leiden sonst unter der Pandemie. Bund und Kanton wollen ihnen jetzt unter anderem mit Krediten unter die Arme greifen. Wie Bundesrat Ueli Maurer am 20. März an einer Medienkonferenz erklärte, wird der Zinssatz für diese Kredite noch bestimmt.

Beim Zürcher Gewerbeverband ist Präsident Werner Scherrer damit nicht einverstanden: «Ich muss Bundesrat Ueli Maurer widersprechen», sagte Scherrer gegenüber dem SRF Regionaljournal: «Ich erwarte zinsfreie Darlehen, sowohl vom Kanton Zürich als auch vom Bund.» Grundsätzlich ist Scherrer aber zufrieden, dass Betriebe nun schnell und unkompliziert Darlehen erhalten würden.

ZÜRICH, 21.03.20 – Die 5-Personen-Regel funktioniert grösstenteils: Die Kantonspolizei Zürich wurde in der ersten Nacht unter der neuen Regelung des Bundesrates nur vereinzelt angerufen, weil sich grössere Personengruppen trafen. Die Situationen konnten friedlich gelöst werden, sagt eine Polizeisprecherin auf Anfrage.

In der Stadt Zürich musste die Polizei mehrere Dutzend Mal ausrücken und zweimal auch durchgreifen. Beim Gemeinschaftszentrum Heuried und auf der gesperrten Bäckeranlage hatten sich je rund 20 Personen getroffen. Die Polizei kontrollierte sie und sprach Wegweisungen aus.

ZÜRICH, 21.03.20 – Uster mit erster Bilanz zur Corona-Hotline: Seit Dienstag beantwortet die Stadt Uster von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends Fragen der Bevölkerung. In der ersten Woche hätten sich rund 100 Personen gemeldet, erklärt Stadtpräsidentin Barbara Thalmann gegenüber dem «Regionaljournal». Die Fragen drehten sich um Hundespaziergänge, Ladenöffnungszeiten, wirtschaftliche Fragen – aber auch Steuererklärungen.

ZÜRICH, 20.03.20 – Stadt Zürich sperrt das ganze Seebecken: Weil es in Zürich immer wieder zu Menschenansammlungen gekommen ist und die Abstandsregeln nicht eingehalten wurden, greift die Stadt nun zum Absperrband. Mehrere Gebiete, Flaniermeilen und Pärke sind ab sofort für die Bevölkerung gesperrt. Diese Regel gilt für folgende Gebiete:

Seeuferanlagen inklusive Utoquai

Blatterwiese

Wiese Zürichhorn

Arboretum

Badeanlagen Tiefenbrunnen und Mythenquai

Oberer Letten

Bäckeranlage

Fritschiwiese

Zudem werden auch die Stühle auf dem Münsterhof und auf dem Sechseläutenplatz entfernt. Weiter bittet die Stadt Anwohner aus der Agglomeration, aber auch Personen aus anderen Kantonen und der ganzen Schweiz, nicht mehr nach Zürich zu reisen, ausser aus beruflichen Gründen.

ZÜRICH, 20.03.20 – Kanton Zürich begrüsst Milliarden-Finanzspritze des Bundes: Zusätzlich zu den bereits gesprochenen 10 Milliarden Franken hat der Bundesrat heute weitere 32 Milliarden Franken für die Schweizer Wirtschaft in Aussicht gestellt. Der Zürcher Finanzdirektor Ernst Stocker begrüsst gegenüber dem Regionaljournal Zürich Schaffhausen das «umfangreiche Massnahmenpaket des Bundes, welches zum Ziel hat, Löhne zu sichern, Liquidität sicherzustellen und Selbstständige aufzufangen.»

Als besonders wichtig schätzt Stocker die Massnahmen bei der Kurzarbeit. Diese seien dringend nötig gewesen. Umgesetzt werden die Massnahmen nun vom Kanton Zürich. «Es wird eine Herausforderung, die vielen Gesuche zu bewältigen», so Stocker. «Aber diese Herausforderung nehmen wir an, weil wir diese Massnahmen den Leuten zukommen lassen wollen.»

ZÜRICH, 20.03.20 – Zürichs Apotheken im Dauerstress: Arbeiten hinter Plexiglasscheiben, mit Masken und Handschuhen. Nicht nur für Spitäler und Arztpraxen, auch für die Zürcher Apotheken ist die Coronakrise eine grosse Herausforderung. Die grösste Aufgabe sei wohl die dynamische Entwicklung, sagt Stefan Erni vom Zürcher Apothekerverband. «Wir müssen sehr schnell reagieren. Wird heute eine neue Weisung publik, dann muss diese noch am selben Tag umgesetzt werden. Nicht morgen, nicht übermorgen.» Die Apotheken seien aber gut vernetzt und würden am selben Strang ziehen, sagt Erni. Dies helfe, die Situation zu bewältigen.

Trotzdem: Auch wenn die Zusammenarbeit gut funktioniert, hat auch der Apothekerverband Massnahmen erlassen und eine Taskforce gegründet. Diese ist in ständigem Kontakt mit allen Stellen im Gesundheitswesen und sorgt dafür, dass alle Apotheken schnell an die wichtigsten Informationen gelangen. Einen Versorgungsengpass gäbe es derzeit nicht, beruhigt Erni und appelliert an die Kundschaft, sich auch beim Besuch an einer Apotheke an die gängigen Abstands- und Hygienevorschriften zu halten.

ZÜRICH, 20.03.20 – Polizei verhaftet Schutzmasken-Wucherer: Er wollte ans schnelle Geld, nun kommt ihn sein Vorhaben selbst teuer zu stehen. Die Kantonspolizei Zürich hat in Horgen einen 18-jährigen Mann verhaftet, der im Internet Schutzmasken zu Wucherpreisen anbot. Er verlangte für fünf Masken rund 200 Franken, also 40 Franken pro Stück. Der eigentliche Wert für eine Maske liegt bei rund 50 Rappen. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, vereinbarte ein ziviler Polizist ein Treffen mit dem Mann und konnte ihn so überführen. In seiner Wohnung wurden in der Folge mehrere Dutzend Schutzmasken sichergestellt.

ZÜRICH, 20.03.20 – Uster baut Betrieb der Corona-Hotline aus: Die telefonische Anlaufstelle für Fragen rund ums Coronavirus wird in der Stadt Uster rege genutzt. Die Stadt verzeichnet täglich rund 40 Anrufe. Sie hat deshalb entschieden, die Betriebszeiten der Hotline auf das Wochenende auszuweiten. Fragen kann die Bevölkerung von Uster demnach nun an allen Wochentagen von 8 bis 20 Uhr stellen. Die Nummer lautet 0800 99 11 00.

ZÜRICH, 19.03.20 – Regierungsrat schnürt Millionen-Hilfspaket: Mit 15 Millionen Franken sollen vor allem Klein-Gewerbler und Selbstständige unterstützt werden, schnell und unbürokratisch. Und Zürcher Banken sollen den betroffenen Unternehmen mit Darlehen beistehen. Um deren Risiken abzudecken, stellt der Regierungsrat eine Kreditausfallgarantie von 425 Millionen Franken bereit.

Diese Massnahmen seien eine Ergänzung zu denen des Bundes, teilte der Regierungsrat am Donnerstag mit. Sein oberstes Ziel: Arbeitsplätze und Einkommen in Zürich zu sichern. Zudem soll es bis in einer Woche eine Hotline geben für alle Fragen von Betroffenen. Die Abgabefrist für die Steuererklärung wird auf den 31. Mai verlängert und die Zahlungsfrist für Rechnungen der öffentlichen Hand soll auf 120 erstreckt werden.

ZÜRICH, 19.03.20 – Wie die Firma Habegger ums Überleben kämpft: Unternehmen aus der Veranstaltungsbranche haben die Auswirkungen der Corona-Pandemie als erste gespürt, weil der Bund als erstes Grossveranstaltungen verbot. Etwa die Veranstaltungstechnikfirma Habegger in Regensdorf, welche Gross-Konzerte, Generalversammlungen oder Messen organisiert. Schon bevor der erste Coronafall in der Schweiz auftauchte, sagten internationale Firmen ihre Konferenzen in der Schweiz ab.

Habegger-CEO Jürg Schwarz sagt: «So eine Vollbremse von 200 auf Null haben wir noch nie erlebt.» Seine Firma habe schnell reagiert und auf Kurzarbeit umgestellt, aber ein Drittel des Jahresumsatzes sei bereits weg. Schwarz setzt jetzt auf das Standbein «Live Kommunikation», also Besucherzentren und Flagshipstores. Das Live-Streaming von Konzerten sei nur ein Tropfen auf dem heissen Stein. Dass die Soforthilfe des Staates schnell komme, sei wichtig, damit seine Branche überleben könne, so Schwarz. Das ausführliche Interview mit ihm finden Sie hier:

SCHAFFHAUSEN, 19.03.20 – Kantonsspital Schaffhausen stellt auf Notbetrieb um: Wie überall in der Schweiz werden nur noch lebenswichtige Operationen durchgeführt. Das Spital sei nicht am Anschlag, teilten die Verantwortlichen am Donnerstag mit, aber man wolle sich auf den erwarteten Ansturm vorbereiten. Und: Am Grenzübergang Thayngen werden Schnell-Spuren für das Gesundheitspersonal eingerichtet, das in Deutschland wohnt und in Schaffhausen arbeitet.

ZÜRICH, 19.03.20 – Gemeinden müssen auch in Frühlingsferien Kinderbetreuung anbieten: Der Zürcher Regierungsrat hat entschieden, dass alle Gemeinden eine Kinderbetreuung anbieten müssen, und zwar auch während der Frühlingsferien. Das sei vor allem wichtig für Eltern, die etwa im Gesundheitsbereich oder in einem Altersheim arbeiten, schreibt der Regierungsrat in einer Mitteilung.

ZÜRICH, 19.03.20 – Mündliche Gymi-Prüfungen verschoben: Die Zürcher Bildungsdirektion verschiebt die Nachprüfung und die mündlichen Gymi-Aufnahmeprüfungen, die Aufnahmeprüfung der Berufsmaturität II und die gestalterische Aufnahmeprüfung für das Liceo Artistico. Alle betroffenen Jugendlichen und ihre Familien würden im Laufe des Tages informiert, teilt die Direktion am Donnerstag mit.

Man arbeite mit Hochdruck an einer sinnvollen Lösung, besonders für die Jugendlichen aus der 3. Sekundarschule, die sich neu orientieren müssen, wenn es mit der Gymi-Prüfung nicht klappt. Zudem verzögere sich der Versand der Prüfungsresultate aus der schriftlichen Aufnahmeprüfung um einen Tag, die Resultate sollen aber am Freitag um 18 Uhr online aufgeschaltet werden.

ZÜRICH, 19.03.20 – Keine Parkbussen mehr für Grundversorger: Wer im Gesundheitswesen arbeitet oder zur Grundversorgung beiträgt, soll gratis parkieren können. Wie die Stadtpolizei Zürich am Donnerstag mitteilt, hat sie mit den Spitälern bereits eine Lösung gefunden, damit sich die Mitarbeitenden nicht selbst um die speziellen Parkkarten kümmern müssen.

Wer in der Grundversorgung arbeitet, kann ab sofort eine Spezialbewilligung beziehen. Dazu gehören Gesundheitseinrichtungen, Lebensmittelläden, Imbiss- und Take Away-Betriebe, Apotheken, Drogerien, Verkaufsstellen von Telekommunikationsanbietenden, Banken, Poststellen, Werkstätten für Transportmittel, Tankstellen, Bahnhöfe und andere Einrichtungen des öffentlichen Verkehrs und öffentliche Verwaltung und soziale Einrichtungen.

Mit dieser Spezial-Parkkarte kann gratis auf weissen Parkplätzen oder in der blauen Zone parkiert werden. Allerdings nur so lange wie nötig und während der Arbeitszeit. Die Bewilligung ist bis zum 19. April befristet, so die Stadtpolizei Zürich.

ZÜRICH/SCHAFFHAUSEN, 19.03.20 – Kantonale Gewerbeverbände sind zuversichtlich, dass Kleinunternehmer schon bald Kurzarbeit beantragen können: «Alle, von den Gewerbeverbänden bis zu Kantonen und Bund, ziehen am gleichen Strick, um eine rasche Lösung zu finden, sagt Werner Scherrer, Präsident des Gewerbeverbandes vom Kanton Zürich. Bis jetzt sei es so, dass selbständige Unternehmer zwar für ihre Angestellten Kurzarbeit beantragen können, für sich selbst aber nicht. Auch stempeln gehen können sie nicht «Diese Unternehmen mit bis zu fünf Angestellten fallen zwischen Stuhl und Bank», so Scherrer. Am Montag mussten sie Ihre Geschäfte schliessen, Löhne, Miete und andere Auslagen sind trotzdem geschuldet. Viele der Kleinunternehmen verfügten jedoch nicht über grosse Reserven. Für Marcel Fringer, Präsident des Schaffhauser Gewerbeverbands ist deshalb klar, dass diesen Firmen jetzt rasch geholfen werden muss. «Es ist jetzt die absolut wichtigste Sache.» Gingen diese Geschäfte Konkurs würden auch ihre Angestellten den Job verlieren. «Und dann wird es richtig schlimm.»

ZÜRICH, 18.03.20 – Pädadogische Hochschule Zürich eröffnet Hotline für alle Lehrerinnen und Lehrer: Ein Team aus Expertinnen und Experten hilft ab sofort Lehrpersonen, die irgendwo in der Deutschschweiz an einer Volksschule arbeiten und jetzt auf Fernunterricht umstellen müssen. «Die brennendsten Fragen sind: Wie können wir am besten mit den Kindern kommunizieren? Und: Welche Aufgaben geben wir den Kindern?» sagt Initiantin Rahel Tschopp. Die Hotline ist unter der Nummer 043 305 50 00 erreichbar, Montag bis Freitag, 9 bis 11 Uhr und 16 bis 18 Uhr sowie Montag bis Donnerstag 19.30 bis 21.30 Uhr.

Die Lehrpersonen organisieren sich nach Kräften. Man stehe noch am Anfang, sagt der oberste Zürcher Lehrer, Christian Hugi. Es gebe aber viele Ideen für den Fernunterricht und viel Solidarität, die Lehrer tauschten sich etwa auf Whatsapp aus und die Bildungsdirektion sei daran, Online-Austauschplattformen zu prüfen. «Es ist wichtig, dass wir alle zusammen etwas Geduld haben», sagt Christian Hugi, nun müsse erst der Fernunterricht organisiert werden, das Thema Prüfungen stehe nicht im Vordergrund. Das ausführliche Interview finden Sie hier:

ZÜRICH, 18.03.20 – Fehr will keinen Polizeistaat, aber schliesst Bussen nicht aus: Das Virus könne nur gestoppt werden, wenn sich die Bevölkerung an die Empfehlungen des Bundesrates halte, sagt Mario Fehr zu Radio SRF. Dazu gehöre auch, dass es keine organisierten Veranstaltungen mit mehr als 15 Personen mehr gebe.

«Das ist jetzt verboten», sagt Fehr, «aber die Leute müssen sich erst daran gewöhnen.» Nach einer Übergangsphase werde die Polizei Bussen verteilen. Er wolle keinen Polizeistaat, die Bevölkerung müsse mitmachen. Fehr begrüsst, dass viele Zürcher Restaurants auf Take-Away umsatteln. Private Anlässen mit genügend Platz seien weiterhin erlaubt, auch Sport an der frischen Luft, etwa Joggen. «Waldspaziergänge und Velofahren sind unbedenklich», sagt Fehr. Das ausführliche Interview finden Sie hier:

ZÜRICH, 18.03.20 – Polizei löst Gruppen ab 15 Personen auf: Im ganzen Kanton Zürich werden ab sofort Gruppen ab 15 Personen nicht mehr toleriert. Die Polizei wird die Leute ansprechen und an das «Social Distancing» erinnern, teilt die Sicherheitsdirektion am Mittwoch mit. Wer sich weigert, wird abgemahnt. Danach kann es eine Verzeigung geben.

In allen Städten und Gemeinden im Kanton Zürich gelten nun diese Regeln. Es sei wichtig, dass das Vorgehen einheitlich sei, so der Regierungsrat. In der Stadt Zürich gibt es derzeit noch keine Verzeigungen wegen zu grosser Gruppengrössen, wie es bei der Stadtpolizei auf Anfrage hiess. Es seien kaum Menschen unterwegs.

SCHAFFHAUSEN, 18.03.20 – Schnell-Spur für Berufspendlerinnen an Deutscher Grenze gefordert: In Thayngen, dem einzigen der 20 Grenzübergänge im Kanton, der noch geöffnet ist, staute sich der Verkehr am Dienstag bis nach Herblingen. Viele Grenzgänger arbeiten im Gesundheitswesen, zum Beispiel wohnen 260 der 1500 Angestellten des Kantonsspital Schaffhausen in Deutschland. Sie kommen wegen der Grenzkontrollen nicht rechtzeitig zur Arbeit.

Der Schaffhauser Regierungsrat will darum eine spezielle Schnell-Spur am Grenzübergang, damit Berufspendlerinnen und Berufspendler nicht im Stau stehen müssen. Die Gesundheitsversorgung habe oberste Priorität, sagte der Regierungspräsident Martin Kessler zu Radio SRF. Schaffhausen sucht nun mit der Zolldirektion nach Lösungen.

SCHAFFHAUSEN, 18.03.20 – Kantonsparlament sucht grösseren Raum: Die Sitzung am 16. März, die kurzfristig abgesagt wurde, hätte in der Rathauslaube statt im Kantonsratssaal abgehalten werden sollen. Auch die nächste Sitzung des Schaffhauser Kantonsrats am 6. April findet nicht statt. Wären alle 60 Mitglieder des Kantonsrats, die Regierungsräte, der Staatsschreiber und die Medien anwesend, könne auch in der Rathauslaube ein Mindestabstand von zwei Metern nicht gewährleistet werden.

Geprüft wird die Nutzung einer Dreifachhalle in der Stadt Schaffhausen oder des Park Casinos. Das Ratsbüro sucht nun nach einer Lösung für die Sitzung vom 11. Mai. Die Kommissionssitzungen sollen weiterhin abgehalten werden.

ZÜRICH, 18.03.20 – Swiss parkiert 24 Flugzeuge in Dübendorf: Weil das Angebot der Swiss stark reduziert wurde, parkiert die Fluggesellschaft ab Mittwoch Flugzeuge des Typs A320 temporär am Flughafen Dübendorf. Bis zu 24 dieser Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge werden in den kommenden Tagen und bis auf weiteres dorthin verlegt, wie die Swiss mitteilt.

Weitere Flugzeuge, insbesondere der Langstreckenflotte, bleiben am Flughafen Zürich. Zusätzliche Flugzeugverlegungen auch an andere Standorte seien allerdings in Prüfung, so die Airline weiter. Swiss hat insgesamt rund 90 Maschinen für Kurz-, Mittel- und Langstrecken.

ZÜRICH, 18.03.20 – Nur noch dringende OPs in Zürcher Spitälern: Die Zürcher Gesundheitsdirektion stoppt ab Samstag 21. März alle Eingriffe und Behandlungen, die medizinisch nicht dringend sind. Damit sollen Material und Personal geschont und für die Behandlung von Corona-Kranken bereitgehalten werden. «Wir rechnen mit einem Ansturm in etwa zwei Wochen», sagt die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli. Sie appelliert zudem an die Bevölkerung, Zuhause zu bleiben und sich an die Hygiene-Empfehlungen des Bundes zu halten.

SCHAFFHAUSEN, 17.03.20 – 50 Millionen Franken für die Wirtschaft: Die Schaffhauser Regierung befürchtet, dass viele Unternehmen wie Restaurants durch den Entscheid des Bundes in Existenznot kommen könnten. Um ihnen zu helfen, stellt der Kanton 50 Millionen Franken für Bürgschaften bereit.

Weiter hat der Regierungsrat ein Besuchsverbot für das Kantonsspital Schaffhausen beschlossen. Patienten mit planbaren Operationen werden zudem nicht mehr aufgenommen, damit es genügend Betten für schwerer erkrankte Personen gibt.

SCHAFFHAUSEN, 17.03.20 – Institutionen wie Kitas schliessen nicht: Die Schaffhauser Regierung macht eine Kehrtwende. Am Montag hatte sie angekündigt, fast alle Krippen, Horte und Kindertagesstätten ab dem 19. März zu schliessen. Nur, wer im Gesundheitswesen arbeitet, hätte seine Kinder noch hinbringen dürfen.

Wir machen einen Schritt zurück.

Weil der Bund jedoch keine solchen Einschränkungen vorsieht, ändert die Schaffhauser Regierung ihren Entscheid: «Wir machen einen Schritt zurück», erklärt FDP-Regierungsrat Christian Amsler. Kitas, Krippen und Horte dürfen ihre Betreuungsangebote aufrechterhalten. An den Schulen gibt es weiterhin ein minimales Betreuungsangebot.

ZÜRICH / SCHAFFHAUSEN, 17.03.20 – Coronavirus bremst öffentlichen Verkehr: Der Zürcher Verkehrsverbund ZVV reduziert ab dem 19. März schrittweise sein Angebot. «Eine solch tiefgreifende Anpassung in wenigen Tagen hat es noch nie gegeben», sagt ZVV-Mediensprecher Caspar Frey. Wie der Fahrplan genau ausgedünnt wird, ist offen. Auch bei den Schaffhauser Verkehrsbetrieben gilt ab dem 23. März ein Spezialfahrplan. Bis dahin verkehren die Stadt- und Regionalbusse tagsüber regulär.

ZÜRICH, 17.03.20 – Die meisten Shops am Flughafen sind geschlossen: Auch die Lounges und die Zuschauerterrassen sind nicht mehr geöffnet, Führungen und Rundfahrten wurden abgesagt. Wie der Flughafen in einer Mitteilung schreibt, setze er damit die Weisungen des Bundesrates um. Zusätzlich werden an über 300 Schaltern Schutzscheiben installiert, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

ZÜRICH, 17.03.20 – Die Kantonsregierung steht hinter dem Bundesrat: «Wir sind wirklich dankbar, dass der Bundesrat handelt», erklärte die Zürcher Regierungsratspräsidentin und Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker-Späh an einer Medienkonferenz am Montagabend.

Wir werden die neuen Regeln durchsetzen.

Wer trotz Verboten des Bundesrates Veranstaltungen im Kanton Zürich durchführt, muss mit Bussen rechnen. «Wir werden die neuen Regeln durchsetzen», betonte Sicherheitsdirektor Mario Fehr. Grössere Menschenansammlung im Freien werden aufgelöst. Im Kanton Zürich sollen aber keine Sonderregeln gelten wie etwa in Genf, wo Versammlungen mit mehr als fünf Personen verboten sind.

ZÜRICH, 16.03.20 – Task Force soll Wirtschaftskrise verhindern: Laut Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) schränkt der Entscheid des Bundesrates das Wirtschaftsleben massiv ein. Eine Task Force müsse die wirtschaftlichen Ausfälle im Kanton Zürich jetzt rasch abfedern: Anträge für Kurzarbeit sollen unbürokratisch abgearbeitet, Notkredite gewährt und Steuerzahlungen aufgeschoben werden. «Wir setzen alles daran, dass wir nicht in eine strukturelle Wirtschaftskrise rutschen», so Stocker.

ZÜRICH, 16.03.20 – Spitalbetten für dringende Fälle reserviert: Ab Dienstag werden alle nicht dringliche Behandlungen in den Zürcher Spitälern abgesagt. Die Gesundheitsdirektion will so Material sparen und Platz schaffen für Notfälle, Unfälle, Geburten und den Anstieg der Corona-Patienten.

Zürcher Empfehlungen zur Verringerung der Ausbreitung Textbox aufklappen Textbox zuklappen Vermeiden Sie engen Kontakt zu Kindern und älteren oder chronisch kranken Personen.

Verzichten Sie auf den Besuch von Veranstaltungen oder Örtlichkeiten, wo Sie engen Kontakt mit einer grossen Personenzahl nicht vermeiden können.

Reduzieren Sie Besuche in Alters- und Pflegezentren und befolgen Sie, neben den Verhaltens- und Hygieneregeln, alle zusätzlichen Vorsichtsmassnahmen der jeweiligen Zentren.

Abstand halten – zum Beispiel ältere Menschen durch genügend Abstand schützen, beim Anstehen Abstand halten, bei Sitzungen Abstand halten.

Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli äusserte sich auch zum Tod eines 88-jährigen Mannes infolge einer Coronavirus-Infektion. «Mit dem ersten Todesfall im Kanton Zürich mussten wir rechnen», so Rickli. Sie kondolierte den Angehörigen des Mannes. Er litt an einer Vorerkrankung und wurde schon vor der Corona-Diagnose palliativ behandelt.

ZÜRICH / SCHAFFHAUSEN, 16.03.20 – Parlamente tagen nicht mehr: Wegen der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus fällt die Sitzung des Zürcher Kantonsrates aus. Die Gesundheitsdirektion hat dem Kantonsparlament die Sitzungsbewilligung entzogen. Auch die Sitzung des Zürcher Stadtparlaments ist abgesagt, ebenso wie diejenige des Schaffhauser Kantonsrates.

ZÜRICH, 16.03.20 – Gerichte stellen den Betrieb ein: Ab sofort behandeln das Zürcher Obergericht und die Bezirksgerichte nur noch dringliche Verfahren. Die Verhandlungen sollen frühestens auf einen Zeitpunkt nach den Frühlingsferien angesetzt werden.

Die Zürcher Justizdirektorin Jacqueline Fehr (SP) forderte den Bundesrat auf, auch die Fristen der Verfahren zu sistieren, «damit Rechtsverfahren während einer Krise gestoppt werden können.» Fehr will so Verjährungen durch die Krise verhindern.

SCHAFFHAUSEN, 16.03.20 – Schulen bis anfangs April geschlossen: Im Kanton Schaffhausen fällt der Schulunterricht wie vom Bund empfohlen bis zum 4. April 2020 aus. Die Schulen organisieren für die Kinder verschiedene Formen von Fernunterricht. Vor Ort gibt es weiterhin ein minimales Betreuungsangebot. Mindestens ein Schulhaus pro Gemeinde oder Quartier bleibt geöffnet.

ZÜRICH, 16.03.20 – Schulunterricht erst wieder nach den Frühlingsferien: Der Kanton Zürich geht bei den Schulschliessungen über die Empfehlungen des Bundesrates hinaus. Der Unterricht findet voraussichtlich erst Ende April wieder statt. Laut der Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP) soll aber kein Kind unbetreut bleiben: Schulen müssten Wege finden, diejenigen Kinder zu betreuen, die nicht zu Hause bleiben können.

Im grössten Schulkreis der Stadt Zürich im Glattal rechnet die Schulpräsidentin Vera Lang etwa mit dreissig bis fünfzig Kindern, die betreut werden müssen. Ab der 3. Klasse erhalten Kinder, die zu Hause bleiben, ihre Aufgaben per E-Mail. Für jüngere Kinder überlegen sich Kindergärtnerinnen, kleine Youtube-Tutorials mit Spielen zu organisieren.