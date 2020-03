Wie in der ganzen Schweiz bleiben Zürcher und Schaffhauser Einkaufsläden, Restaurants, Bars, Sport- und Freizeiteinrichtungen bis mindestens 19. April geschlossen.

Beide Kantonsregierungen haben Taskforcen gegründet. Sie sollen wirtschaftliche Ausfälle abfedern.

In den Zürcher und Schaffhauser Spitälern, Alters- und Pflegeheimen gilt ein Besuchsverbot.

Im Kanton Zürich sind bis Mittwochvormittag 424 Personen , Link öffnet in einem neuen Fenster positiv auf das Coronavirus getestet worden. Eine Person ist an den Folgen der Infektion gestorben.

Im Kanton Schaffhausen gibt es bis Mittwochvormittag sechs bestätige Corona-Fälle.

ZÜRICH, 18.03.20 - Polizei löst Gruppen ab 15 Personen auf: Im ganzen Kanton Zürich werden ab sofort Gruppen ab 15 Personen nicht mehr toleriert. Die Polizei wird die Leute ansprechen und an das «Social Distancing» erinnern, teilt die Sicherheitsdirektion am Mittwoch mit. Wer sich weigert, wird abgemahnt. Danach kann es eine Verzeigung geben.

In allen Städten und Gemeinden im Kanton Zürich gelten nun diese Regeln. Es sei wichtig, dass das Vorgehen einheitlich sei, so der Regierungsrat. In der Stadt Zürich gibt es derzeit noch keine Verzeigungen wegen zu grosser Gruppengrössen, wie es bei der Stadtpolizei auf Anfrage hiess. Es seien kaum Menschen unterwegs.

SCHAFFHAUSEN, 18.03.20 - Schnell-Spur für Berufspendlerinnen an Deutscher Grenze gefordert: In Thayngen, dem einzigen der 20 Grenzübergänge im Kanton, der noch geöffnet ist, staute sich der Verkehr am Dienstag bis nach Herblingen. Viele Grenzgänger arbeiten im Gesundheitswesen, zum Beispiel wohnen 260 der 1500 Angestellten des Kantonsspital Schaffhausen in Deutschland. Sie kommen wegen der Grenzkontrollen nicht rechtzeitig zur Arbeit.

Der Schaffhauser Regierungsrat will darum eine spezielle Schnell-Spur am Grenzübergang, damit Berufspendlerinnen und Berufspendler nicht im Stau stehen müssen. Die Gesundheitsversorgung habe oberste Priorität, sagte der Regierungspräsident Martin Kessler zu Radio SRF. Schaffhausen sucht nun mit der Zolldirektion nach Lösungen.

SCHAFFHAUSEN, 18.03.20 - Kantonsparlament sucht grösseren Raum: Die Sitzung am 16. März, die kurzfristig abgesagt wurde, hätte in der Rathauslaube statt im Kantonsratssaal abgehalten werden sollen. Auch die nächste Sitzung des Schaffhauser Kantonsrats am 6. April findet nicht statt. Wären alle 60 Mitglieder des Kantonsrats, die Regierungsräte, der Staatsschreiber und die Medien anwesend, könne auch in der Rathauslaube ein Mindestabstand von zwei Metern nicht gewährleistet werden.

Geprüft wird die Nutzung einer Dreifachhalle in der Stadt Schaffhausen oder des Park Casinos. Das Ratsbüro sucht nun nach einer Lösung für die Sitzung vom 11. Mai. Die Kommissionssitzungen sollen weiterhin abgehalten werden.

ZÜRICH, 18.03.20 - Swiss parkiert 24 Flugzeuge in Dübendorf: Weil das Angebot der Swiss stark reduziert wurde, parkiert die Fluggesellschaft ab Mittwoch Flugzeuge des Typs A320 temporär am Flughafen Dübendorf. Bis zu 24 dieser Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge werden in den kommenden Tagen und bis auf weiteres dorthin verlegt, wie die Swiss mitteilt.

Weitere Flugzeuge, insbesondere der Langstreckenflotte, bleiben am Flughafen Zürich. Zusätzliche Flugzeugverlegungen auch an andere Standorte seien allerdings in Prüfung, so die Airline weiter. Swiss hat insgesamt rund 90 Maschinen für Kurz-, Mittel- und Langstrecken.

ZÜRICH, 17.03.20 – Nur noch dringende OPs in Zürcher Spitälern: Die Zürcher Gesundheitsdirektion stoppt ab Samstag 21. März alle Eingriffe und Behandlungen, die medizinisch nicht dringend sind. Damit sollen Material und Personal geschont und für die Behandlung von Corona-Kranken bereitgehalten werden. «Wir rechnen mit einem Ansturm in etwa zwei Wochen», sagt die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli. Sie appelliert zudem an die Bevölkerung, Zuhause zu bleiben und sich an die Hygiene-Empfehlungen des Bundes zu halten.

SCHAFFHAUSEN, 17.03.20 – 50 Millionen Franken für die Wirtschaft: Die Schaffhauser Regierung befürchtet, dass viele Unternehmen wie Restaurants durch den Entscheid des Bundes in Existenznot kommen könnten. Um ihnen zu helfen, stellt der Kanton 50 Millionen Franken für Bürgschaften bereit.

Weiter hat der Regierungsrat ein Besuchsverbot für das Kantonsspital Schaffhausen beschlossen. Patienten mit planbaren Operationen werden zudem nicht mehr aufgenommen, damit es genügend Betten für schwerer erkrankte Personen gibt.

SCHAFFHAUSEN, 17.03.20 – Institutionen wie Kitas schliessen nicht: Die Schaffhauser Regierung macht eine Kehrtwende. Am Montag hatte sie angekündigt, fast alle Krippen, Horte und Kindertagesstätten ab dem 19. März zu schliessen. Nur, wer im Gesundheitswesen arbeitet, hätte seine Kinder noch hinbringen dürfen.

Wir machen einen Schritt zurück.

Weil der Bund jedoch keine solchen Einschränkungen vorsieht, ändert die Schaffhauser Regierung ihren Entscheid: «Wir machen einen Schritt zurück», erklärt FDP-Regierungsrat Christian Amsler. Kitas, Krippen und Horte dürfen ihre Betreuungsangebote aufrechterhalten. An den Schulen gibt es weiterhin ein minimales Betreuungsangebot.

ZÜRICH / SCHAFFHAUSEN, 17.03.20 – Coronavirus bremst öffentlichen Verkehr: Der Zürcher Verkehrsverbund ZVV reduziert ab dem 19. März schrittweise sein Angebot. «Eine solch tiefgreifende Anpassung in wenigen Tagen hat es noch nie gegeben», sagt ZVV-Mediensprecher Caspar Frey. Wie der Fahrplan genau ausgedünnt wird, ist offen. Auch bei den Schaffhauser Verkehrsbetrieben gilt ab dem 23. März ein Spezialfahrplan. Bis dahin verkehren die Stadt- und Regionalbusse tagsüber regulär.

ZÜRICH, 17.03.20 – Die meisten Shops am Flughafen sind geschlossen: Auch die Lounges und die Zuschauerterrassen sind nicht mehr geöffnet, Führungen und Rundfahrten wurden abgesagt. Wie der Flughafen in einer Mitteilung schreibt, setze er damit die Weisungen des Bundesrates um. Zusätzlich werden an über 300 Schaltern Schutzscheiben installiert, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

ZÜRICH, 17.03.20 – Die Kantonsregierung steht hinter dem Bundesrat: «Wir sind wirklich dankbar, dass der Bundesrat handelt», erklärte die Zürcher Regierungsratspräsidentin und Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker-Späh an einer Medienkonferenz am Montagabend.

Wir werden die neuen Regeln durchsetzen.

Wer trotz Verboten des Bundesrates Veranstaltungen im Kanton Zürich durchführt, muss mit Bussen rechnen. «Wir werden die neuen Regeln durchsetzen», betonte Sicherheitsdirektor Mario Fehr. Grössere Menschenansammlung im Freien werden aufgelöst. Im Kanton Zürich sollen aber keine Sonderregeln gelten wie etwa in Genf, wo Versammlungen mit mehr als fünf Personen verboten sind.

ZÜRICH, 16.03.20 – Task Force soll Wirtschaftskrise verhindern: Laut Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) schränkt der Entscheid des Bundesrates das Wirtschaftsleben massiv ein. Eine Task Force müsse die wirtschaftlichen Ausfälle im Kanton Zürich jetzt rasch abfedern: Anträge für Kurzarbeit sollen unbürokratisch abgearbeitet, Notkredite gewährt und Steuerzahlungen aufgeschoben werden. «Wir setzen alles daran, dass wir nicht in eine strukturelle Wirtschaftskrise rutschen», so Stocker.

ZÜRICH, 16.03.20 – Spitalbetten für dringende Fälle reserviert: Ab Dienstag werden alle nicht dringliche Behandlungen in den Zürcher Spitälern abgesagt. Die Gesundheitsdirektion will so Material sparen und Platz schaffen für Notfälle, Unfälle, Geburten und den Anstieg der Corona-Patienten.

Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli äusserte sich auch zum Tod eines 88-jährigen Mannes infolge einer Coronavirus-Infektion. «Mit dem ersten Todesfall im Kanton Zürich mussten wir rechnen», so Rickli. Sie kondolierte den Angehörigen des Mannes. Er litt an einer Vorerkrankung und wurde schon vor der Corona-Diagnose palliativ behandelt.

ZÜRICH / SCHAFFHAUSEN, 16.03.20 – Parlamente tagen nicht mehr: Wegen der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus fällt die Sitzung des Zürcher Kantonsrates aus. Die Gesundheitsdirektion hat dem Kantonsparlament die Sitzungsbewilligung entzogen. Auch die Sitzung des Zürcher Stadtparlaments ist abgesagt, ebenso wie diejenige des Schaffhauser Kantonsrates.

ZÜRICH, 16.03.20 – Gerichte stellen den Betrieb ein: Ab sofort behandeln das Zürcher Obergericht und die Bezirksgerichte nur noch dringliche Verfahren. Die Verhandlungen sollen frühestens auf einen Zeitpunkt nach den Frühlingsferien angesetzt werden.

Die Zürcher Justizdirektorin Jacqueline Fehr (SP) forderte den Bundesrat auf, auch die Fristen der Verfahren zu sistieren, «damit Rechtsverfahren während einer Krise gestoppt werden können.» Fehr will so Verjährungen durch die Krise verhindern.

SCHAFFHAUSEN, 16.03.20 – Schulen bis anfangs April geschlossen: Im Kanton Schaffhausen fällt der Schulunterricht wie vom Bund empfohlen bis zum 4. April 2020 aus. Die Schulen organisieren für die Kinder verschiedene Formen von Fernunterricht. Vor Ort gibt es weiterhin ein minimales Betreuungsangebot. Mindestens ein Schulhaus pro Gemeinde oder Quartier bleibt geöffnet.

ZÜRICH, 16.03.20 – Schulunterricht erst wieder nach den Frühlingsferien: Der Kanton Zürich geht bei den Schulschliessungen über die Empfehlungen des Bundesrates hinaus. Der Unterricht findet voraussichtlich erst Ende April wieder statt. Laut der Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP) soll aber kein Kind unbetreut bleiben: Schulen müssten Wege finden, diejenigen Kinder zu betreuen, die nicht zu Hause bleiben können.

Im grössten Schulkreis der Stadt Zürich im Glattal rechnet die Schulpräsidentin Vera Lang etwa mit dreissig bis fünfzig Kindern, die betreut werden müssen. Ab der 3. Klasse erhalten Kinder, die zu Hause bleiben, ihre Aufgaben per E-Mail. Für jüngere Kinder überlegen sich Kindergärtnerinnen, kleine Youtube-Tutorials mit Spielen zu organisieren.