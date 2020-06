Die Polizeikorps im Kanton Zürich haben während der Dauer der strengen Corona-Massnahmen rund 1500 Menschen gebüsst.

Diese hatten entweder die 2-Meter-Abstandsregel oder das Versammlungsverbot für mehr als fünf Personen missachtet.

Gebüsst wurde nur dann, wenn die Menschen nicht einsichtig gewesen seien, sagt die Kantonspolizei Zürich.

Weitere Informationen

Zürich, 03.06.2020 – Rund 1500 «Corona-Bussen» im ganzen Kantonsgebiet: Die Polizeikorps der Städte Zürich und Winterthur sowie der Zürcher Kantonspolizei haben bis zum vergangenen Wochenende insgesamt rund 1500 Ordnungsbussen wegen Missachtung der Corona-Regeln verhängt. Bis zum letzten Samstag galt ein Versammlungsverbot für mehr als fünf Personen, ebenso konnten Personen gebüsst werden, die die 2-Meter-Abstandsregel nicht eingehalten hatten.

Wie Marc Surber von der Stadtpolizei Zürich auf Anfrage sagt, wurden seit dem 20. März rund 650 solche Bussen ausgesprochen. In Winterthur waren es rund 380 Bussen, wie die Zeitung «Landbote» berichtete. Bei der Kantonspolizei Zürich fielen rund 490 «Corona-Bussen» an. Man habe die Bussen nur sehr zurückhaltend verteilt und vor allem das Gespräch gesucht, sagt Mediensprecher Marc Besson dazu. Nur wer uneinsichtig gewesen sei, meist bei grösseren Gruppen, habe eine Busse erhalten, so Besson.

Ein Verstoss gegen das Versammlungsverbot wird mit hundert Franken gebüsst. Die Einnahmen der Zürcher Polizeikorps betragen demnach rund 150'000 Franken.

Schaffhausen, 03.06.2020 – Reserve-Kasse zur Deckung von Corona-Folgekosten: Das Schaffhauser Stadtparlament hat sich am Dienstagabend einstimmig für die Öffnung eines «Reserve-Kässelis» ausgesprochen. Die Reserven sollen Ausfälle bei den Steuereinnahmen ausgleichen, mit denen der Stadtrat als Folge der Corona-Pandemie rechnet. Konkret geht er davon aus, dass wegen Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit bei den natürlichen Personen weniger Steuererträge anfallen als budgetiert.

Die Resereven werden aus einem Teil des Überschusses der vergangenen Rechnungsperiode gebildet. Ursprünglich wollte der Stadtrat die Reserven für Ausfälle aus der Unternehmenssteuerreform einsetzen. Nun hätten sich die Prioritäten aber verschoben, teilte Finanzvorsteher Daniel Preisig (SVP) mit.

Zürich, 02.06.20 – Weitere Lockerungen in Alters- und Pflegeheimen: Ab kommenden Montag können Cafeterias, Coiffeurgeschäfte und weitere Dienstleister in Zürcher Alters- und Pflegeheimen wieder öffnen. Das hat die Zürcher Gesundheitsdirektion mitgeteilt und begründet den weiteren Lockerungsschrit mit der verbesserten Lage. Auch Konzerte und andere kleinere Veranstaltungen in den Zürcher Alters- und Pflegeheimen werden wieder erlaubt.

Zürich/Schaffhausen, 01.06.20 – Brave Bürgerinnen und Bürger: Die Polizeien in der Region ziehen eine mehrheitlich positive Bilanz des Pfingstwochenendes. In der Stadt Zürich musste die Polizei keine Gelände am Wasser räumen, die Leute hielten sich an die Abstands- und Hygieneregeln. Es gab jedoch über 150 Lärmklagen. Am Montag kam es zu einer unbewilligten Demonstration mit über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sich solidarisch zeigten mit den Anti-Rassismus-Protesten in den USA.

In Dübendorf verhinderte die Kantonspolizei am Samstagabend eine Massenschlägerei mit rund 80 Personen auf einem Sportplatz, sie sollen aus der Fussballfanszene stammen. In Schaffhausen kam es in der Nacht auf Montag zu einem Vorfall: Eine Gruppe älterer Männer provozierte eine andere Gruppe jüngerer Männer, schliesslich ging einer der älteren Männer mit dem Gurt auf die Jüngeren los und verletzte drei von ihnen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zürich, 29.05.20 – Gymnasien und Berufsfachschulen starten langsam wieder auf, Volksschulen gehen über zu Normalbetrieb: Zurück in die Schulbank – zumindest jeden zweiten Tag. Die Schülerinnen und Schüler der Zürcher Gymnasien und Berufsfachschulen dürfen ab Montag in einer Woche wieder an den Schulen unterrichtet werden. Es gelten aber strenge Auflagen: zwei Meter Abstand zu den Lehrpersonen und jeder Jugendliche soll in den Klassenzimmern vier Quadratmeter für sich haben.

Damit dieser Abstand eingehalten werden kann, ist nur Unterricht in Halbklassen möglich. Was konkret bedeutet: Ein Schüler geht nur jeden zweiten Tag in die Schule, an den anderen Tagen wird wie in den letzten Wochen zuhause gelernt.

Das hätte sich die Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner anders gewünscht. Sie findet, der Bund schränke die Mittelschulen zu stark ein: «Angesichts der Lockerung in anderen Bereichen sind die strengen Vorgaben für Schulen und Hochschulen nicht mehr angemessen.» Sie werde sich auf Bundesebene dafür einsetzen, dass auf allen Bildungsstufen wieder zum Normalbetrieb zurückgekehrt wird.

Zumindest in den Volksschulen ist dies ab dem 8. Juni wieder möglich. Diese Schulen haben bereits vor drei Wochen mit dem reduzierten Unterricht begonnen. Da die Entwicklung der Corona-Fälle positiv verlaufen sei, findet in den Kindergärten und den Primar- und Sekundarschulen ab übernächster Woche wieder Unterricht statt wie vor der dem Ausbruch des Coronavirus.

An den Hochschulen ändert sich dagegen vorerst nichts. An der Universität und den Fachhochschulen bleibt es bis Semesterende für die Studierenden bei Fernunterricht.

Schaffhausen, 29.05.20 – Besuche in Spitälern und Heimen bald wieder erlaubt: Ab dem kommenden Freitag, 5. Juni, gilt in Schaffhauser Spitälern, Alters- und Pflegeheimen sowie in Institutionen für Menschen mit Behinderungen kein Besuchsverbot mehr. Das hat die Schaffhauser Kantonsregierung entschieden.

Ab diesem Zeitpunkt dürfen diese Einrichtungen wieder selber entscheiden, wie sie mit Besucherinnen und Besuchern verfahren will. Dabei sollen sie die individuelle Situation der Patientinnen und Bewohner berücksichtigen, heisst es in einer Mitteilung. Dieser weitere Lockerungsschritt sei gerechtfertigt, weil die Zahl von Covid-19-Fällen im Kanton Schaffhausen seit Wochen sehr tief sei, so der Regierungsrat.

Zürich, 29.05.20 – Stadt Zürich stellt Epidemiologin ein:

Im Kanton Zürich sind bisher 130 Menschen am Coronavirus gestorben. Mehr als die Hälfte der Verstorbenen lebte in einem Alterszentrum. Die Stadt Zürich hat nun eine Epidemiologin eingestellt, die genau untersuchen soll, wer sich, wann, wo und warum angesteckt hat. So sollen die Stadtzürcher Alterszentren für eine allfällige zweite Corona-Welle gerüstet sein. Gabriela Bieri, die ärztliche Direktorin der Stadtzürcher Pflegezentren sagt, schon jetzt sei klar: Das nächste Mal würde man schneller handeln. Zum Beispiel früher die Maskenpflicht einführen und auch Bewohnerinnen und Bewohner ohne Symptome testen.

Das Online-Magazin «Republik» warf am Donnerstag die Frage auf, ob die vielen Ansteckungen im Pflegezentrum Gehrenholz hätten verhindert werden können, wenn dort nicht eine Isolationsstation für externe Erkrankte eingerichtet worden wäre. Gabriela Bieri verneint dies klar und betont: «Wir würden das nächste Mal wieder eine solche Station einrichten.»

Zürich, 28.05.20 – Stadt Zürich öffnet Gelände am Gewässer demnächst: Sonne tanken am Oberen Letten oder am Utoquai ist bald wieder möglich: Die Stadt Zürich öffnet die gesperrten Gelände am 6. Juni. Auch die Blatterwiese, bekannt als Chinawiese, und die städtischen Hallen- und Sommerbäder gehen dann auf. Die zuständige Stadträtin Karin Rykart habe das heute beschlossen, teilt die Stadt Zürich mit. Wenn die Menschen sich aber nicht an die Abstands- und Hygieneregeln halten, werden die Anlagen erneut geschlossen. Die Gitter bleiben darum vorerst stehen.

Auch der Greifensee ist bald wieder besser zugänglich: Die Stadt Uster öffnet die gesperrten Parkplätze, Plätze und Grillstellen. Und das bereits am 30. Mai.