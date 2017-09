Sandro Lunin

Der 1958 in Zürich geborene Lunin gehört zu den prägenden Figuren der Schweizer Theaterszene. Seine Stationen: Zuerst Primarlehrer, dann Wechsel zum Theater, u.a. beim Theater Neumarkt in Zürich. Vor seinem Engagement beim Spektakel 2007 leitete er das Schlachthaus-Theater in Bern. Nun übernimmt er die künstlerische Leitung der Kaserne in Basel.