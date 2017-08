Das Resultat überrascht: Zürich ist zwar die grösste Stadt der Schweiz und hat doppelt so viele Einwohnerinnen und Einwohner wie beispielsweise Genf, trotzdem wohnt man in Zürich weniger dicht beisammen. Das zeigt eine Erhebung des Bundesamtes für Statistik.

So lebt Zürich im Vergleich

Zürich

Basel Genf Menschen pro Quadratkilometer

4500 7500 12'400 Meter bis zum nächsten Lebensmittelladen

341 229 156

Die Kehrseite der Medaille: Will der Zürcher ein frisches Brot, marschiert er mehr als doppelt so weit wie der Genfer.

« Die Genfer Innenstadt ist viel dichter. Das ist historisch bedingt. » Urs Rey

Statistik Stadt Zürich

Weniger Hitze dank Wald und See

Die Genfer Innenstadt sei aus historischen Gründen schon immer viel dichter bebaut gewesen als in Zürich, erklärt Urs Rey vom Stadtzürcher Amt für Statistik. In Zürich werde im Moment aber sehr viel gebaut: «Zürich holt auf.» Der Stadt sei bewusst, dass die Verdichtung zu Problemen führen könne. «Man versucht Gegensteuer zu geben mit der Begrünung.» Im Vergleich zu anderen Städten habe Zürich aber relativ viele Grünräume, zum Beispiel mit dem Zürich- oder dem Üetliberg. Auch der See gleiche aus. «Das trägt dazu bei, dass sich die Erhitzung im Rahmen hält.»

Zürich als Stadt der Singles und Familien

Was die Erhebung ebenfalls zeigt: Immer mehr Menschen wohnen allein. Fast 45 Prozent der Zürcher Wohnungen sind Einpersonenhaushalte. Völlig vereinsamt sind die Zürcherinnen und Zürcher trotzdem nicht: Jede 5. Wohnung wird von einer Familie bewohnt - so viel wie in keiner anderen Stadt der Schweiz.