Lisa Brühlmann holte am Zürcher Filmfestival drei Preise. Nun kommt ihr Film «Blue My Mind» ins Kino.

Es ist der erste Langspielfilm von Lisa Brühlmann. In «Blue My Mind» wird die Geschichte einer 15-Jährigen erzählt, die sich mit der Pubertät, mit den Eltern, mit Schulproblemen herumschlägt und sich dabei nach und nach in eine Meerjungfrau verwandelt.

« Mich nimmt es wunder, wie das Publikum reagiert. » Lisa Brühlmann

Filmemacherin

Im Interview mit dem «Regionaljournal» spricht sie über ihre Erwartungen vor dem Kinostart, warum sie für ihren Erstling das Thema Pubertät gewählt hat, wie sich der Film in den vier Jahren seines Entstehens entwickelt hat und was sie für weitere Pläne hat.

(seib; Regionaljournal Zürich Schaffhausen, 17.30 Uhr)