Ein Duo soll künftig die SP des Kantons Zürich führen: Die Findungskommission schlägt Nationalrätin Priska Seiler Graf und Kantonsrat Andreas Daurù vor. Speziell: Sie waren beide selbst Mitglied der Kommission.

Die beiden Vorschläge der SP überraschen, denn sowohl Nationalrätin Priska Seiler Graf als auch Kantonsrat Andreas Daurù waren selbst Präsidentin, respektive Mitglied der Findungskommission. Hat die SP niemanden sonst gefunden? Redaktorin Nicole Freudiger hat nachgefragt:

SRF: Priska Seiler Graf, es ist doch eher speziell sich als Mitglied der Findungskommission selbst vorzuschlagen?

Priska Seiler Graf: So war es nicht. Als die anderen Mitglieder der Findungskommission auf die Idee kamen, uns beide vorzuschlagen und es spruchreif wurde, sind wir selbstverständlich aus der Kommission ausgetreten.

Gab es so viele Absagen, dass Ihnen gar nichts anderes übrig blieb?

Wir hatten Pech. Wir hatten zwei Zusagen, aber dann änderte sich bei beiden beruflich etwas. Und es ist klar: Beruf geht vor. Wir mussten umdisponieren.

Stellten Sie sich die Suche so schwierig vor?

Ich stellte mir vor, dass es nicht einfach wird. Gerade Leute mit Erfahrung wissen, mit wie viel Arbeit das Amt verbunden ist. Die rennen uns nicht die Türen ein. Unter dem Strich hatten wir aber eine Auswahl. Es lief besser als befürchtet.

Und weshalb wollen Sie jetzt das Amt?

Je länger ich versuchte andere zu überzeugen vom Amt, desto mehr arbeitete es in mir selbst. Ich fand dann: Parteiarbeit interessiert mich, die Partei ist mir wichtig. Und entschied, doch: ich würde es gerne anpacken.

Und warum wollen Sie Co-Präsident werden, Andreas Daurù?

Andreas Daurù: Ich habe es mir sehr sehr gut überlegt. Ich bin schon länger Mitglied in der SP, bin sehr aktiv und engagiert. Ich bin mir sicher, dass ich es machen will. Es ist wichtig, dass es jetzt wieder vorwärts geht, nächstes Jahr sind Wahlen in der Stadt Zürich, übernächstes Jahr im Kanton. Ich kenne auch Priska Seiler Graf gut, ich kann es mir gut vorstellen, mit ihr zusammen die SP zu präsidieren.