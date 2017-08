5000 Franken aus dem Lotteriefonds lägen bereit. Stadt und Kanton Schaffhausen möchten mit diesem Geld jedes Jahr Gemeinschaftsprojekte von Jugendlichen unterstützen, wie Konzerte oder Filmnächte.

Nur: 2015, im ersten Jahr, wurden 100 Franken ausgegeben, im letzten Jahr rund 400 Franken und in diesem Jahr ist noch kein einziger Rappen geflossen, wie die zuständige Jugendarbeiterin Nina Böni auf Anfrage von Radio SRF sagt.

« Dank unserer Beratung schafften es die Jugendlichen, selbst Sponsoren aufzutreiben. » Nina Böni

Projektverantwortliche

«Es wurden durchaus tolle Projektvorschläge gemacht. Doch die Jugendlichen erhielten dann meistens Unterstützung durch Sponsoren, die sie selbst auftrieben, und so benötigten sie unser Geld gar nicht mehr», erklärt Böni.

Noch zu wenig bekannt

Obschon das zur Verfügung stehende Budget kaum je angetastet wurde, will Nina Böni deshalb nicht von einem Flop sprechen. «Unser Ziel ist, dass Jugendliche Selbstbestimmung erfahren. Das haben wir erreicht.» Dennoch gesteht sie ein, dass das Angebot vor allem in den Schaffhauser Landgemeinden wohl noch zu wenig bekannt sei. Da brauche es mehr Präsenz der Jugendarbeit an den Schulen, gibt sich Böni selbstkritisch.

