1. Mai in Zürich «Die Polizei ist besser aufgestellt und ausgerüstet als früher»

Heute, 6:26 Uhr

Gewalttätige Ausschreitungen am 1. Mai in Zürich halten sich seit Jahren in Grenzen. So auch gestern: Chaoten haben zwar diverse Farbanschläge verübt, zum Beispiel auf das Rathaus und das türkische Konsulat. Strassenschlachten gab es aber nicht mehr. Die Polizei nennt Gründe.

kaip; Regionaljournal Zürich Schaffhausen, 06:32 Uhr