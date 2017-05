Die Liste der Post entstand nach Gesprächen mit Vertretern des Kantons Zürich.

26 Poststellen im ganzen Kanton sollen überprüft werden. Ersatzlose Schliessungen von Poststellen sollen vermieden werden. Für die Überprüfung sucht die Post das Gespräch mit den betroffenen Gemeinden.

Parallel sollen 50 neue Zugangspunkte geschaffen werden. Im Vordergrund stehen neue Partnerfilialen, also Postdienstleistungen am Bahnhof oder in Läden.

Bei 104 Poststellen garantiert die Post, dass sie bis mindestens im Jahr 2020 bestehen bleiben.

Für die Filialen, die auf dem Prüfstand stehen, verspricht die Post eine «sorgfältige Einzelfallprüfung». Wenn immer möglich, soll für sie ein Ersatz gefunden werden. Im Vordergrund stehe dabei die Einrichtung von Partnerfilialen, heisst es in der Mitteilung der Post.

Es sollen aber auch neue Dienstleistungen geschaffen werden. In Orten, in denen es nur noch eine Partnerfiliale hat, will die Post zum Beispiel die Möglichkeit schaffen, dass Kundinnen und Kunden Bareinzahlungen an der Haustüre machen können.