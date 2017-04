Sicherheit in Zürich Die Zürcher Feuerwehr ist schnell, aber noch nicht schnell genug

Heute, 12:12 Uhr, aktualisiert um 12:27 Uhr

Zehn Minuten darf es in der Stadt Zürich dauern, bis die Feuerwehr oder die Ambulanz am Einsatzort ist. In den meisten Quartieren erreichen die Rettungskräfte dieses Ziel, nicht jedoch in den Kreisen 2, 11 und 12.

Bild in Lightbox öffnen. Acht Minuten dauerte es durchschnittlich, bis die Ambulanz nach einem Hilferuf vor Ort war. In vier von fünf Fällen schaffte sie es innerhalb von zehn Minuten. Die Feuerwehr kam durchschnittlich gar innerhalb von sieben Minuten – schneller als in den Jahren zuvor, heisst es im Sicherheitsbericht der Stadt. Nur: Die schnelle Versorgung klappt nicht in allen Stadtkreisen gleich gut. «Vor allem in den peripheren Gebieten im Norden, Osten und Westen der Stadt können die Vorgaben mit den bestehenden Wachen nicht erfüllt werden», schreibt die Stadt. Und genau hier liegt das Problem: Der Feuerwehr fehlt es an Wachen in den Aussenquartieren. Langes Warten auf die schnellere Feuerwehr Bereits vor zwei Jahren kündete die Stadt deshalb an, drei neue Wachen einzurichten, die Wache Nord an der Binzmühlestrasse, die Wache West auf dem Schlachthofareal und die Wache Ost (wo genau ist noch unklar). Vor einem Jahr dann das konkrete Projekt: Der Stadtrat beantragte 5,6 Millionen Franken für die Planung. Bis die Quartierbewohner von einer noch schnelleren Feuerwehr profitieren können, geht es aber noch Jahre. Erst 2024 soll die neue Wache ihren Betrieb aufnehmen. Audio «Wie sicher ist die Stadt Zürich? (11.4.2017)» abspielen. Audio «Wie sicher ist die Stadt Zürich? (11.4.2017)» in externem Player öffnen. Audio 1 Wie sicher ist die Stadt Zürich? (11.4.2017) 1:30 min

mark; fren; Regionaljournal Zürich Schaffhausen, 12:03