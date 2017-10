Gefunden wurde er in einem Park: ein drei Meter grosser Buddha. Die Polizei sucht nun den Besitzer.

Im Lindengutpark – auch «Vögelipark» genannt, am Rande der Altstadt von Winterthur, hat die Stadtpolizei eine drei Meter grosse Buddha-Figur aus Styropor entdeckt. Die Figur sei irgendwann über das Wochenende auf der Wiese deponiert worden, schreibt die Stadtpolizei in ihrer Mitteilung. Der Buddha wird nun in ein Lager transportiert und dort aufbewahrt, bis sich der Besitzer – oder die Besitzerin – meldet. Die Gefahr, dass er im Park zerstört werde, sei zu gross, begündet die Polizei ihr Vorgehen.