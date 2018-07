In einer launigen Debatte erklären die Redner von SVP und EDU im Zürcher Kantonsrat, warum es erfolgversprechend ist, die Nationalhymne auswendig zu können - vor allem bei Fussballspielen. Trotzdem müssen Schülerinnen und Schüler sie in Zukunft nicht auswendig lernen, der Vorschlag fällt im Kantonsrat durch. Aber hören Sie selbst, in unserem Audofile.

War früher alles besser?

Was gerne gemunkelt wird, aber nicht stimmt: Früher waren die Schweizer Fussballstars keineswegs die freudigeren Sänger. Wie das folgende Video beweist: