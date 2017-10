Theater, Museen, Konzerte in Zürich und Winterthur erhalten Gelder – aus dem Lotteriefonds. Widerstand gab es kaum.

Von den insgesamt 35 Millionen Franken gehen 20 Millionen an Tonhalle und Kongresshaus. Beide stehen unter Denkmalschutz und gehören zusammen. Insgesamt kostet die Sanierung gut 162 Millionen Franken. Weitere Kulturinstitutionen in Zürich und Winterthur erhalten 15 Millionen Franken. Diese Lotteriegelder werden folgendermassen auf Kulturinstitutionen in Zürich und Winterthur verteilt.

Projekte des Schauspielhaus Zürich und der Zürcher Kunstgesellschaft.

Der Kulturverein Winterthur bekommt Geld unter anderem für eine neue Beleuchtung im Museum Reinhart.

Das Theater Winterthur kann verschiedene Projekte realisieren, zum Beispiel eine Opernproduktion für Jugendliche und Familien.

Das Musikkollegium Winterthur wird mit den Geldern zeitgenössische Musik fördern.

Widerstand gab es einzig gegen die Gelder für die Sanierung von Kongresshaus und Tonhalle. Kommissionssprecherin Beatrix Frei (FDP) betonte, dass die beiden Häsuer von grosser kultureller, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Bedeutung seien. Die Sanierung, die immer wieder aufgeschoben worden sei, sei dringend. Die EDU kritisierte aber, der Beitrag von 20 Millionen sei zu hoch, die Kostenkontrolle ungenügend. Die Gelder für die Sanierung der beiden Häuser bewilligte das Parlament mit 168 zu 4 Stimmen. Die restlichen Gelder ohne Gegenstimme.