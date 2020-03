Die wichtigsten Entwicklungen zu den Folgen des Coronavirus in der Region Zürich und Schaffhausen ab 16. März 2020.

Das Wichtigste in Kürze:

Der Kanton Zürich hat ein erstes Todesopfer zu beklagen, welches an den Folgen einer Coronavirus-Infektion verstorben ist. Dies teilt die Zürcher Gesundheitsdirektion mit.

Der 88-jährige Mann litt an einer Vorerkrankung und sei bereits vor der Corona-Diagnose palliativ behandelt worden.

Seit vergangener Woche gilt in allen Spitälern, Alters- und Pflegeheimen ein Besuchsverbot. Aktuell sind im Kanton Zürich 270 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Keine Ratssitzungen - Gerichte behandeln nur noch dringliche Fälle

Sowohl der Zürcher als auch der Schaffhauser Kantonsrat und ebenso der Zürcher Gemeinderat verzichten auf die kommenden Sitzungen. Grund ist die zunehmende Verbreitung des Coronavirus. Auch die Gerichte schränken ihre Arbeit stark ein: Ab sofort behandelt das Zürcher Obergericht nur noch dringliche Verfahren. Diese Regel soll auch für die Bezirksgerichte gelten. Die Verhandlungen sollen frühestens auf einen Zeitpunkt nach den Frühlingsferien angesetzt werden.

Derweil fordert die Zürcher Justizdirektorin Jacqueline Fehr, dass nicht nur die Rechtsverfahren, sondern auch die Fristen sistiert werden. «Ich lade den Bundesrat ein, einen Fristenstillstand zu prüfen, damit Rechtsverfahren während einer Krise gestoppt werden können.» Es gehe ihr darum, dass es zu keinen Verjährungen komme durch die Krise. Zusätzlich möchte sie «Druck aus dem System nehmen», damit sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Gerichten auch an die Massnahmen zum Schutz vor einer Infektion halten könnten.

Zürcher Empfehlungen zur Verringerung der Ausbreitung Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Vermeiden Sie engen Kontakt zu Kindern und älteren oder chronisch kranken Personen.

Verzichten Sie auf den Besuch von Veranstaltungen oder Örtlichkeiten, wo Sie engen Kontakt mit einer grossen Personenzahl nicht vermeiden können.

Reduzieren Sie Besuche in Alters- und Pflegezentren und befolgen Sie, neben den Verhaltens- und Hygieneregeln, alle zusätzlichen Vorsichtsmassnahmen der jeweiligen Zentren.

Abstand halten – zum Beispiel ältere Menschen durch genügend Abstand schützen, beim Anstehen Abstand halten, bei Sitzungen Abstand halten.

Eine grosse Herausforderung für die Schulen

Das Coronvirus prägt das Leben weiter. Vor allem die Schulen stehen vor einer grossen Herausforderung, sie hatten nicht viel Zeit um eine Schliessung vorzubereiten. Die Betreung von Kindern, die darauf angewiesen seien, sei aber gewährleistet, sagt zum Beispiel Vera Lang, die Präsidentin des grössten Schulkreises der Stadt Zürich, dem Schulkreis Glattal. «Die grösste Herausforderung wird jetzt sein, dass möglichst wenig Kinder aber auch diejenigen, die es wirklich nötig haben, in die Betreuung aufzunehmen.» Das werde ein bis zwei Tage dauern. Wer sein Kind in die Schule schicken will, muss es schriftlich begründen.

Es geht um eine Notfallbetreuung.

Die Schulpräsidentin rechnet mit 30 bis 50 Kindern, die betreut werden müssen. Sie werden in kleinen Gruppen beschäftigt. Die Schülerinnen und Schüler, die zuhause bleiben, erhalten ab der 3. Klasse ihre Aufgaben per E-Mail. Für jüngere Kinder überlegen sich Kindergärtnerinnen, kleine Youtube-Tutorials zur Verfügung zu stellen mit Anregungen und Spielen. Sollte die Schulschschliessung auch nach den Frühlingsferien andauern, braucht es weitere Abklärungen. Zum Beispiel, welcher Schulstoff zwingend behandelt werden muss, und worauf allenfalls verzichtet werden kann.

In der Stadt Schaffhausen zeigt ein Augenschein in zwei Schulhäusern am Montagmorgen, dass sich die Eltern offenbar kurzfristig auf die neue Situation einstellen konnten. In beiden Schulhäusern herrscht gähnende Leere. Nur die Lehrerinnen und Lehrer sind noch bis am Mittwoch vor Ort. Danach sind die Schulen in Schaffhausen ganz geschlossen.

Update folgt.