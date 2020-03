Die Zürcher Regierung begrüsst die Massnahmen des Bundes: Einkaufsläden, Restaurants und Bars sowie Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe bleiben bis zum 19. April geschlossen.

Wer sich im Kanton Zürich nicht an das Veranstaltungsverbot hält, wird gebüsst.

Eine Taskforce soll dafür sorgen, dass wirtschaftliche Ausfälle abgefedert werden.

Nach dem Entscheid des Bundes hat der gesamte Zürcher Regierungsrat mit dem Kommandant der Zürcher Kantonspolizei über die Konsequenzen für den Kanton Zürich informiert. Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP) erklärte, Zürich trage die Massnahmen des Bundes voll und ganz mit. «Wir werden die neuen Regeln durchsetzen», so Fehr.

Wer Veranstaltungen im Kanton Zürich durchführe, müsse mit Bussen rechnen. Auch grössere Menschenansammlung im Freien werden aufgelöst. Zusätzliche Regeln wie der Kanton Genf, der Treffen von mehr als fünf Personen verbietet, gibt es im Kanton Zürich nicht.

Taskforce soll Wirtschaft unterstützen

Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) betonte, die ausserordentliche Lage stelle eine markante Einschränkung des Wirtschaftlebens dar. Eine Taskforce soll nun rasche Lösungen finden, damit Löhne weiterhin bezahlt werden können.

Wir werden alles daran setzen, dass wir nicht in eine Wirtschaftskrise rutschen.

Anträge für Kurzarbeit sollen laut Ernst Stocker etwa unbürokratisch abgearbeitet, Notkredite gewährt und Steuerzahlungen aufgeschoben werden. «Wir werden alles daran setzen, dass wir nicht in eine strukturelle Wirtschaftskrise rutschen», sagte Ernst Stocker. Auch der öffentliche Verkehr soll nicht ausgedünnt werden.

Spitalbetten für dringende Fälle reserviert

Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) kündigte an, dass ab Dienstag alle nicht dringenden Behandlungen in den Spitälern abgesagt werden. Dadurch will die Gesundheitsdirektion unter anderem Platz schaffen für Notfälle, Unfälle, Geburten und den Anstieg der Corona-Patienten.

Rickli äusserte sich auch zum ersten Todesfall im Kanton Zürich. Am Sonntag verstarb ein 88-jähriger Mann an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Er litt an einer Vorerkrankung und wurde bereits vor der Corona-Diagnose palliativ behandelt. «Mit dem ersten Todesfall mussten wir rechnen», sagte Rickli, welche den Angehörigen kondolierte.

Gerichte behandeln nur noch dringliche Fälle

Bereits vor der Medienkonferenz der Regierung hatten das Zürcher Stadt- und Kantonsparlament angekündigt, wegen der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus auf die kommenden Sitzungen zu verzichten – ebenso wie der Schaffhauser Kantonsrat.

Auch die Gerichte schränken ihre Arbeit stark ein: Ab sofort behandeln das Zürcher Obergericht und die Bezirksgerichte nur noch dringliche Verfahren. Die Verhandlungen sollen frühestens auf einen Zeitpunkt nach den Frühlingsferien angesetzt werden.

Derweil forderte die Zürcher Justizdirektorin Jacqueline Fehr, dass nicht nur die Rechtsverfahren, sondern auch die Fristen sistiert werden. «Ich lade den Bundesrat ein, einen Fristen-Stillstand zu prüfen, damit Rechtsverfahren während einer Krise gestoppt werden können.» Es gehe ihr darum, dass es durch die Krise zu keinen Verjährungen kommt. Zusätzlich möchte Fehr «Druck aus dem System nehmen», damit sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Gerichten auch an die Massnahmen zum Schutz vor einer Infektion halten könnten.

Zürcher Empfehlungen zur Verringerung der Ausbreitung Textbox aufklappen Textbox zuklappen Vermeiden Sie engen Kontakt zu Kindern und älteren oder chronisch kranken Personen.

Verzichten Sie auf den Besuch von Veranstaltungen oder Örtlichkeiten, wo Sie engen Kontakt mit einer grossen Personenzahl nicht vermeiden können.

Reduzieren Sie Besuche in Alters- und Pflegezentren und befolgen Sie, neben den Verhaltens- und Hygieneregeln, alle zusätzlichen Vorsichtsmassnahmen der jeweiligen Zentren.

Abstand halten – zum Beispiel ältere Menschen durch genügend Abstand schützen, beim Anstehen Abstand halten, bei Sitzungen Abstand halten.

Eine grosse Herausforderung für die Schulen

Weiter prägt das Coronavirus auch die Schulen, die vor einer grossen Herausforderung stehen. Schliesslich hatten sie nicht viel Zeit, um eine Schliessung vorzubereiten. Die Betreuung von Kindern, welche darauf angewiesen seien, sei aber gewährleistet, sagt zum Beispiel Vera Lang, Präsidentin des grössten Schulkreises der Stadt Zürich, dem Schulkreis Glattal.

«Die grösste Herausforderung wird jetzt sein, möglichst wenig Kinder, aber auch diejenigen, die es wirklich nötig haben, in die Betreuung aufzunehmen.» Das werde ein bis zwei Tage dauern. Wer sein Kind in die Schule schicken will, muss es schriftlich begründen.

Es geht um eine Notfallbetreuung.

Die Schulpräsidentin rechnet mit dreissig bis fünfzig Kindern, die betreut werden müssen. Sie werden in kleinen Gruppen beschäftigt. Die Schülerinnen und Schüler, die zu Hause bleiben, erhalten ab der 3. Klasse ihre Aufgaben per E-Mail. Für jüngere Kinder überlegen sich Kindergärtnerinnen, kleine Youtube-Tutorials zur Verfügung zu stellen mit Anregungen und Spielen. Sollte die Schulschliessung auch nach den Frühlingsferien andauern, braucht es weitere Abklärungen. Zum Beispiel, welcher Schulstoff zwingend behandelt werden muss, und worauf allenfalls verzichtet werden kann.

In der Stadt Schaffhausen zeigt ein Augenschein in zwei Schulhäusern am Montagmorgen, dass sich die Eltern offenbar kurzfristig auf die neue Situation einstellen konnten. In beiden Schulhäusern herrscht gähnende Leere. Nur die Lehrerinnen und Lehrer sind noch bis am Mittwoch vor Ort. Danach sind die Schulen in Schaffhausen ganz geschlossen.