Auf regionales, frisches Obst und Gemüse verzichten Marktgänger nur ungern und nehmen dafür auch weitere Wege in Kauf.

Wie Marktfahrer ihre Kundinnen in der Stadt Zürich erreichen

Rund zehn Wochenmärkte gibt es alleine in der Stadt Zürich, sie alle finden bis mindestens Mitte Mai nicht statt. Doch viele Markrfahrerinnen und Marktfahrer haben inzwischen Wege gefunden, ihr frisches Gemüse, Obst oder ihre Blumensträusse weiterhin zu verkaufen. Und das Angebot findet seine Abnehmer.

Bild 1 / 6 Legende: Der Familienbetrieb Haab Walser hat sich an die neuen Gegebenheiten angepasst und liefert per Bestellung aus. SRF Bild 2 / 6 Legende: Auf Vorbestellung abholbereit: Käseproduzenztin Rona Diem ist überwältigt vom Echo in der Stadt Zürich. SRF Bild 3 / 6 Legende: Ihre Produkte können sowohl online als auch vor Ort bestellt und abgeholt werden. SRF Bild 4 / 6 Legende: Auch Blumensträusse aus dem Zürcher Oberland werden von Ursula Isler in die Stadt Zürich geliefert. SRF Bild 5 / 6 Legende: Der Velokorb füllt sich mit den Frischprodukten aus der Region. SRF Bild 6 / 6 Legende: Reiche Ausbeute einer Marktbestellung in Corona-Zeiten: Blumen, Käse, Obst und Gemüse finden den Weg zu den Kunden. SRF

Die Städter müssen dafür aber einiges mehr an Aufwand betreiben. Indem sie beispielsweise die Angebote online finden müssen. Eine einheitliches Dach für Frischlieferungen quasi ab Hof in die Stadt Zürich gibt es nicht. Verschiedene Seiten wie www.zuercher-maerkte.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster geben aber etwas Orientierung.

Der Selbstversuch zeigte aber auch: Marktprodukte online beziehen bedeutet mal, diese an einem vordefinierten Ort abzuholen oder in anderen Fällen sie bis vor die Haustüre geliefert zu bekommen.