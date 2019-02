Legende: Audio So viel investieren Zürcher Parteien in ihren Wahlkampf abspielen. Laufzeit 02:02 Minuten.

So viel investieren Zürcher Parteien in ihren Wahlkampf

In gut einem Monat wird im Kanton Zürich gewählt – ein neues Parlament und eine neue Regierung. Der Wahlkampf ist in vollem Gange. Aber wie viel geben die Parteien für ihre Kampagnen aus?

Spitzenreiterin bei jenen Parteien, welche ihre Finanzen offenlegt, ist die SP. Sie gibt rund eine Million Franken für ihren Wahlkampf im Kanton Zürich aus. Wobei SP-Medienverantwortlicher Stefan Rüegger betont, dass diese Summe nicht ganz abzugrenzen sei von anderen Kampagnen, die derzeit am laufen seien.

Legende: Wahlkampfkosten: So viel Geld geben die Zürcher Parteien für den Wahlkampf aus gemäss eigenen Angaben. Die Zahlen sind jedoch schwierig zu vergleichen, da die Parteien verschiedene Berechnungen anstellen. Die EDU macht keine Angaben. Recherche SRF

Die Grünen lassen sich ihre Wahlkampagne 280'000 Franken kosten. Die Grünliberalen geben 190'000 Franken für ihren Wahlkampf aus. Beide Parteien führen ihre Wahlkampfbudgets detailliert auf ihren Internetseiten auf. So auch die Alternative Liste, die 178'000 Franken für Wahlkampagnen ausgeben will.

Bürgerliche Parteien zurückhaltender

CVP, FDP und SVP wollen sich nicht genau in ihre Portemonnaies schauen lassen. Die CVP nennt keine genauen Zahlen, sagt aber, dass die Ausgaben für den Wahlkampf unter 200'000 Franken lägen. Die FDP schreibt auf Anfrage des «Regionaljournals Zürich Schaffhausen», dass sie ungefähr eine halbe Million Franken investieren wolle. Details will die FDP keine bekanntgeben.

Die SVP investiert ungefähr 200'000 Franken für Plakatwerbung und Inserate. Dies seien aber nicht alle Ausgaben, sagt SVP-Wahlkampfleiter und Nationalrat Alfred Heer. Es seien vor allem die Bezirksparteien, die den grössten Teil in den Wahlkampf investierten, so Heer. Wie viel die grösste Partei im Kantonsparlament für welche Posten ausgibt, will die SVP nicht bekanntgeben. Man habe aber in diesem Jahr erstmals mehr Geld in Kampagnen auf den sozialen Netzwerken investiert.