Der Zürcher CVP-Stadtrat Gerold Lauber verzichtet auf eine Kandidatur Wahlen im nächsten Jahr. Damit ist Lauber der zweite bürgerliche Politiker, der nicht mehr antritt. In der CVP steht Ersatz bereit. Aber auch die Grünliberalen wollen den Sitz erobern.

Im «Tagblatt» der Stadt Zürich schreibt Gerold Lauber in seiner persönlichen Kolumne: «Für mich sind 12 Jahre Stadtrat genau richtig und genug.» Er hat sich also entschieden, nach drei Amtszeiten nicht mehr zu kandidieren.

Verabschieden wolle er sich jedoch noch nicht, schreibt Lauber in der Kolumne weiter. Er habe «bis gegen Mitte 2018 auch noch so einiges vor und zu erledigen», so der Vorsteher des Schul- und Sportdepartements.

Ein Walliser in Schwamendingen

Damit endet nächstes Jahr die politische Karriere von Gerold Lauber. Der gebürtige Walliser sass ab dem Jahr 2000 für sechs Jahre im Zürcher Parlament und war dort Präsident der CVP-Fraktion.

Vor 11 Jahren wurde der in Schwamendigen wohnhafte Lauber dann als Nachfolger von Monika Stocker in die Regierung gewählt.

Grünliberalen drängen in die Regierung

Nach dem Entscheid von Gerold Lauber wittert die GLP ihre Chance, erstmals in die Zürcher Stadtregierung einzuziehen. In einer Mitteilung schreibt die Partei am Mittwoch, sie danke Lauber für seine «verdienstvollen Jahre und seinen grossen Einsatz im Schuldepartement».

Nun sei es jedoch an der Zeit, dass die Grünliberalen einen Sitz im Stadtrat erringen könnten, so die GLP weiter. Zurzeit stellten sich «mehrere profilierte Persönlichkeiten einem parteiinternen Auswahlverfahren», wie es in der Mitteilung heisst. Die Nomination des GLP-Kandidaten oder der GLP-Kandidatin für die Wahlen findet am 20. Juni statt.

Wer will nochmal, wer hat genug

Von den aktuellen Stadträtinnen und Stadträte haben nun (fast) alle entschieden, ob sie noch einmal antreten wollen oder nicht. Ihre Ankündigungen zusammengefasst in der Bildstrecke.