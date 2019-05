Schon zum 30. Mal findet dieses Jahr das Schaffhauser Jazzfestival statt: Die Werkschau des Schweizer Jazz und der improvisierten Musik. Für die Jubiläums-Ausgabe machen die Organisatoren der Öffentlichkeit und sich selber ein besonderes Geschenk: Sie stellen ihr Archiv online.

Legende: Urs Röllin freut sich auf sein 30. Jazzfestival in der Kammgarn in Schaffhausen. SRF

Urs Röllin hat das Festival 1990 zusammen mit Hausi Naef gegründet. Bei ihnen hat sich in der langen Zeit kistenweise Material angesammelt: Künstlerbiografien, Zeitungsausschnitte, Konzertkritiken. Aber auch Bilder, Filmaufnahmen und vor allem über 2’500 Stunden Tonmaterial. Darunter auch Konzertmitschnitte von Radio SRF in CD-Qualität.

Zwei Jahre Arbeit

Für die Aufarbeitung des umfangreichen Materials konnte Urs Röllin die Hochschule Luzern gewinnen, wo er als Dozent arbeitet. Zusammen mit der Schweizerischen Nationalphonothek hat die Hochschule in den letzten zwei Jahren das Material aufgearbeitet und weitgehend digitalisiert. 300’000 Franken hat diese Arbeit gekostet. Finanziert wurde das Projekt mit Hilfe von Stiftungen und Sponsoren.

Schaffhausen und auch wir hätten das nie selber machen können.

Pünktlich zur Eröffnung des 30. Schaffhauser Jazzfestivals geht das Archiv nun online. Der Zugang über das Internet ist gratis. Auf die Tondokumente kann online aber nur in Ausschnitten zugegriffen werden – aus Gründen des Urheberrechtes. Wer die ganzen Konzerte hören will, muss dafür in eine Bibliothek gehen.