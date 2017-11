«Turicum Gin» heisst das Erfolgsprodukt, das in der ersten und bisher einzigen Gin-Destillerie der Stadt Zürich hergestellt wird.

Die Idee kam dem Zürcher Oliver Honegger bei einem Besuch in einer Londoner Destillerie. Warum nicht Gin in Zürich produzieren? Vor zwei Jahren war es dann soweit: Oliver Honegger gründete zusammen mit drei Freunden die «Better Taste» Destillerie. Seither produzieren die Freunde in einem Keller im Zürcher Quartier Albisrieden ihren «Turicum Gin».

Tannenspitzen, Lindenblüten und Hagebutte

«Nein», sagt Oliver Honegger gegenüber Radio SRF, «wir brennen keinen Schnaps, wir veredeln Alkohol». Die Zürcher Gin-Produzenten kaufen reinen Alkohol und parfumieren ihn. Dabei gilt es, dem «Turicum Gin» eine unverwechselbare Note zu geben. Der Wachholderschnaps aus Zürich wird mit Tannenspitzen aus dem Zürcher Stadtwald, mit Lindenblüten aus der Zürcher Altstadt und mit Hagebutten aus dem eigenen Garten veredelt.

Ein Nischenprodukt setzt sich durch

Ganz so einfach war der Start nicht. Am Anfang mussten die Gin-Produzenten jeweils warten, bis alle Rechnungen bezahlt waren. Erst dann konnten sie wieder Gin produzieren. Innerhalb von zwei Jahren hat die Klein-Destillerie Erfolg. Sie füllt pro Tag bis zu 1000 Flaschen Gin ab und beliefert Restaurants und Bars in der Stadt Zürich.

Eine Schweizer Tradition muss kämpfen

Die Schnapsbrennereien in der Schweiz sind in den letzten Jahren stark unter Druck gekommen. Seit die hohen Zölle auf importiertem Schnaps weggefallen sind, kämpfen viele Brennereien ums Überleben. Unter dem Motto «Die Schweiz brennt» führten rund 40 Schweizer Schnapsbrennereien am Samstag einen «Tag der offenen Türe» durch. Trotz der harten Konkurrenz aus dem Ausland erlebt die Spirituosenbranche eine Renaissance. In den letzten Jahren sind neue Kleinst-Brennereien und Destillerien entstanden, wie die «Better Tast« in Zürich Albisrieden.