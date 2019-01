Der Um- und Neubau des Universitätsspitals gleicht einer Operation am offenen Herzen. Das Bauprojekt des Architektenteams Christ & Gantenbein ist das Herzstück des neuen Universitätsspitals (USZ). In die beiden neuen Gebäude kommen Notaufnahme, Operationssääle und Einzelzimmer im Bettenhaus.

Kostenpunkt der ersten Etappe: 600 Millionen Franken. Das USZ finanziert die Gesamterneuerung selbst.

Während der ganzen Bauzeit geht der Betrieb weiter. Notfälle werden angenommen und Patienten operiert und behandelt.

Die Vorarbeiten für die erste Etappe dauern bis 2021. Bis dann soll das erste Baufeld geräumt werden.

Um die komplizierten Um- und Neubauten des Universitätsspitals realisieren zu können, finden Rochaden statt. Das alles sei eine grosse Herausforderung, so Spitalratspräsident Martin Waser: «Wir bauen vier oder fünf Jahre. Und das ist eine grosse Belastung mit Lärm, Staub. Wir müssen das so organisieren, dass unsere Patientinnen und Patienten nicht darunter leiden.»

Betten abseits der Baustellen

Diverse Bereiche, die nicht zwingend auf dem Spitalareal in Zürich untergebracht werden müssen, lagert das Universitätsspital aus. Bestimmte Forschungseinheiten sind bereits nach Schlieren umgezogen. Ende 2019 sollen 600 Mitarbeitende aus der Administration ein neues Bürogebäude in Stettbach beziehen. Und ab 2020 wird ein Grossteil des ambulanten Geschäfts an den neuen Standort im Flughafen angesiedelt, im sogenannten «The Circle.» Um den Betrieb des Spitals so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, platziert das USZ die Bettenabteilungen die Bettenabeitlungen möglichst abseits der Baustellen.