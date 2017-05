Karin Egli (SVP) heisst die neue, höchste Zürcherin. Der Kantonsrat wählte die 56-Jährige am Montag zur neuen Ratspräsidentin. Mit 148 von 163 gültigen Stimmen erreichte Karin Egli ein sehr gutes Resultat.

Karin Egli ist 56 Jahre alt und sitzt seit April 2011 im Zürcher Kantonsrat. Die ehemalige Kantonspolizistin hat unter anderem sechs Jahre in ihrer Wohngemeinde Elgg im Gemeinderat politisiert.

Die höchste Zürcherin wird am Montag in Elgg mit einer Feier und einem Apéro auf dem Meisenplatz empfangen. Am Abend folgt ein Bankett.

Pascal Kaiser hat mit der neuen Präsidentin gesprochen.

SRF: Im Vorfeld gab es Bedenken von linker Seite, dass Sie sich zu viel Arbeit aufhalsen. Sie sind unter anderem auch noch Statthalterin von Winterthur. Hat Sie das Stimmen gekostet?

Karin Egli: Im Gegenteil. Ich glaube, ich konnte Stimmen dazu gewinnen und überzeugen, dass ich es schaffe. Davon bin ich selbst auch überzeugt.

Zum ersten Mal sind sie zuoberst auf dem Bock – wie hat sich das angefühlt?

Ich war nervös, das hat man auch gemerkt. Ich habe dem Regierungspräsidenten zum Beispiel nicht zur Wahl gratuliert, sondern gedankt. Aber ich habe mich sehr gefreut auf den heutigen Tag und werde ihn geniessen.

Es gibt unterschiedliche Persönlichkeiten im Rat, es gibt die stillen Schaffer und diejenigen, die gerne im Rampenlicht stehen. Zu welchen gehören Sie?

Ich bin eher die stille Schafferin. Ich mag es nicht, mit anderen Worten das gleiche Votum zu wiederholen, dass schon von jemand anderem gesagt wurde. Aber selbstverständlich ist mir bewusst, dass ich jetzt im Rampenlicht stehe, damit kann ich umgehen und darauf freue ich mich.

.