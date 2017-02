Daniel Frei tritt per sofort als Kantonalpräsident der SP Zürich überraschend zurück. Grund sei auch der Konflikt zum Umgang mit der Politik und Person von Regierungsrat Mario Fehr.

Die SP Kanton Zürich muss einen neuen Präsidenten suchen. Daniel Frei tritt nach viereinhalb Jahren per sofort zurück. Grund seien der Konflikt um Regierungsrat Mario Fehr und Differenzen in der Geschäftsleitung. Ad interim übernehmen Vizepräsidentin Andrea Arezina und Vizepräsident Andreas Daurù die Parteispitze.

Genug von den Konflikten mit Regierungsrat Mario Fehr und der Geschäftsleitung

«Ich bin zur Erkenntnis gelangt, dass ich das Amt als Parteipräsident je länger je weniger so ausführen kann, wie ich es für richtig und vertretbar halte», wird Frei in einer Mitteilung der Partei vom Mittwoch zitiert.

Zum Rücktritt bewogen hätten ihn insbesondere «der seit Längerem schwelende Konflikt zum Umgang mit der Politik und der Person von Regierungsrat Mario Fehr sowie Differenzen in der Geschäftsleitung». Beide Konflikte seien in den vergangenen Tagen «erneut aufgeflammt».

Sicherheitsdirektor Mario Fehrs Asylpolitik ist vielen in der SP zu rigide. Am Montag hatten Flüchtlingsorganisationen eine Petition vorgestellt, die sich gegen zwei Massnahmen in der Flüchtlingspolitik des Regierungsrats wehrt. Auch die SP des Kantons Zürich stimmte in die Kritik ein, und von den Juso wird Fehr immer wieder angegriffen. Diesen Konfrontationskurs will der eher vermittelnde Frei offenbar nicht mehr mittragen. Der Partei bleibe der 37-Jährige jedoch weiterhin mit seinem Engagement verbunden, heisst es.

Verabschiedung an der Delegiertenversammlung

Frei hatte sein Amt von Stefan Feldmann übernommen. Während Freis Amtszeit gelang es der SP, mit Daniel Jositsch einen Städeratssitz zu erobern und zwei Sitze im Nationalrat hinzuzugewinnen. Ausserdem stieg die Mitgliederzahl. Damit sei die Partei auch für die Zukunft gut aufgestellt, heisst es weiter.

Verabschiedet wird Frei an der Delegiertenversammlung vom 20. März. Einen genauen Fahrplan für die Besetzung des Präsidiums könne noch nicht bekannt gegeben werden.