Im Stadt-Zürcher Quartier Schwammendingen ist es gestern Abend zu Ausschreitungen gekommen.

Als Anwohner wegen der Lautstärke die Polizei riefen, kam es zu Krawallen.

In einem leerstehenden Haus habe eine Party stattgefunden, berichtet die Stadtpolizei Zürich. Anwohner riefen kurz nach Mitternacht die Polizei. Die Party war den Anwohnern zu laut.

Als die Sicherheitskräfte anrückten, wurden sie mit Steinen beworfen. Es befanden sich schätzungsweise über 200 Personen auf dem Gelände. Daraufhin wurden weitere Einsatzkräfte aufgeboten.

Die Partygänger hatten inzwischen zwischen den Häusern Barrikaden errichtet und angezündet. Sie bewarfen laut Angaben der Polizei die Einsatzkräfte mit Gegenständen. Diese widerum setzte Gummischrot und Reizstoff ein. Die Polizei begründet diesen Einsatz damit, dass sie die im Einsatz stehenden Feuerwehrleute habe schützen müssen.

Die Chaoten flüchteten daraufhin in verschiedene Richtungen. Bis in die Morgenstunden wurden an weiteren Orten Container sowie mehrere laubbedeckte Böschungen in Brand gesetzt. Eine Person wurde festgenommen.