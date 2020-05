Ermittlungen gegen den Herzchirurgie-Leiter am Unispital Zürich

Die Kritik wurde in den letzten Tagen lauter: Der Leiter der Herzchirurgie am Universitätsspital Zürich, gleichzeitig auch Professor an der Universität Zürich, soll Studien geschönt und Interessenkonflikte verheimlicht haben. Die Universität Zürich hat nun deshalb Ermittlungen gegen ihn eingeleitet.

Vorwurf 1: Interessenkonflikt

Dem Leiter der Herzchirurgie wird vorgeworfen, Implantate von Firmen benutzt zu haben, an denen er selbst beteiligt ist. Diesen Interessenkonflikt soll er nicht kommuniziert haben.

Vorwurf 2: Geschönte Studien

Der Professor soll Publikationen über den Einsatz neuartiger Implantate frisiert und der Zulassungsbehörde Swissmedic irreführende Angaben darüber gemacht haben. Zudem habe er in Fachartikeln verschwiegen, dass während einer Operation eine Patientin wiederbelebt werden musste.

Strenge Sanktionen sind denkbar

Wie die Universität Zürich mitteilt, werden externe Gutachter untersuchen, ob im Zusammenhang mit den geschönten Studien die wissenschaftliche Integrität eingehalten wurde. Auch die Interessenkonflikte und Nebenbeschäftigungen sollen unter die Lupe genommen werden.

Mögliche Sanktionen gegen den Leiter der Herzchirurgie hängen vom externen Gutachten ab. Und sie können weitreichende Folgen haben. «Personalrechtliche Sanktionen richten sich nach den Vorgaben des Personalrechts des Kantons Zürich und der Personalverordnung der UZH», führt eine Sprecherin der Universität Zürich in der «NZZ» aus. «Die mögliche Spannbreite reicht von einem Verweis bis zur fristlosen Entlassung.»