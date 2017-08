Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich wollen das Stromnetz in Europa stabilisieren. Die neue Mega-Batterie soll dabei helfen.

Sie sehen aus wie Container auf einer Baustelle. In Tat und Wahrheit verbirgt sich darin aber die grösste Batterie der Schweiz. Das neue Speichersystem hat eine Speicherkapazität von 7,5 Megawattstunden. Das ist genug, um dereinst 600 durchschnittliche Vierpersonenhaushalte einen Tag lang mit Strom zu versorgen.

Nicht die erste Mega-Batterie

Die EKZ haben bereits Erfahrung mit dem Betrieb von Batteriespeichern gesammelt. Seit über fünf Jahren betreiben sie am Standort Dietikon einen 1-Megawatt-Batteriespeicher. Lange Zeit war die Batterie in Dietikon die grösste der Schweiz. Nun kommt es zur Wachablösung. Die Grossbatterie in Volketswil hat mehr als die zehnfache Speicherkapazität und mehr als die siebenfache Leistung als der EKZ-Speicher in Dietikon.

« Solche Speichermöglichkeiten gewinnen an Bedeutung » Michael Koller

Elektrizitätswerke des Kantons Zürich

Mit der neuen Mega-Batterie in Volketswil wollen die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich einen Beitrag leisten für das Stromnetz der Zukunft. «Immer mehr erneuerbare Energiequellen speisen Strom unvorhersehbar ins Netz ein», sagt Michael Koller von den EKZ. «Um die Netzstabilität zu gewährleisten, gewinnen solche Speichermöglichkeiten immer mehr an Bedeutung.»

In Betrieb gehen soll die grösste Batterie der Schweiz Anfang 2018. Genutzt wird sie allerdings nicht direkt für die Stromversorgung. EKZ-Fachspezialistin Marina González erklärt: «Der Speicher wird Regelenergie für die nationale Netzgesellschaft Swissgrid zur Verfügung stellen und damit zur Stabilisierung des Stromnetzes von Lissabon bis Istanbul beitragen.»