Die Idee klingt verlockend: Sich das neue Hemd bequem in den Park am See liefern lassen. Das sollen die neuen Roboter der Schweizerischen Post ab nächster Woche möglich machen.

Das Unternehmen testet nämlich erneut seine Lieferroboter. Ab kommendem Montag rollen die sechsrädrigen Maschinen rund um die Zürcher Bahnhofstrasse und bringen den Kunden die Ware, die sie im Warenhaus Jelmoli online bestellt haben.

Kurz vor Ankunft des Roboters erhält der Kunde ein SMS, mit dem sich das Transportfach öffnen lässt. Der Lieferradius ist allerdings auf rund fünf Kilometer um das Warenhaus beschränkt. Für diese Strecke bräuchte der Roboter etwa zwei Stunden, länger hält sein Akku nicht.

Ausserdem sind die Gefährte in Fussgängerzonen unterwegs. An der Bahnhofstrasse selber wäre der Roboter überfordert vom vielen Verkehr. Auch das Tempo, das der automatisierte Lieferant anschlägt, ist eher gemächlich: Schneller als Schritttempo fährt er nicht, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei sechs Kilometer pro Stunde. Effektiv ist er jedoch wohl nur rund drei Kilometer pro Stunde schnell unterwegs.

Damit er sich seinen Weg durch die Zürcher Innenstadt bahnen kann, sind neun Kameras und acht Ultraschallsensoren zur Erkennung von Hindernissen eingebaut sowie ein Radar. Zusätzlich hat der Roboter eine GPS-Ortung.

Sollte er dennoch einmal überfordert sein, hilft der Mensch aus der Patsche. Er kann Hilfe anfordern von einem Tele-Operateur, der am Bildschirm sitzt und Unterstützung geben kann. Während der Testphase läuft zudem ständig eine Begleitperson neben dem Roboter her, die im Notfall eingreifen kann.

Es ist nicht der erste Versuch der Post mit diesen Vehikeln. Bereits im vergangenen Jahr waren die Lieferroboter in Bern, Köniz, Biberist und Zuchwil unterwegs.

Beim Test in Zürich wolle die Post seine Roboter im echten Auslieferdienst für Kunden testen und Erfahrungen sammeln, so die Post-Entwicklungschefin Claudia Pletscher. Die Pilotphase dauert sechs Wochen.