Hinter dem aktuellen Projekt , Link öffnet in einem neuen Fensterstehen die Investoren HRS, die Credit Suisse und die Allgemeine Baugenossenschaft Zürich. Mit den beiden Wohntürmen wollen sie das Stadion querfinanzieren, so dass sich die Stadt Zürich am Stadion nicht finanziell beteiligen muss. Die Investitionen für das ganze Projekt belaufen sich auf rund 570 Millionen Franken.