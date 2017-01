Die Unternehmenssteuerreform III spaltet den Kanton Zürich in zwei Lager. Gesundheits-Direktor Thomas Heiniger will in seinem Departement nicht sparen. Winterthur steht im Fokus wegen der Stadtratswahlen im Februar und zahlreichen Burn-outs im Stadtpolizei-Kader. Murat Yakin startet seine Aufgabe als neuer Trainer des FC Schaffhausen. Und die Zürcher Bevölkerung nimmt Abschied von zwei Polit-Schwergewichten. NICOLE MARTI