Pierre Favre wird 80 Jazzdrummer der Nation

Heute, 11:16 Uhr

Man nennt ihn den grossen Poeten unter Europas Schlagzeugern: Pierre Favre, 1937 in Le Locle geboren, seit vielen Jahren in Uster zuhause. Berühmt wurde Favre vor allem mit seinen Solo-Performances im In- und Ausland. Ein Porträt des Jazzers zum 80. Geburtstag.

Bild in Lightbox öffnen. «Singing Drums» nannte Favre einst eine seiner Produktionen. Und gab seiner Ausdrucksweise damit einen passenden Namen. Denn Favres Spiel ist wie Gesang. Favre versteht sich nicht als Rhythmiker, sondern als Melodiker. Er hat eine Vorliebe für Improvisation und Solo-Projekte und tritt häufig allein auf. Klänge aus der gesamten Musikwelt Favre spielt aber auch in kleinen Formationen mit anderen Drummern oder anderen Instrumentalisten. Berühmt sind seine Duos mit der Schweizer Pianistin Irene Schweizer. Man ordnet Favre dem Jazz zu, sein Interesse gilt aber auch der E-Musik und ethnischen Klängen aus Afrika, Südamerika und Fernost. Diese lässt er gerne in seine Klangwelt einfliessen. Auch 80-jährig ist Favre noch aktiv. Er tritt weiterhin auf und bietet Workshops an. Ein Porträt des Schlagzeugers in unserer Abendsendung um 17:30 Uhr .

fanc; Regionaljournal Zürich Schaffhausen, 17:30 Uhr