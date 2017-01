Bildungsstandort Zürich: Fast jede zweite Person, die in der Stadt wohnt, besitzt einen Hochschulabschluss. Das zeigen die neusten Zahlen von Statistikern. Ein Grund dafür ist auch die hohe Anzahl gut ausgebildeter Zuwanderer.

Zürich ist Spitzenreiter: Nirgends in der Schweiz haben so viele Leute einen Hochschulabschluss wie in der Limmatstadt. 47 Prozent aller Menschen, die in Zürich wohnen, haben eine Universität oder eine Hochschule besucht.

Die Schweizer Städte im Vergleich Stadt

Anzahl erwachsener Hochschulabsolventen

Zürich 47 Prozent

Genf 44 Prozent

Bern 43 Prozent

Basel

38 Prozent

St. Gallen

31 Prozent

Durchschnitt Schweiz

29 Prozent



Besonders hoch ist der Anteil Hochschul-Absolventen bei den 25- bis 34-Jährigen: nämlich rund 68 Prozent. Männer und Frauen in dieser Alterskategorie haben in etwa gleich häufig eine höhere Schulbildung.

Geringe Schulbildung kommt selten vor

Ein Grund, warum die Stadt Zürich über viele Hochschulabsolventen verfügt: Es zieht vor allem gut ausgebildete Ausländerinnen und Ausländer in die Limmatstadt. 2010 hatten 73 Prozent der Zuzüger einen Hochschulabschluss, 2015 gar 81 Prozent.

Dem gegenüber steht, dass nicht ganz 7 Prozent der Bewohner der Stadt Zürich über 15 Jahren keine Schulbildung haben oder höchstens sieben Jahre Unterricht besucht haben. Der Anteil der Menschen mit geringer Schulbildung hat sich seit 2010 kaum verändert.