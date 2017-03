Im Kreis 3 hat am Samstagmorgen ein Teenager mit einer Luftdruckwaffe auf einen Linienbus geschossen. Dabei gingen die Busscheiben zu Bruch. Verletzt wurde niemand. Die Stadtpolizei hat den Täter ermittelt.

Glück im Unglück für die Passagiere in einem Bus der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ): Am Samstagmorgen sind bei einem Fahrzeug der Linie 89 Scheiben in die Brüche gegangen.

Der Chauffeur alarmierte die Polizei, welche vor Ort die Ermittlungen aufnahmen. Wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt, führte die Spur zu einem Jugendlichen mit einer Luftdruckwaffe. Es habe sich rasch herausgestellt, dass es sich um die Tatwaffe handle. Der Jugendliche wird nun durch den Jugenddienst der Stadtpolizei Zürich befragt.

Ein Knall aus dem Nichts

Der Vorfall ereignete sich um 9.17 Uhr auf halber Strecke zwischen den Haltestelle Friesenberg und Schweighof in Zürich-Wiedikon. Während der Fahrt gab es plötzlich einen Knall und eine Fensterscheibe des Busses ging in die Brüche. Der Chauffeur lenkte das Fahrzeug noch bis zur nahegelegenen Haltestelle Schweighof. Dort verliessen er und sämtliche Passagiere den Bus unverletzt.