Anlässe mit über 150 Personen sollen nur noch nach Rücksprache mit den Behörden bewilligt werden. Dies erklärten gestern Abend Bundesrat Alain Berset und die Präsidentin der Gesundheitsdirektorenkonferenz Heidi Hanselmann.

Im Kanton Zürich wird diese Empfehlung aber nicht umgesetzt. Veranstaltungen mit unter 1000 Personen könnten weiterhin grundsätzlich durchgeführt werden, erklärt Marcel Odermatt von der Zürcher Gesundheitsdirektion. In Zürich fänden schlicht zu viele Veranstaltungen statt, um jeder einzelnen eine Bewilligung erteilen zu können.

In Zürich gibt es zu viele Veranstaltungen, die eine Bewilligung bräuchten.

Der Kanton Zürich appelliert weiterhin an die Eigenverantwortung der Veranstalter: «Wir bitten die Eventmanager, sich gut zu überlegen, ob sie eine Veranstaltung tatsächlich durchführen wollen.» Würden die Eventmanager die Veranstaltungen absagen, könnten sie einen aktiven Beitrag dazu leisten, dass sich das Coronavirus weniger schnell verbreite, so Odermatt weiter.

Der Kanton Schaffhausen handhabt die Empfehlung des Bundes ähnlich, Veranstaltungen mit unter 1000 Personen werden weiterhin erlaubt. In Schaffhausen gibt es weiterhin keinen bestätigten Fall des Coronavirus.

Zürcher Empfehlungen für Veranstaltungen Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Veranstaltungen jeder Grösse mit teilnehmenden Gruppen aus den betroffenen Gebieten (Italien, China, Südkorea, Iran) sollen nicht durchgeführt werden.

Veranstaltungen mit vielen Personen in engem körperlichem Kontakt in geschlossenen Räumen sollen nicht durchgeführt werden (z. B. Clubs).

Veranstaltungen mit externen Teilnehmenden in Alters- und Pflegeheimen sollen nicht durchgeführt werden.

Heimarbeit für 400 Givaudan-Angestellte

Der Duft- und Aromenhersteller Givaudan hat am Mittwoch sein Werk in Kemptthal bis auf weiteres geschlossen, nachdem bei einem Mitarbeiter eine Coronavirus-Infektion nachgewiesen wurde. Die rund 400 Beschäftigten wurden angewiesen, von Zuhause aus zu arbeiten. Eine Givaudan-Sprecherin bestätigte eine entsprechende Meldung von Radio Top.

Es handle sich um eine Vorsichtsmassnahme, die nicht von den Behörden angeordnet worden sei, hiess es weiter. Die infizierte Person stammt aus dem Ausland und war nur kurzfristig in Kemptthal tätig. Wieder zu Hause angelangt, entwickelte der Mitarbeiter Krankheitssymptome. Wie lange der Givaudan-Sitz in Kemptthal geschlossen bleibt, ist offen.

Zahl der Fälle steigt weiter an

Die Zahl der bestätigten Coronafälle im Kanton Zürich ist inzwischen laut dem Sprecher der Gesundheitsdirektion auf 15 angestiegen. Erstmals vermelden auch das Kantonsspital Winterthur und die Regionalspitäler Uster und Wetzikon Coronafälle.

Hotlines - 24 Stunden erreichbar Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Zürcher Hotline für Veranstalter und Gemeinden: 0800 044 117.

Ärztefon: 0800 33 66 55

(für medizinische Fragen rund um das Coronavirus)

(für medizinische Fragen rund um das Coronavirus) Hotline des Kantons Schaffhausen: 052 632 70 01

(nur Montag bis Freitag, 08.00 bis 18:00 Uhr in Betrieb)

Hotline des Bundesamts für Gesundheit: 058 463 00 00

Noch keine bestätigten Fälle gibt es im Kanton Schaffhausen. Vorsorglich richtet aber auch der Kanton Schaffhausen eine Hotline für die Bevölkerung ein. Sie ist ab Donnerstag zu Bürozeiten in Betrieb.

Altersheime sagen Veranstaltungen ab

Die Gesundheitsdirektion empfiehlt, Besuche in Alters- und Pflegeheime zu minimieren. Die Alterszentren treffen auch von sich aus Massnahmen. So muss zum Beispiel ein Chor, der normalerweise im Zürcher Alterszentrum Sydefädeli probt, vorübergehend eine neues Probelokal suchen, weil keine Veranstaltungen mit Leuten von ausserhalb mehr erlaubt sind.

Zürcher Empfehlungen für den Kontakt mit gefährdeten Menschen Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Enger Kontakt zwischen Kindern und älteren oder chronischen kranken Personen ist zu vermeiden.

Besuche in Alters- und Pflegezentren sowie Spitälern sollen minimiert werden und stets unter Wahrung der entsprechenden Vorsichtsmassnahmen stattfinden (Desinfektion/Händewaschen, keine Berührungen, Abstand).

Das Alterszentrum Hochweid in Kilchberg hat am Mittwochmorgen beschlossen, dass geplante Aktivitäten wie Singstunden, Gymnastiktreffen oder ein Strickkafi vorläufig abgesagt sind. Besuche seien aber weiterhin möglich, erklärt die Geschäftsleiterin Sarah Hartmeier im «Regionaljournal». Auch andere Alterszentren in der Region reagieren so.