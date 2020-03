Besuchsverbot in Spitälern und Heimen

Im Zürcher Universitätsspital haben Besucherinnen und Besucher ab sofort keinen Zutritt mehr. Auf diese Art will das kantonale Spital seine Patienten und Mitarbeiter bestmöglich schützen. Dasselbe gilt für die Zürcher Stadtspitäler Waid und Triemli sowie für die städtischen Alters- und Pflegezentren. Ausnahmen seien jedoch möglich.

Weitergehende Massnahmen hat der Kanton Zürich noch nicht angekündigt. Man überprüfe zurzeit mehrere Optionen, hiess es auf Anfrage bei der Gesundheitsdirektion. Der Kanton will abwarten, was der Bund am Freitag entscheidet – ob er die geltenden Massnahmen verlängert oder verschärft. Auch die Schaffhauser Gesundheitsdirektion blickt auf Bern.

Tonhalle sagt Konzerte ab

Die Zürcher Tonhalle hat sämtliche Konzerte abgesagt. Dies gilt sowohl für Konzerte in der Tonhalle Maag als auch für Veranstaltungen der Tonhalle an anderen Spielorten. Die Massnahme sei nötig geworden, weil sich ein Musiker des Tonhalle-Orchesters mit dem Corona-Virus angesteckt habe, sagte Tonhalle-Direktorin Ilona Schmiel auf Anfrage.

Die Massnahme ist mit grossem organisatorischen Aufwand und finanziellen Folgen verbunden. Künstlern müsse abgesagt und abgegolten oder Konzerte auf mögliche Daten in der Zukunft verschoben werden. Auch die Billetkasse der Tonhalle hat viel zu tun: Sie muss sämtliche Rückerstattungen telefonisch oder per Mail erledigen, da die Kassen selbst geschlossen sind.

Eishockeysaison abgebrochen

Das Spiel ist aus: In einer Telefonkonferenz mit allen Schweizer Klubs hat der Schweizer Eishockeyverband entschieden, aufgrund der Gefährdung durch das Corona-Virus die Saison abzubrechen.

Den Ausschlag gab der Beschluss der Tessiner Behörden, den Notstand auszurufen und alle sportlichen Aktivitäten bis Ende März zu verbieten. Der HC Lugano hätte gegen die ZSC Lions die Playoff-Viertelfinals bestreiten sollen. Der HC Ambri-Piotta hätte mit Bern, den SCL Tigers und den Rapperswil-Jona Lakers um den Ligaerhalt kämpfen müssen. Und die Biasca Ticino Rockets steckten in der Swiss League tief im Abstiegskampf.

Jeder andere Entscheid als ein genereller Abbruch der Meisterschaft – so der Verband – wäre in der aktuellen Krisensituation sinnlos gewesen. Jede lokale Behörde hätte von sich aus jederzeit Spiele verbieten könnnen, dies selbst unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Vor der Schweiz haben in den letzten Tagen schon Deutschland, Österreich, Norwegen, Dänemark, Polen und Frankreich die Saison abgebrochen.

Doch was sind die Konsequenzen des Meisterschaftsabbruchs? Gibt es trotzdem einen Meister? Wenn ja, wären das wohl die ZSC Lions, die sich mit einem 4:1 in der letzten Runde vor leeren Rängen im Hallenstadion gegen den EV Zug den Qualifikationssieg gesichert hatten. Und erhält der EHC Kloten als Qualifikationssieger der Swiss League die Chance, aufzusteigen? Mit diesen Fragen wird sich die Ligaversammlung am Freitag beschäftigen.

Corona-Tests neu auch in Hausarztpraxen

Seit Anfang Woche dürfen alle Zürcher Ärztinnen und Ärzte und alle Spitäler Corona-Tests durchführen. Manche Zürcher Hausärzte sind verunsichert, weil sie nicht genügend Schutzmaterial zur Verfügung haben. Oder nicht genügend Räume. Es gibt aber auch viele Ideen um die Herausforderungen zu lösen.

«Dass nun auch Hausärzte Coronavirus-Tests durchführen, ist vernünftig», sagt Adrian Müller, Präsident der Bezirksärztegesellschaft Horgen. Einige Zürcher Hausärzte seien aber verunsichert, weil sie sich selbst und ihr Personal dabei nicht ausreichend schützen könnten. Der Grund: Masken sind Mangelware.

Eine weitere Sorge ist laut Müller, dass nicht alle Praxis-Räume genügend Platz bieten, um Coronavirus-Tests durchzuführen, etwa zwei Wartezimmer. Im Bezirk Horgen organisieren sich die Hausärztinnen und Hausärzte darum gerade so, dass die Tests nur an einigen Orten gemacht werden.

Schutzbrillen aus dem Baumarkt

Rund 100 Hausärztinnen und Hausärzte bieten bereits Coronavirus-Tests an. Auch Josef Widler gehört dazu, er ist Präsident der Ärztegesellschaft Kanton Zürich und findet es keine allzu grosse Herausforderung, diese Tests zu machen. «Wir haben immer wieder mit ansteckenden Patienten zu tun, das müssen wir beherrschen.»

In seiner Praxis in Zürich-Altstetten hat er ein Isolierzimmer eingerichtet, das sich gut desinfizieren lässt. Ausserdem hat er Schutzmaterial besorgt, etwa Schutzbrillen aus dem Baumarkt. Wichtig sei neben der räumlichen Trennung, die Patienten mit Corona-Verdacht auch zeitlich von den anderen Patienten zu trennen und ihre Termine etwa zu Randzeiten zu setzen.

«Die Spitäler sind gut gerüstet»

Während Kinder praktisch nicht betroffen seien, müssten ältere Personen besonders geschützt werden, erklärte die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli am Montag vor den Medien. Nun sei Solidarität und Eigenverantwortung gefragt.

Positiv getestete Patientinnen und Patienten werden entsprechend ihrem gesundheitlichen Zustand hospitalisiert oder zu Hause isoliert. Personen, die im gleichen Haushalt leben wie Patienten, die positiv getestet wurden, sollten sich während fünf Tagen nach Symptombeginn des positiv Getesteten in Selbstquarantäne zu begeben.

Die Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli rechnet damit, dass es wegen des Coronavirus auch im Kanton Zürich zu Todesfällen kommen wird. Die Spitäler seien gut gerüstet, ergänzte Rolf Gilgen, Direktor des Spitals Bülach an einer Medienkonferenz. Es sei aber eine Herausforderung, Patienten aneinander vorbeizuschleusen. Daher würden Spitalrestaurants für die Öffentlichkeit geschlossen.

Isolationszimmer in Schaffhausen

Auch in Schaffhausen ist beim Kantonsspital eine sogenannte Vor-Triage eingerichtet worden. Patienten mit Corona-Verdacht würden abgetrennt und isoliert.

Über 150 Anfragen für Kurzarbeit in Zürich

Normalerweise kommen Anfragen für Kurzarbeit aus der Metallindustrie. Jetzt sei das anders, erklärte Lucie Hribal vom Amt für Wirtschaft und Arbeit auf Anfrage des Regionaljournals. Die Anfragen würden aus dem Veranstaltungsbereich kommen, zum Beispiel von Unternehmen die mit Ton, Catering oder Übernachtungen zu tun hätten.

Auch Reisebüros und Hotels würden Voranmeldungen für Kurzarbeit einreichen. Diesen Firmen fehlt die Arbeit. Damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht auf die Strasse gestellt werden müssen, erhalten sie 80 Prozent des Lohns. Der Bundesrat will noch diese Woche entscheiden, wie die Einführung von Kurzarbeit vereinfacht werden kann.

150-Personen-Regel gilt im Kanton Zürich nicht

Anlässe mit über 150 Personen sollen nur noch nach Rücksprache mit den Behörden bewilligt werden. Dies forderte Bundesrat Alain Berset und die Präsidentin der Gesundheitsdirektorenkonferenz Heidi Hanselmann letzte Woche. Im Kanton Zürich wird diese Empfehlung aber nicht umgesetzt.

In Zürich gibt es zu viele Veranstaltungen, die eine Bewilligung bräuchten.

Veranstaltungen mit unter 1000 Personen könnten weiterhin grundsätzlich durchgeführt werden, erklärt Marcel Odermatt von der Zürcher Gesundheitsdirektion. In Zürich fänden schlicht zu viele Veranstaltungen statt, um jeder einzelnen eine Bewilligung erteilen zu können.

Der Kanton Zürich appelliert weiterhin an die Eigenverantwortung der Veranstalter: «Wir bitten die Eventmanager, sich gut zu überlegen, ob sie eine Veranstaltung tatsächlich durchführen wollen.» Würden Veranstaltungen abgesagt, könne das helfen, damit sich das Coronavirus weniger schnell verbreite.

Der Kanton Schaffhausen handhabt die Empfehlung des Bundes ähnlich, Veranstaltungen mit unter 1000 Personen werden weiterhin erlaubt.

Zürcher Empfehlungen für Veranstaltungen Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Veranstaltungen jeder Grösse mit teilnehmenden Gruppen aus den betroffenen Gebieten (Italien, China, Südkorea, Iran) sollen nicht durchgeführt werden.

Veranstaltungen mit vielen Personen in engem körperlichem Kontakt in geschlossenen Räumen sollen nicht durchgeführt werden (z. B. Clubs).

Veranstaltungen mit externen Teilnehmenden in Alters- und Pflegeheimen sollen nicht durchgeführt werden.

Heimarbeit für 400 Givaudan-Angestellte

Der Duft- und Aromenhersteller Givaudan hat am Mittwoch sein Werk in Kemptthal bis auf weiteres geschlossen, nachdem bei einem Mitarbeiter eine Coronavirus-Infektion nachgewiesen wurde. Die rund 400 Beschäftigten wurden angewiesen, von Zuhause aus zu arbeiten. Eine Givaudan-Sprecherin bestätigte eine entsprechende Meldung von Radio Top.

Es handle sich um eine Vorsichtsmassnahme, die nicht von den Behörden angeordnet worden sei, hiess es weiter. Wie lange der Givaudan-Sitz in Kemptthal geschlossen bleibt, ist offen.

Hotlines - 24 Stunden erreichbar Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Zürcher Hotline für Veranstalter und Gemeinden: 0800 044 117.

Ärztefon: 0800 33 66 55

(für medizinische Fragen rund um das Coronavirus)

(für medizinische Fragen rund um das Coronavirus) Hotline des Kantons Schaffhausen: 052 632 70 01

(nur Montag bis Freitag, 08.00 bis 18:00 Uhr in Betrieb)

Hotline des Bundesamts für Gesundheit: 058 463 00 00

Noch keine bestätigten Fälle gibt es im Kanton Schaffhausen. Vorsorglich richtet aber auch der Kanton Schaffhausen eine Hotline für die Bevölkerung ein. Sie ist ab Donnerstag zu Bürozeiten in Betrieb.

Altersheime sagen Veranstaltungen ab

Die Gesundheitsdirektion empfiehlt, Besuche in Alters- und Pflegeheime zu minimieren. Die Alterszentren treffen auch von sich aus Massnahmen. So muss zum Beispiel ein Chor, der normalerweise im Zürcher Alterszentrum Sydefädeli probt, vorübergehend eine neues Probelokal suchen, weil keine Veranstaltungen mit Leuten von ausserhalb mehr erlaubt sind.

Zürcher Empfehlungen für den Kontakt mit gefährdeten Menschen Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Enger Kontakt zwischen Kindern und älteren oder chronischen kranken Personen ist zu vermeiden.

Besuche in Alters- und Pflegezentren sowie Spitälern sollen minimiert werden und stets unter Wahrung der entsprechenden Vorsichtsmassnahmen stattfinden (Desinfektion/Händewaschen, keine Berührungen, Abstand).